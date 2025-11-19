タレントの朝日奈央（31）が19日までに自身のインスタグラムを更新。懐かしのメンバーとの集合ショットを披露した。

「アイドリング!!!メンバー＆スタッフさんとTIFの打ち上げをしました（これるメンバーだけで）」と書き出した朝日。8月に開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025」で、自身が所属していたアイドルグループ「アイドリング!!!」が15周年を記念して1日限りの復活を果たし、その打ち上げを行ったことを報告した。

「この話を升野さんにお会いした時に話したら来てくださることになって」と紹介し、集合写真には同名のテレビ番組「アイドリング!!!」の司会を務めていたバカリズムこと升野英知の姿も。「升野さんが登場した瞬間、全員で大喜び」「アイドリング!!!メンバーみんなが升野さんに近況報告をするっていうほっこりな時間に癒されました」とつづった。

「スタッフさんも含めて素敵な仲間に出会えたなと改めて実感した日になったよー」とメンバーやスタッフへの愛を記しつつ「ちなみにこの日は升野さんがご馳走してくださって…どんだけかっこいいのですか!?何から何まで本当にありがとうございました」とバカリズムへの感謝も伝えた。

ファンからは「すごい楽しいそう面白い」「さすが升野さん！」「素敵な写真」「素敵な笑顔ありがとうございます」「升野さんいるとやっぱり締まるね！みんなファミリーだー！！！」「メンバーの嬉しそうな集合写真が宝物のように愛おしく感じます」「1日限りのアイドリング復活で最高な2025年でした!」などのコメントが寄せられた。