「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。

詰問調の「なぜ？」で責める人

職場でのちょっとした一言が、思いのほか相手を傷つけていることがあります。本人は真面目に話しているつもりでも、聞かれた側からすれば“責められた”ように感じる。その代表的な言葉が、「なぜ？」です。

たとえば次のような場面。

・「なんで報告してくれなかったの？」

・「なんでまだ終わってないの？」

・「なんで間違えたの？」

一見すると、冷静に状況を確認しているように見えます。

しかし、聞かれた側からすると、これは“質問”ではなく“詰問”に聞こえます。

「なぜ？」は相手を追い詰める言葉

人は「なぜ？」と聞かれると、瞬時に「自分が悪い」と感じてしまう。

そして本音ではなく、言い訳や謝罪しか出てこなくなるのです。

「なぜ？」の目的は、相手を理解することではなく、“原因を突き止めること”にあります。

それが必要な場面もありますが、日常のやり取りでは逆効果です。

上司が部下に・「なんでできないの？」と聞けば、部下は・「申し訳ありません」「次は気をつけます」と答えるしかありません。それで会話は終わりです。

このやり取りを繰り返しても、相手の成長も、関係の改善もありません。

賢い人は「事実」から聞く

では、どう聞けばいいのでしょうか。

・「いつ作業に取りかかった？」

・「誰と確認した？」

こうした“事実を思い出させる質問”なら、相手は「思い出すだけ」で答えることができます。そして、その中から本当の原因や改善点が自然と見えてくるようになります。

相手を動かすのは、詰問ではありません。「なぜ？」を飲み込み、“事実から話を始める”ようにしてみてください。

(本記事の内容は、対話のプロによる「なぜ」と聞かない質問術についての原稿です)