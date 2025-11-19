「私にとって、幸せとは”自由”であること」…予約した新幹線に乗るのもストレスな独身40代女性が辿り着いた「人と時間に縛られない」最高の生活

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第88回

大事なことは「自由」であること

「私にとって、大事なのは『自由』であること。会社員の仕事は楽しかったけれど、やっぱり様々なことに『縛られる』生活なのよね。時間的にも縛られるし、何よりも人間関係という問題がある。会社員だった頃『いつかフリーランスになるんだろうな……』と漠然と思っていたけど、会社員生活を続けることが難しくなった時、『もしかしたらこれは良い機会なのではないか』と思ったのも事実。だって、『これから何年間もこの上司と毎日顔を合わせるのは嫌だな』とも思っていたし。

父の突然の死によって『死』というものをリアルに突き付けられたし、人の命は無常（vergänglich）だと悟った。だからこそ自分の人生を自分が幸せだと感じるように生きようと強く思うようになったの。

私にとって、幸せとは『自由』であること。そして私にとっての自由は『人と時間に縛られない』ということかな。自然が好きだから、緑に囲まれた自分の家に住むことで精神が安定するし、すごく自由だなって感じるの。

新幹線すらストレス

私はやっぱり『一人でいること』が好きなのかもしれない。座右の銘と言うほどでもないけど、私の人生で大切なのは『自分が自由に生きて、他人にも自由に生きてもらう』（“Leben und leben lassen”）ことかな。人を傷つけたくないし、自分も必要以上に人とかかわってストレスを感じたくない。私はたぶん『放っておいてほしい』タイプの人間なのだと思う。持ち家にこだわるのも、賃貸だと何かこう、依存している（abhängig）感じがするからね」

「もう一つ大事なのは、予定のプレッシャー（Termindruck）がないことかな。何時何分にどこそこにいなければいけない、なんていうのは私にはものすごいストレスでプレッシャー。たとえば、新幹線じゃなく車で移動するのは、予約した時間に決まった席に座るのがものすごいストレスだからなの！ 仕事の納期を除いて予定のプレッシャーとはなるべく無縁でいたい」

私も自由が大好きですが、ユリアさんの話を聞いていると、「自由の定義は人によってこんなにも違うのだ」と新鮮でした。私は新幹線に乗って窓の外をボーッと見るのが好きで、極端なことを言うと「この時間がいつまでも続いたらいいのにな」と思ってしまうほどです。新幹線の切符を買うこと、決まった時間に新幹線に乗ること、指定席を探して座ることをストレスに感じる人がいるなんて、想像したこともありませんでした。

人によって異なる「自由」

ユリアさんの家は、東京から2時間ほどの自然が多い山の近くで、野菜を育てるスペースもあります。日本の都会で育った人の中には「家の近くにコンビニがないと不便だし不自由」「自宅の徒歩圏内に駅がないと、不自由」だと感じる人も数多くいるわけです。

でもユリアさんの考える「自由・不自由」とは、駅やコンビニまでの距離などといったものとは無縁で、「自分が自然の中に身を置き、人間関係を気にしなくてもよく、時間に縛られず自分の意思で動ける」というものでした。

「自由」という言葉に限らないことですが、同じ言葉を使っているのに指しているものや考えていることが全く違う……というのはよくあることです。同じ文化の中で育ち、同じ言語を話す人の間でも「自分にとっての幸せは何か」という定義は人によって違います。だから、「日本人はこれを幸せだと感じる」「ドイツ人はこれを幸せだと感じる」と言い切ることは難しいかもしれません。ただ全体で見ると、やはりドイツ人には「利便性よりも自然の中にいることが大事」だと考える傾向があるようです。

自然と自由を愛するユリアさんが「孤独は避けられない」と言うのは、何か一本筋が通った話ではあります。

