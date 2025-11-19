なぜ日本は戦時中に「幽霊銀行」をつくったのか「納得の理由」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

それぞれの昭和19年

苦悶の足掻き

戦争も3年目に入ると、大蔵省にはとにかく国債を発行して戦費を調達することが求められた。しかし敗色が濃くなる中での昭和19（1944）年度の予算編成方針は、「苦悶の裡に最後的な足掻きを続けようとする」（日本銀行調査局編『日本金融史資料 昭和編 第27巻』）ものに過ぎなかった。

ところで臨時軍事費特別会計は、開設から閉鎖までが「一会計年度」である。したがって臨時軍事費には「昭和19年度の予算」というものがない。必要が生じると、その都度「追加予算（歳入・歳出）」が組まれて議会で可決される。

昭和12年9月に設置された臨時軍事費特別会計は、連合国軍最高司令部（GHQ）の命令で昭和21年2月末に閉鎖されるまでの一会計年度・8年半に、12回の追加予算が組まれた。このうち昭和19〜20年には最後の3つが成立し、合計金額は1100億円（250億円と850億円）だ。12回分の追加予算を合計した臨時軍事費の最終的な予算総額は2219億円なので、昭和19年だけで半分を占めることになる。ただ2219億円は飽くまでも予算総額で、実際の歳出総額は1654億円だった。

またこの1100億円は、昭和19年のGNP比1.5倍の額に当たる。理論的にはあり得ないのだが、現地通貨借入金がそれを可能とした。

昭和19年度における大蔵省が手掛けた大仕事の1つが、昭和20年2月の「外資金庫」という名の特殊金融機関設立だった。手続き自体は「大仕事」という程のものではない。役員は大蔵省の次官・局長、日銀理事・監事、横浜正金銀行副頭取、朝鮮銀行副総裁、台湾銀行副頭取などが就任する大仰なものとなった。しかし実態は大蔵省外資局総務課に帳簿数冊と印鑑があるだけで、その帳簿・印鑑も大蔵省の職員1〜2名が管理するという「幽霊銀行」だ。

なぜこんなものを設立したかというと、戦地・外地でのインフレがすさまじく、もはや「現地通貨借入金」では対応し切れなくなったためだ（表1-3）。現地通貨借入金で日本円による返済は先送りできたが、現地のインフレは「先送り」だけでは安心できないところまで来ていた。

当時は親日政権の信用維持のため、現地でインフレが進行していても、現地通貨と日本円の交換比率は一定とされた。そのため現地通貨借入金、つまり臨時軍事費特別会計の額は、インフレとともに急増する。特別会計を通す際に日本円で計上されるからだ。そこで臨時軍事費特別会計を通さずに、現地で戦費を支払うため設立されたのが外資金庫だ。

外資金庫は預金として、親日政権の現地通貨を大量に受け入れた。預金の受け入れは金融機関にとって債務である。これが臨時軍事費特別会計を通さずに、現地通貨のまま軍に貸し付けられた。何のことはない、現地通貨の借り主が政府（特別会計）から外資金庫に代わっただけだ。

ただし財政を預かる者にとって、この点が重要だ。臨時軍事費特別会計の返済原資は、国内で税金や国債で集めた日本円（日本で生産された付加価値）である。交換比率が一定である以上、現地でのインフレ進行とともに円換算の返済金額は跳ね上がる。ところが外資金庫が受け入れた現地通貨建て預金であれば、現地通貨で払い戻せばよい。インフレにはインフレで対応できる。

それでも、「終戦後に外資金庫はどのように払い戻し用の現地通貨を調達するのか」という問題は残る。しかしそれは、戦争が終わってから考えればいい。少なくとも戦争中は問題を先送りできたし、そこまで気を回す余裕もなかった。

つづく「大蔵省は「太平洋戦争」で何をしていたのか…満洲国の紙幣を一時に日本で印刷していた実態」では、引き続き大蔵省の動きを詳しく見ていく。

