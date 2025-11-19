サンリオキャラ大集合…女子大生が小学生の妹へ作る運動会弁当に「美味しそうだし可愛い」「一生の宝物になる」
クロミ、マイメロディ、ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリンがお弁当箱に…。女子大生のももさんが妹の運動会のために作ったサンリオキャラ弁は100万回表示され、「妹のために作ろうという心意気がすごい」「これは周りに自慢できる」などと多くのコメントが寄せられた。毎年、妹さんの運動会のお弁当を作っているというももさんに、サンリオキャラ弁のこだわったポイントや、お弁当を作るようになったきっかけについて、話を聞いた。
【写真】スイートポテトやおにぎりも…運動会当日、家族全員のために作ったキャラ弁全貌
■食紅は使用せず鮭フレークで色を工夫、妹が喜ぶ姿を見て「作った甲斐がありました」
――妹さんのために作った運動会のお弁当は100万回表示され、「クオリティが高すぎる」「これは妹さん大喜びじゃないか」との多くのコメントが寄せられました。このような反響を受けていかがでしょうか？
「一生懸命作ったので多くの方から褒めてもらえて嬉しかったです！ 来年も作ろうと思いました。今から楽しみです」
――妹さんのリクエストがキャラ弁で、サンリオのお弁当を作られたとのことですが、材料や彩りなど、お弁当でこだわったポイントについて教えてください。
「セリアで購入したサンリオの型を使ったのですが、シナモロールとマイメロディの型は、同じものを使うなどして工夫しています。キッチンバサミで一生懸命、海苔や薄焼き卵を切って顔を作りました（笑）。ポイントは、おにぎりをギュウギュウに強く握ることです。型崩れせずにキャラクターのお顔が作れると思います。また、食紅などは使いたくなかったので、赤い色も鮭フレークを使って優しい色合いにしてみました。肉巻きは、お花に見えるように巻き方や、具材を工夫しました！」
――投稿では、「早く家族の驚く顔が見たいです！」ともコメントされていましたが、お弁当を食べた妹さんやご家族の反応はいかがでしたか？
「当日は妹に目をつぶってもらってカメラを用意して反応を撮りました。目を開けたら『うわーすごい！ 本当にももちゃんが作ったの！』と大喜びしてくれました。また、家族はキャラクターおにぎり以外のおかず（唐揚げ、肉巻き、卵焼き）も美味しいと言ってくれて嬉しかったです」
――ご家族が喜んでいる様子を見て、どんなお気持ちでしたか？
「作った甲斐があったなと思いました！ 途中時間がかかり過ぎて諦めかけたのですが、最後まで作ってよかったです。やっぱり家族の喜ぶ顔を見るのが1番嬉しいです。」
■料理が苦手な母の代わりに炊事担当に、将来の夢は特別支援学校の教諭
――毎年運動会で妹さんへお弁当を作られていると拝見しましたが、作り始めたきっかけについて教えてください。
「母が料理を苦手としていたので、普段からよく夜ご飯を作っていました。その流れでお弁当も作ってみようと思い、作り始めました。妹とは歳が離れていて特別仲が良いので、オムツを変えたり、お風呂に入れたりしていた日々を今でも思い出します。現在は、大学の寮で一人暮らしなのですが、よく夜にテレビ電話をしています」
――投稿には、「妹さんにお弁当を作ったり、特別支援学校教諭になりたいそうで、立派過ぎて涙がでます」というコメントもありました。特別支援学校教諭になりたいと思ったきっかけについて教えてください。それが普段の自炊や献立のメニューを紹介していることにも繋がっているのでしょうか？
「中学生の頃に手話サークルに通っていて、その時に障害のある人の世界を知り、療育に興味を持ったことがきっかけで、特別支援学校の先生になりたいと思いました。子どもが好きなことも理由の1つです。料理のメニュー紹介は高校1年生の時に始めたのですが、毎日自分のお弁当や、仕事で帰りが遅い母の代わりに夜ご飯を作っていて、上手に作れたことが嬉しくて投稿をはじめました。リプなどでアドバイスをいただくうちに上手に作れるようになり、今では趣味になっています。おおよそのカロリーをぱっと見で予測できるのが特技です（笑）」
――今後の夢や目標について、教えてください。
「今後は、教員採用試験に受かって特別支援学校の教員になることが目標です。また、家庭を築いて家族に『ももごはん』を“母の味”として振る舞うのが夢です！ ワークライフバランスが課題とされている教育業界ですが、頑張って自分なりに夢を叶えたいです」
