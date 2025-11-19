【日本】
機械受注（9月）08:50
予想　2.1%　前回　-0.9%（前月比)
予想　4.8%　前回　1.6%（前年比)

【英国】
消費者物価指数（CPI）（10月）16:00
予想　0.3%　前回　0.0%（前月比)
予想　3.5%　前回　3.8%（前年比)
予想　3.4%　前回　3.5%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（10月）16:00
予想　0.2%　前回　-0.4%（前月比)
予想　4.2%　前回　4.5%（前年比)　
予想　4.2%　前回　4.4%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（10月）16:00
予想　0.0%　前回　-0.1%（仕入・前月比)　
予想　0.6%　前回　0.8%（仕入・前年比)　
予想　0.0%　前回　0.0%（出荷・前月比)
予想　3.3%　前回　3.4%（出荷・前年比)

【南アフリカ】
消費者物価指数（10月）17:00
予想 0.2%　前回　0.2%（前月比)
予想　3.6%　前回　3.4%（前年比)

小売売上高（9月）20:00
予想　2.9%　前回　2.3%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（9月）18:00
予想　N/A　前回　119.0億ユーロ（季調済)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（10月）19:00
予想　2.1%　前回　2.2%（2.1%から修正）（前年比)
予想　2.4%　前回　2.4%（コア・前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（11/08 - 11/14）21:00
予想　N/A　前回　0.6%（前週比)

貿易収支（8月）22:30
予想　-600.0億ドル　前回　-783.0億ドル（貿易収支)

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります