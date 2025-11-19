＜大相撲十一月場所＞◇十日目◇18日◇福岡・福岡国際センター

【映像】別人のように“すっきり”した元人気力士

元小結の人気力士が大相撲の解説に登場。ファンに愛された陽気なキャラはいまも健在だったが、その変貌ぶりに「すげぇ痩せてる」「めっちゃ変わった」など驚きの反応が相次ぐ一幕があった。

大相撲もいよいよ折り返しで後半戦となった十日目。その模様を中継したABEMAのゲスト解説に登場したのは、ジョージア出身で元小結の臥牙丸。

令和二年の十一月場所で引退後も日本に残り、セカンドキャリアを歩んでいる臥牙丸は現在38歳。YouTubeチャンネル「ガガちゃんねる」は、現役時代の経験談などもユーモアを交えて発信している。

現役当時、日本相撲協会のHPには身長186センチ、体重199キロとあったが、引退翌年の七月場所に解説として登場した際には、ファンからの「明らかに200キロを超えている」という指摘に対して「ホームページには199キロって書いていたんですけど、本当は220キロだったんです（笑）」とまさかの激白でざわつかせた。さらに「一回も体重計には乗らなかったんですよ。199キロになってから、これは絶対に200キロを超えるなと思って。それからは一回も乗っていないんです」と真相を告白している。

そんな陽キャラが人気の臥牙丸だが、この日はなんと坊主頭で登場。「現役中の（髪の毛の）癖が治らなくて、一回、坊主にして伸ばそうかなと思っています」と理由を説明した臥牙丸だったが、ファンの注目はすっきりしたフェイスラインにも注がれた。

黒とグレーのジャケットスタイルということもあり、ファンからは「すげぇ痩せてる」「めっちゃ変わった」「ほっそりしたね」「イケオジやん」と反響が相次いでいた。（ABEMA／大相撲チャンネル）