トヨタは、英国市場向けに投入する新型『ランドクルーザー・ハイブリッド48V（Land Cruiser Hybrid 48V）』の価格を8万740ポンド（約1650万円）と設定した。2026年3月から納車を開始する予定だ。

250シリーズのランドクルーザーの英国仕様であり、トヨタによれば、新しい48Vマイルドハイブリッド・システムを搭載し、「オンロード/オフロード双方でより滑らかで快適な走行性能」を実現するという。パワートレインの構成上、5人乗り仕様のみとなる。



『ランドクルーザー・ハイブリッド48V』 トヨタ

新型ランドクルーザー・ハイブリッド48Vは、今年初めに発売されたマイルドハイブリッド版『ハイラックス』と同じ電動化ディーゼルエンジンを採用している。2.8L直列4気筒エンジンに電動モータージェネレーターと48Vバッテリーを組み合わせたものだ。

トヨタによれば、このマイルドハイブリッドはヤリス、カローラ、C-HR、プリウスなどに採用されているフルハイブリッド・システムよりもコンパクトなため、ランドクルーザーのボディや駆動系に大きな変更は不要だったという。

トヨタは「このシステムはランドクルーザーの過酷な環境や荒れた地形での走行性能を一切損なわない」と強調し、高い位置に設置された防水仕様のモータージェネレーターにより、水深700mmまでの渡河性能を維持していると述べた。

モーター単体では最高出力16ps、最大トルク6.6kg-mを発生し、減速時にエネルギーを回収して48Vバッテリーを充電することができる。このバッテリーは加速時にエンジンを補助し、アイドリングストップ時にも電力を供給する。トヨタは、スムーズな加速と燃費向上、さらにオフロードの障害物への対応能力も高まったとしている。

英国市場向けのランドクルーザー全モデルにこの新型マイルドハイブリッド・パワートレインを採用する予定だ。5万2729.17ポンド（約1075万円）の商用車仕様『ランドクルーザー・コマーシャル』もその対象だ。