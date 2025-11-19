原発の非常用冷却装置をめぐる日米の大きな”差”はいかにして生まれたのか…米国がイソコンを「封印」しない理由

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

震災前までイソコン（非常用冷却装置）を40年近く動かすことのなかった日本に対し、米国では5年に一度イソコンの実動作実験を行っているという。いつ、どんな理由で、日米にこれほどまでの差が生じてしまったのだろうか。福島第一原発と同時期に建設された原子炉をもつミルストン原発において、この頻度で実動作実験が行われる背景を明らかにする。

日米の明確な差

イソコンの実動作試験には放射性物質の漏洩のリスクも伴う。ミルストン原発では、いったいなぜ5年に一度という頻度で、イソコンの実動作試験を行っていたのか。スタージョンの答えは明快だった。

「NRC（米国原子力規制委員会）から実動作試験を義務付けられているからです。イソコンはECCS（Emergency Core Cooling System）と呼ばれる非常用炉心冷却系の一つに位置付けられています。そのため、定められた期間内に、イソコンであれば5年に一度、実際に起動させ、その冷却能力を確認しなければならないのです」

短く簡潔な回答の中に、日米の違いが凝縮されていた。ECCSとは、原子炉につながる配管の破断などによって冷却水が急速に失われたときなどに、緊急に炉心を冷却するために設けられている非常用の冷却設備のことだ。米国でも、日本でも、原発の安全性を担保する最重要設備の一つと認識されている。

なぜ実動作試験を始めた？

東京電力が福島第一原発1号機の建設の許可を得るために国に提出した申請書（原子炉設置許可申請書・1966年7月）、そして、高圧注水系を追加した申請書（原子炉設置変更許可申請書・1968年11月）において、イソコンは、非常用冷却設備の筆頭に記載されている。ところが日本ではECCSの一つとは見なされなかった。

そして定期的な実動作試験も、冷却能力の確認も義務付けられていなかった。いったい、いつ、どんな理由で、日米にこれほどの差が生じてしまったのだろうか。取材班は、まず、NRCが本当にイソコンの実動作試験を5年に一度行うように義務付けているのか、確認することにした。

調べてみると、NRCが個別具体的に一つ一つ指示しているわけではなかった。しかしアメリカでは原子力発電所の運転許可を得る際に、技術仕様書（Technical Specifications）を一緒に提出し、認可を受けることになっている。その技術仕様書には事業者側が定期試験に関する要件（Surveillance Requirements）を記載することになっている。

ミルストン原発がNRCに提出した技術仕様書には、5年に一度、イソコンの実動作試験を行い、冷却能力を確認すると記されていた。取材班は、ミルストン原発以外の、米国内の福島第一原発と同じGE製BWRでイソコンのある原発についても調べてみた。すると、すべての原発で同様の規定があることが確認できた。

では、いったいいつから、どんな理由で、5年以内に一度はイソコンの実動作試験を行うことになったのか。スタージョンに尋ねると、彼がミルストン原発で働き始めた1983年の時点で、イソコンはECCSの一つとされ、5年に一度の実動作試験が行われていたという。さらに遡って調べるためにはアメリカの原子力規制の歴史を紐解く必要がある。

