大分市佐賀関（さがのせき）で１８日夕に発生した大規模火災で、大分県は１９日、住宅など１７０棟以上に延焼したと発表した。

消防車両５０台以上と大分、熊本両県の防災ヘリなどが出動し、消火活動が続いているが、出火から１７時間以上たった同日午前１１時現在も鎮火のめどは立っていない。住民１人と連絡が取れておらず、大分県警などが安否の確認を急いでいる。県は同日、市への災害救助法の適用を決定。自衛隊の災害派遣を要請した。

政府は同日、首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置した。高市首相は同日、「政府として最大限の支援を行っていく」と自身のＸ（旧ツイッター）で表明した。

県災害対策本部などによると、火災は１８日午後５時４０分頃、住民からの１１９番で覚知。火は次々に住宅などに広がり、大分市災害対策本部によると、焼損範囲は約４万８９００平方メートルに及んでいる。周辺の山林約１０か所に延焼しているほか、現場から南東に約１・４キロ離れた無人島の蔦島（つたしま）にも飛び火した。

県災害対策本部によると、住民男性（７６）の安否が分からなくなっている。また、５０歳代女性が気道のやけどの疑いで病院に搬送された。

市は１８日夜、佐賀関公民館に避難所を開設し、最大で１２５世帯１８８人が身を寄せ、１９日午前７時現在も１１０世帯１７０人が避難している。火災で停電も発生しており、県災害対策本部によると、同日午前８時半現在、約２７０戸で停電している。

県と市は同日午前に相次いで災害対策本部会議を開き、被害状況や今後の対応について確認。公務で出張中の佐藤樹一郎知事はオンラインで「消火活動は熊本県や自衛隊と連携し、県内の全消防力を動員して行ってほしい」などと指示した。

大分地方気象台などによると、大分市では１８日夕方から１９日朝にかけて風速５〜６メートル程度の風が吹き、同市佐賀関に面する豊後水道には１９日未明まで強風注意報が発表されていた。

現場は、大分市中心部から東に約２５キロ離れた漁業の盛んな地域で、特産の関あじ、関さばが知られている。