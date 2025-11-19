導入を望む声が多かった英国

三菱自動車は来年、英国市場に復帰する。同社が正式に発表した。

【画像】英国には最新電動SUVを投入？【エクリプス・クロスEVとアウトランダーPHEVを詳しく見る】 全90枚

三菱の車両は、いすゞ、スバル、シャオペンなどの英国販売も行っているインターナショナル・モーターズ社が輸入する。



英国市場には『アウトランダーPHEV』などを導入する可能性がある。 三菱

顧客への納車は2026年夏に開始されるが、三菱は英国向けに投入予定のモデルの詳細をまだ明らかにしていない。

有力候補としては、ルノー・セニックの兄弟車である『エクリプス・クロスEV』や、先代モデルが英国でヒットした『アウトランダーPHEV』が挙げられる。

三菱は2021年、コロナ禍による世界的な販売不振を受け、グローバル戦略の根本的な見直しを図った。その結果、英国を含む欧州市場から一時撤退したが、昨年には新型『コルト』や『ASX』などを携えて欧州主要地域に復帰している。

三菱欧州部門のCEOを務めるフランク・クロル氏は次のように述べた。

「今後投入するモデルは、走行性能や四輪駆動など、三菱自動車のコアテクノロジーを結集した最高峰の製品です」

「英国市場は三菱ブランドとお客様との深い感情的な結びつきを維持しており、導入の成功を確信しています」

三菱UKのシャロン・タウンゼント代表は、「4年前の市場撤退後も、ブランドへの熱意が持続しています。それが今回の決定に大きく影響しました」と語った。

三菱は英国で約100か所ある既存のアフターサービス拠点に加え、新たな販売店ネットワークを構築する計画だ。