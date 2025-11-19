「もしかしてスマホ依存？」現代人のスマホ事情を徹底解説！　みんな1日にどれくらい使ってる？

病的な状態を示す「依存」は、さまざまな対象に生じます。

スマホ依存の問題は、「スマホを使ってすること」への依存ととらえられます。ゲームであったり、SNSであったり、オンラインカジノを含めたギャンブルであったりと、していることは人それぞれです。

だれもが陥りやすいものだからこそ知っておきたい、スマホ依存の実態と予防のしかた、抜け出し方を解説した『スマホ依存がわかる本 ゲーム、ギャンブル、SNS依存から抜け出す』より抜粋してご紹介します。

スマホなしでは暮らせない！

インターネット（ネット）は、現代社会に不可欠なインフラ、生活を支える基盤のひとつといってよいでしょう。ネットを使ったサービスは、年々多様になっています。

以前はウェブサイトの閲覧や、メールのやりとりが中心でしたが、近年は動画配信など、大容量のデータを使うサービスも手軽に、当たり前のように利用できるようになっています。いまやネットの利用なしに、仕事や学習は成り立たない、娯楽も十分に享受できないといっても過言ではありません。

ネットを利用するための機器はデバイスといわれます。パソコン、スマートフォン（スマホ）、タブレットなどさまざまなデバイスがありますが、近年はスマホが主流です。2010年にはスマホをもっている人は10人に1人くらいでしたが、2017年にはパソコンの保有率と逆転。2022年以降、スマホの保有率は90％を超えています。

スマホひとつでなんでもできる

スマホの普及により、私たちの生活は大きく変わりました。ネット上の膨大な情報を入手する、コミュニケーションをとる、買い物をする、取引の決済をする、スケジュールを管理する、音楽、動画、ゲームなど娯楽を楽しむ、写真や動画を撮る─生活のさまざまな活動が、スマホひとつでできるようになっています。

スマホでしていることの大半は、スマホがなくても、ほかの道具、ほかの方法を使えばできるのですが、「この1台で全部できる」というのがスマホの強みです。もはやスマホなしには暮らせないと感じている人も少なくないでしょう。

便利すぎるから手放せない

スマホがなくては困ることが増えていく一方で、スマホという便利すぎる道具があるからこそ困った問題が生じやすくなっている面もあります。あれこれしているうちに、結果的に長時間使用になりやすいのは、スマホ利用者の多くが実感していることでしょう。

「これをする」と思ってひとつのことをしている間にも、別件で通知が来れば即座に対応したり、ふと気になった別のことを始めたりしているうちに、しようとしていたことはいっこうに終わらず、気がついたら時間ばかりが過ぎていたなどという事態が起こりがちです。

もしかしたらスマホ依存？

スマホの利用時間は、若い世代ほど長い傾向があります。10代、20代では、1日平均6時間以上という人もざらにいます。つねにスマホが手放せずにいる自分を「『スマホ依存』かも？」と心配する人も少なくありません。程度の差はあれ、スマホ利用者全体の6割以上が、スマホ依存の自覚があると答えている調査報告もあります。

ここで注意したいのは、スマホ依存と聞いて思い浮かべるイメージは人によって違うという点です。たんに使いすぎというくらいの意味でとらえている人もいれば、いわゆる依存症のひとつに挙げられるような、病気ととらえている人もいるでしょう。どのような状態を指してスマホ依存というのか、いまのところ明確な定義はなく、正式な病名とはされていません。

ただし、「依存」とされる状態に関しては、医学的に一定の見解があります。

＊特定のものの使用、特定の行動がやめられない

＊そのために健康的な生活ができなくなっている

＊社会生活に支障をきたしていてもやめられない

こうした状態に当てはまるなら、病的な依存の状態ととらえられます。これは、スマホを使ううえでも起こる可能性があることです。「もうやめよう」と思ってもやめられない、眠る前にスマホを使っていたら眠れなくなり寝坊する、大切な用事があるのに後回しにするなど、生活上さまざまなトラブルが起こるようになってきているなら、たしかに「スマホ依存」の状態といえそうです。

厳密にいえば、スマホの使用がコントロールできないというのは、ゲーム、SNSなど、「スマホという道具を使って、インターネットにつなげたオンラインの状態でしていること」がやめられないという意味です。多くの場合、スマホそのものが依存の対象になっているわけではありません。

やめにくい、どんどん続けたくなるしかけ

スマホの利便性を高めているものとして、各種のアプリケーション、いわゆるアプリの存在があります。

特定のことをしやすくするためのソフトウェアがアプリです。電話、メッセージ、カメラなど、スマホ本体に備わった機能を使うためのものや、インターネット上の情報を閲覧するためのブラウザ（グーグルクローム、マイクロソフトエッジ、サファリ他）など、初めからスマホに入っているものもありますが、その他多くのアプリは、自分で選び、スマホにインストールしていきます。

アプリをインストールしなくても、ブラウザ経由で同じようなことができる場合もありますが、アプリを入れておけば、すぐにお目当てのコンテンツを利用できます。アプリでなければできないことがあったり、アプリを入れておけばできることの幅が広がったりもします。

企業は使用者の「粘着性」を高めたい

スマホやアプリの開発、マーケティングの現場では、「スティッキネス（粘着性）」が高いものほどよい製品とされています。

スマホやアプリを利用している時間の長さや利用頻度などから、使用者がその製品にどれだけ惹かれているかを示す指標のひとつがスティッキネスです。スティッキネスが高いというのは、頻繁に起動してくれて、そこでお金を使ってくれる、広告を見てくれる人が多いということですから、端的にいえば儲けにつながります。使用者が使わずにはいられない、なかなかやめられない状態にすること、つまりは依存性を高めるしくみとコンテンツを開発することに、企業は日々注力しているわけです。無防備なままスマホを使っていれば、知恵を絞って提供される「手放さないしかけ」にはまりやすいのも無理はありません。

片時もスマホを手放せない使用者が増えれば、企業は大きな利益を得ることができますが、病的な依存に陥れば、個人の生活にも社会生活にも深刻な影響が現れるおそれがあります。

基幹産業なみの稼ぎ頭に

健康的な生活を脅かすものに対しては、一定の規制が必要と考えられますが、日本の場合、公的に「規制しよう」という動きはありません。むしろ逆です。

スマホやアプリ、ゲームに関連する産業は経済規模の大きい分野です。とくにゲームを中心としたコンテンツ産業の海外輸出高は、近年、日本の基幹産業とされてきた半導体産業や鉄鋼産業を超える規模に成長しています。この勢いをそぐような規制より、国を挙げて支援していこうという動きのほうが優勢です。

また、国も地方自治体も、こぞってデジタル化を進めようとしています。

「みんなにスマホをもってほしい」「もっとデジタル情報を利用してほしい」という大きな流れに飲み込まれ、溺れないためには、それぞれが意識的にスマホの使い方を考え、知らず知らずのうちに起こる可能性のある問題に向き合う必要があるといえるでしょう。

