お風呂が“最高の睡眠薬”になる!? 筋肉・神経・血流を整えるセルフマッサージ【１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法】

眠るために意識したいのは「筋肉」と「神経」と「血流」

入浴の時間は「睡眠」「疲労回復」「美容」のための最も効果的なメンテナンスタイムです。なぜなら、お風呂に入ると体が温まり、副交感神経が優位になるから。さらに湯船に浸かった状態でセルフマッサージをすると、短時間で筋肉がほぐれ、血流やリンパの流れも良くなります。

アプローチするのは「筋肉」「神経」「血流」の３つ。疲れがたまる前頭筋を揉みほぐし、耳に走る迷走神経を刺激し、ふくらはぎをほぐすことで血流を促進します。強い力は加えず、やさしくさする程度でＯＫ。ぬるめのお湯に浸かりながら、ゆったりした気分で行いましょう。

前頭筋をほぐす

額から眉にかけての前頭筋はパソコン作業が続くと固まり、顔がこわばりがちに。心まで緊張しやすくなります。表情をほぐすことで心もふっと軽くなっていきます。

耳の周りをほぐす

耳の内側や耳たぶの裏側には、睡眠と深い関わりのある迷走神経が集まっています。やさしく刺激することで副交感神経が優位になり、リラックス効果が得られます。

ふくらはぎを揉みほぐす

第二の心臓と呼ばれるふくらはぎ。ここをゆるめると全身の血流が整い、深部体温が下がりやすくなり自然に眠気が生じます。足首からひざ裏へ流すように揉みましょう。

眠るための筋肉セルフケア

【顔も気持ちもゆるめる額ほぐし】

眠るための神経セルフケア

【副交感神経を高める耳ほぐし】

眠るための血流セルフケア

【眠気を誘うふくらはぎほぐし】

上記の方法を教えてくれたのは川上拓人さん

株式会社Prorium代表取締役、一般社団法人インターナショナルセラピー協会代表理事。

パリで開催されたセラピスト世界大会で優勝し、“世界一のセラピスト”として国内外で幅広く活動中。

【出典】『１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法』著：石川泰弘／監修：新見正則