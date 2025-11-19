秋野暢子、食パンがメインの定番“朝ごはん”メニューを披露「バランスの良いおいしそうな朝食！」「栄養満点ですね」
俳優の秋野暢子（68）が17日、自身のSNSを更新。りんごジャムのトーストやヨーグルトなど“定番の朝ごはん”を紹介した。
【写真】「バランスの良いおいしそうな朝食！」食パンメインの定番“朝ごはん”メニュー披露の秋野暢子
「今朝は定番の朝ごはんです」とつづり、りんごジャムをのせた食パンのトースト、ブルーベリー・アーモンド・ドライフルーツ・きな粉・はちみつを加えたヨーグルトなどの写真を公開。笑顔の自撮りショットとともに、彩り豊かな朝食の様子を披露した。
さらに翌18日の投稿では、りんごジャムのトースト、ヨーグルトのほか「くだもの」を添えるのも定番であることを紹介。この日は「みかんに洋梨です」と明かした。また投稿では、フォロワーらに向け「インフルエンザが流行ってますね… 気をつけて さぁ〜今日も元気に過ごしましょう」と気遣いのコメントも寄せている。
コメント欄には「朝ご飯は美味しいですね。食べるのが大好きです。頑張って下さい」「バランスの良いおいしそうな朝食！」「ヨーグルト・ナッツ・ブルーベリー栄養満点ですね」「インフル本当に流行ってますので油断対敵、要注意ですね〜」といった声が寄せられている。
【写真】「バランスの良いおいしそうな朝食！」食パンメインの定番“朝ごはん”メニュー披露の秋野暢子
「今朝は定番の朝ごはんです」とつづり、りんごジャムをのせた食パンのトースト、ブルーベリー・アーモンド・ドライフルーツ・きな粉・はちみつを加えたヨーグルトなどの写真を公開。笑顔の自撮りショットとともに、彩り豊かな朝食の様子を披露した。
さらに翌18日の投稿では、りんごジャムのトースト、ヨーグルトのほか「くだもの」を添えるのも定番であることを紹介。この日は「みかんに洋梨です」と明かした。また投稿では、フォロワーらに向け「インフルエンザが流行ってますね… 気をつけて さぁ〜今日も元気に過ごしましょう」と気遣いのコメントも寄せている。
コメント欄には「朝ご飯は美味しいですね。食べるのが大好きです。頑張って下さい」「バランスの良いおいしそうな朝食！」「ヨーグルト・ナッツ・ブルーベリー栄養満点ですね」「インフル本当に流行ってますので油断対敵、要注意ですね〜」といった声が寄せられている。