9:55 ローガン・ダラス連銀総裁、会議閉会挨拶（質疑応答なし）

12:35 日本20年利付国債入札（8000億円程度）

20日0:00 ミランFRB理事、金融規制の枠組みについて講演（質疑応答あり）

0:30 米週間原油在庫統計

2:45 バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

ヴィンセント加中銀副総裁、経済会議出席

3:00 米20年債入札（160億ドル）

4:00 米FOMC議事録（10月28日-29日開催分）

ウィリアムズNY連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）

6:20 エヌビディア四半期決算



※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更することがあります

外部サイト