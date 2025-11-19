刑務所に響き渡る「性被害の叫び声」や「処刑されるISISの男の哀歌」…4度の独房拘禁を経験したイラン人女性が吐露する独房の悍ましさ

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ヘンガメ・シャヒディ

ヘンガメ・シャヒディ（1975年生まれ）はジャーナリスト、記者であり、女性の権利活動家である。

何度かの逮捕歴があり、最初の逮捕は大統領選挙にまつわる一連の出来事のあとで、拘禁は2009年の7月から11月まで続いた。2010年3月、「国を脅かす意図を持って集会、共謀した」「国の代表を侮辱した」という罪で6年の禁固刑を科された。そして再び2016年の7月と2017年3月に逮捕され、同年9月に釈放された。2018年6月、再び逮捕され、同年12月、革命裁判所第15支部のサラバティ裁判官により、12年の禁固刑を言い渡された。また、2年間はいかなる政治組織にも参加できず、オンラインメディアでの活動も許されていない。

ヘンガメの娘、パルミスは母親との面会のため、エヴィーン刑務所の241棟に何度も足を運び、つらい思いをしている。ヘンガメは独房拘禁を4回経験している。

「ラリジャニーに死を！」

--長い独房拘禁の間、何を感じていましたか？ また最初の頃と最後の方では、感情に変化はありましたか？

最初の7ヵ月間は電話も面会も禁じられた。7ヵ月後、サラバティ裁判官の許可が出て、電話と面会が2週間おきにできるようになった。

最初の数ヵ月は個人的、社会的、すべてのつながりを絶たれ、家族がどうなっているのか知る方法もなく、半狂乱になった。

検察が私の2億トマン（4万7493ドル）の保釈金を取り消し、私を仮拘束すると言ったときには、30日間ハンガーストライキをした。家族との電話や面会の権利を奪われたことも、もうひとつの理由だった。憤怒に駆られていた。

私を起訴したのは司法府のサデー・ラリジャニーだったので、241棟にいた期間は何度も、「ラリジャニーに死を！」と叫んだ。

時間をつぶすものは何もなかった。テレビは許されず本だけ読めたので、ずっと読んでいた。全部読み終わってしまうと、棟の責任者--アリ・マレキ--が他の囚人の書棚から本を借りてきた。

本がないとひどく不安になったが、何かしら読むものさえあれば、落ち着いていられた。1日に平均800ページほど読んだと思う。それでなんとか日々をやり過ごすことができた。

毎朝7時に起き、朝食を食べ、夜9時に夕食を食べ、真夜中に眠りにつく。精神面でいくつか病気を抱えていたので、睡眠薬なしでは絶対に眠れなかった。飲まなければ2時間も眠れなかったと思う。

また、線維筋痛症にも苦しんだ。症状が悪化すると抗炎症薬を飲み、何とか死なない程度まで抑えなくてはならなかった。拘禁前は飲まなくて済んでいた薬だ。

独房の中で7キロメートル歩く

--心臓の病気に関して、医師や薬を手配してもらうことはできましたか？

病気のせいで、私には常に医師やその他多くの分野の専門家の診断が必要だった。警備担当の人たちが医師の往診や必要な薬の手配をした。

--長い独房拘禁で、肉体的、精神的にどのような影響がありましたか？

最初の数日、数ヵ月間は、尋問もされず房にひとり放置されたので、自分が自分でないような混乱状態だった。誰かと話をしたくて尋問を心待ちにしていた。

もちろん刑務所長の許可が必要だが、日中なら看守は私と15分の会話が許されていた。私が精神に異常をきたさないために。

しかし、しばらく経つと独房の日課に慣れてくる。前回の経験から、日中、読書の間に2時間の運動をした。独房のなかを歩き回ったり、長い時間をかけてストレッチをしたりした。

時には独房のなかで1日に7キロ歩くこともあった。計算方法はこうだ。100粒のビーズがついている数珠があるとして、1往復で1ビーズとカウントする。独房の往復は約5メートル、数珠を1周すると500メートル、14周すれば7キロ。14周を数える際には、デーツの種を使った。

少しずつ、私は独房に、そして刑務所にいることにすら慣れていった。馴染みの看守の姿が見えなければ、まるで家族の誰かを心配するように、何かあったのかと聞く。

241棟の女性看守の振る舞いは、209棟の看守とは全く違っていた。見た目や服装まで違う。年齢は23歳から45歳くらいで、小綺麗でおしゃれな服を着ている。

それに対し209棟の看守は40歳以上で政府の規定どおりの服か、制服を着ている。241棟の女性看守のなかには、棟内を政府の規定にそぐわない格好で歩いている人もいて、私はすっかり嬉しくなった。

7カ月ぶりの家族との再会

--独房のなかは何色でしたか？

どの独房のなかもクリーム色だった。241棟はエヴィーン刑務所のなかではマシな建物のひとつだ。241棟ではほとんどの場合、目隠しはされない。

209棟ではトイレに行くときや外気に当たりに行くときまで目隠しをされるが、241棟にはそんな決まりがなかった。おかげで目が楽だった。

241棟と209棟を比べると、209棟はかなり古く、広かったと思う。全体的に209棟は241棟より灰色のイメージ。私は241棟で2回拘禁され、その間に棟の責任者が2度、私に会いに来た。

--家族に会うことはどれくらい大切でしたか？どんな影響がありましたか？

私の生命線だった。7ヵ月ぶりに家族に会えた。

逮捕前、私は自宅を引き払って大家に返した。追われて逮捕されると分かっていたので、町から町に移動していた。そんな状況で家族とほぼ1年も離ればなれになっていた。

自分の携帯電話番号すらなく、実家を訪れたお客の携帯アプリを通じて、家族と連絡を取っていた。

拘禁から7ヵ月後、家族に会えるぞと言われたとき、裁判官が電話や面会の禁止措置を取り下げたとは信じられなかった。騙されていて、IRGCに引き渡されるのだろうと思った。家族に本当に会えるまでは安心できなかったので、生身で会えることが何物にも代えがたいと実感した。

独房は拷問のための場所

--独房拘禁の体験をまとめると、どのような感じですか？

独房は拷問のための場所だ。

囚人がどのような人間であれ、たたきのめされる。従順でなければ、拷問は2倍になる。

たとえば209棟では、独房拘禁に加えて殴打があり、卑猥な言葉、ハンガーストライキの苦しみがあった。これだけのことを経験したのに、さらにまた拘禁されて残酷な仕打ちを受け、再びハンガーストライキをした。

外部とコンタクトを取ったり、面会したりすることを禁じられ、独房での時間がいっそう耐えがたくなった。

昼も夜も白い電球がずっと点いていて、目が痛くなり、睡眠も阻害される。これもまた拷問だ。下品な言葉を投げつけられ、性的に侮辱されたとき、ひたすら我慢したが、本当に許せなかった。

もうすぐ処刑されるISISの男が、私の近くの独房で哀歌を絶唱したときには、震え上がった。独房の裏の部屋で、女性が性的に嫌がらせをされている声を聞いたこともある。このふたつの声が、私の独房拘禁で経験した最悪の記憶だ。

翻訳：星 薫子

