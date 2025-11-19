8か月ぶり先発も前半で交代「立ち位置はわかっている」、菅原由勢が噛みしめる現在地「自分に負けずにやることが大事」
[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]
日本代表としては3月のサウジアラビア戦以来となる今年2度目の先発出場は、前半45分間のみで終わった。DF菅原由勢(ブレーメン)はハーフタイムでMF堂安律と交代。「試合の展開的に難しいところがあった。あまりビルドアップで効果的な攻撃ができていなかったイメージはある。クロスまで行けているシーンもあったし、そんなにネガティブじゃない」と自身のプレーを振り返った。
3-4-2-1の右WBで出場。チームは前半4分の先制で勢いに乗るなか、菅原は本職SBの強みを生かして、左WBで出た攻撃的な前田大然との守備バランスを取りながら、要所では攻撃に出た。
前半23分には大きな見せ場を作った。左サイドのDF瀬古歩夢からサイドチェンジが飛んでくると、菅原は久保建英との連係を見せる。久保が競ったボールを菅原が拾い、右サイドにスルーパス。反応した久保が敵陣PA付近で待ち、右サイドから追い越した菅原がボールを預かり、最後はクロスを上げる。FW小川航基のヘディングシュートは相手GKのスーパーセーブに阻まれはしたが、流れるような攻撃でゴールを脅かした。
「彼(瀬古)の良さだし、ずっとやっていたからわかる。見てくれているし、いいボールが来た。彼も頼もしい選手だなとやっていて思った」(菅原)。同じ東京五輪世代としてU-15日本代表からともにプレーしてきた瀬古を称えつつ、同じく久保との連係にも胸を張る。「相手が4枚だったので、相手のマークをいかにズラそうか、タケ(久保)と話していた。斜めのランニングとか、ポケットへのランニングはできるかなと思っていたし、悪くはなかった」と手応えを語った。
小川のヘディングシュートが決まれば、アシストとして結果を示せた。だが、菅原は「入るときもあれば、入らないときもある」と冷静。「紙一重のところを合わせていくことをやっていかないといけない」と力を込めた。
その2分後、日本はボリビアに中央突破を許したところで、菅原がすかさずフォロー。スライディングタックルで防いだことで、主審からイエローカードを出されてしまった。しばらく主審とコミュニケーションを取った菅原。自身のプレーに対して「プロフェッショナルファウルというか、止めざるを得ない状況だった」と振り返る。
「もちろんボールを取るつもりでファウルになった。試合全体的にも、初めのタックルでイエローが出てしまうと、試合の基準も変わってくる。まだ1回目だし、イエローはイージーなんじゃないかとコミュニケーションはした。ああいう部分で前に運ばれて、相手が勢いづくということも含めたら、あそこは止める判断をして、僕は今よかったとは思っている。もちろん違う方法もあったかもしれないけど。審判とはプロフェッショナルファウルというところで話はした」
早い時間帯でのイエローカードも影響したか、ハーフタイムで1枚の交代カードが使われ、菅原が堂安と交代した。
日本が本格的に3バックを導入したアジア2次予選以降、菅原の出番は減っている。今回が3バック導入から3度目のスタメン出場も、45分でその出番を終えることになった。菅原はチームが快進撃を続けるなかで「自分の立ち位置はわかっている」と自らの現状を噛みしめた。
「でもナーバスにならず、自分の良さを忘れずにチーム(ブレーメン)でやることが大事。試合に出たときに自分の存在価値をチームで示すことが代表にもつながる。成長して、いい選手になれば、チームでも代表でも立ち位置は変わる」。今年の代表活動は終了。菅原はドイツでの4か月間を経た先の、来年3月の活動に目を向ける。「自分に負けずにやることが大事。チームで存在価値、パフォーマンスを上げることにフォーカスしてやっていかないといけない」と、自らに言い聞かせようにさらなる成長を誓った。
(取材・文 石川祐介)
