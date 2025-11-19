メジャーリーグのオーナー会議が18日（日本時間19日）、ニューヨークで開幕。会場となったMLBオフィスのロビーに、ヤンキースのハル・スタインブレナー氏、メッツのスティーブ・コーエン氏といった各チームのオーナー、ブルージェイズのマーク・シャパイロ球団社長兼CEO、ダイアモンドバックスのデリック・ホール球団社長兼CEOといったエグゼクティブが姿を見せた。

MLBは労使協定の失効を2026年12月1日に控え、ロックアウトの可能性も指摘され始めている。選手会が強行に反対しているサラリーキャップの導入など、今回のオーナー会議でも労使関連の話し合いが焦点になりそうだ。また、会議の舞台に集まったメディアの間ではFA選手の行き先も話題であり、その中には今オフのメジャー入りを目指す村上宗隆、今井達也、岡本和真といった日本人選手たちも含まれる。MLB関係者によると、18日は「動きの少ない1日」。メッツのコーエン・オーナーも「今日は話すことはないよ」と言って会場を去った。19日（同20日）はロブ・マンフレッド・コミッショナーのメディア対応も予定されている。（ニューヨーク・杉浦大介通信員）