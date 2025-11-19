LINEの「どうぞ」は地雷ワード？夫の短い返事にモヤモヤ…これって私だけ？【ママリ】

夫がLINEで送ってくる、「どうぞ」という言い方が気になる…という投稿者さん。「勝手にどうぞ」というニュアンスに感じ、そっけなく感じてしまう、とのこと。そう感じるのは、自分だけなのか…みんなの意見を聞いてみたいそうです。パートナーとのLINEのやり取りについての悩みをご紹介します。

夫の「どうぞ」が冷たく感じる

旦那にLINEで

「〇〇日に〇〇に出かけてもいい？」とか

「〇〇行ってくるね」というと



「どうぞ」と返事がかえってきます。



この返事がわたしはとっっても嫌なんです。

そっけない感じ、勝手にどうぞというニュアンスを感じてしまいます。



この返事に対してみなさんならどういう気持ちになりますか？

qa.mamari.jp

LINEがマメで丁寧な人もいれば、最低限しか使わない…という人もいますよね。



それぞれの考えがありますし、相手にどこまで求めるかというのは、難しいところだと思います。投稿者さんの夫の性格や考え方によっても、意味合いは変わってきそうですよね。



普段、接している時は問題ないのであれば、それほど気にすることではないのかもしれません。ですが、もし、普段からコミュニケーションがうまく取れていないのであれば、LINEなどでも、ささいなやり取りや言い回しが気になる可能性もありますよね。

LINEの「どうぞ」という言い方にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

特に気になりません😅💦

その日はちょっと…とか何時に帰ってくるの？とか色々聞かれる方が嫌です。

qa.mamari.jp

うちの旦那も毎回、いいよ！とかどうぞ！って返してきます😅

最初は本当にいいのか本当はいやなのかよく分からんなって感じでしたが今は気にならなくなりました😊

お土産よろしく！って言われるので、じゃお土産代よろしく(∩´∀｀＠)⊃って言ってます笑

qa.mamari.jp

夫の本心を考えるのは大事なことですが、あくまでも推測でしかないことで、頭を悩ませたりモヤモヤしたりするのはもったいないようにも思います。



不安であれば「その日、予定あった？」と改めて聞いてみるなど、確認をとってしまう方がスッキリするのではないでしょうか。LINE以外で、日常的にコミュニケーションを深めていくことも大切ですね。



LINEは便利なツールですが、相手の表情や感情まではわからないため、ついつい深読みをしてしまったり、時には誤解が生じてしまったりすることもあります。スタンプをつかったり、できるだけ気持ちをしっかりと伝えるようにするなど、工夫が必要なのかもしれませんね。

