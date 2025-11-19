IPSAホリデー♡MAISON SPECIALコラボ限定キットで特別な潤い

IPSAとMAISON SPECIALのコラボによるホリデー限定コレクションが2025年11月18日（火）発売♡「アクアキット」と「エッセンスローションキット」は、たっぷりのうるおいを与える化粧水に、ポーチやマルチリングが付いた特別セット。寒さで乾きやすい肌を守りながら、日常にHAPPYな彩りを添えるアイテムは、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです♪

アクアキットで潤い満たす冬肌

価格：5,500円（税込）

発売日：2025年11月18日（火）

セット内容：

1.イプサ ザ・タイムＲ アクア（医薬部外品）現品200mL…肌をたっぷり潤す薬用化粧水

2.イプサ ザ・タイムＲ アクアオイル 特製サイズ15mL…化粧水のようなオイル状美容液で髪・爪・ボディもケア

3.イプサ ザ・タイムＲ リップエッセンス 特製サイズ4.5g…唇を潤し紫外線から守る(SPF18・PA++)

4.コスメポーチ（オーロラ・ピンク・ブルーから1色選択、H110×W145×D33mm）

エッセンスローションキットで贅沢ケア

価格：11,550円（税込）

発売日：2025年11月18日（火）

セット内容：

1.イプサ エッセンスローション アルティメイト現品150mL…砂漠植物エキス×AMINO5IN配合でハリと透明感を引き出す高機能化粧水

2.イプサ クリーム アルティメイトe 特製サイズ9g（医薬部外品）…肌に贅沢な潤いと弾力を与える高機能クリーム

3.コスメマルチリング（ピンク・オーロラ・ブルーから1色選択）…丸型ポーチH90×W90×D25mm、縦型ケースH140×W48mm、ショルダー約111.5cm。小物収納に便利

IPSAホリデー限定キットで特別な冬を♡

IPSAとMAISON SPECIALのホリデーコラボは、潤いをたっぷり与える化粧水と、特別デザインのポーチやマルチリングがセットになった数量限定アイテム♡

「アクアキット」と「エッセンスローションキット」は、肌と心を満たし、冬の乾燥から守りながらHAPPYな気分に導きます。自分へのご褒美やギフトにも最適なスペシャルコレクションです♪