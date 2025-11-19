¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡¢ÁÏ¶È30¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡Ä¡ª¡©·ÝÇ½¿Í¤Î¹ë²Ú¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¹Âç¤Ë¡¢800¿ÍÄ¶¤ò¾·ÂÔ
³¤³°¸þ¤±Wi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¤Ë¤·¤¿¤óART¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¬17Æü¡¢ÁÏ¶È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¤Î¡ÖÊ¿°Â¤Î´Ö¡×¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍÌ¾´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁí³Û2²¯±ß¡Ä¡ªÁÏ¶È30¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÁ´ÍÆ
À¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤ÏÌó1Ç¯´Ö¤Î½àÈ÷¤ò¹Ô¤¤¡¢800¿Í°Ê¾å¤ò¾·ÂÔ¡£²ñ¾ì¤Î¹¤µ¤ÏÌó2000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¹â¤µÌó7¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÉýÌó47¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËµðÂç¥â¥Ë¥¿¡¼3Âæ¤òÇÛÃÖ¡£Éý14¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÃí¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÀßÃÖ¤·¡¢³¤³°¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£±é½Ð¡¦À©ºî¡¦½Ð±é¡¦²ñ¾ìÈñ¡¦¹ë²Ú¤Ê°û¿©Èñ¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Á´ÂÎ¤ÎÁíÀ½ºîÈñ¤Ï2²¯±ß°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï5ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ï¹õÌÚÆ·¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë46Ì¾¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁªÈ´¤·¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥·¥ç¡¼¤òÈäÏª¡£¥ì¡¼¥¶¡¼±é½Ð¤äÆÃ¸ú¤ò¶î»È¤·¡¢à°Û¼¡¸µÀ¤³¦á¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£¾·ÂÔµÒ¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éà¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤êá¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â¤´±ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£