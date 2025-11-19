大蔵省は「太平洋戦争」で何をしていたのか…満洲国の紙幣を日本で印刷していた実態

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

紙幣・硬貨の戦時体制

大蔵省には、もう1つ重要な役割があった。日銀券や国債などの印刷である。占領地が拡大すると、そこで使用する軍票の印刷も大蔵省印刷局で行われた。増える業務に対応するため、昭和18年6月には香港に臨時工場を開設し、国内でも民間の印刷工場に業務を委託した。

民間の印刷工場では日銀券以外の植民地や占領地の中央銀行券、国債、切手、官報などを引き受けた。それでも昭和19年3月には日銀券（100円札）の印刷が印刷局だけでは賄うことができず、凸版印刷の富士工場が分担した。日銀券が初めて民間工場で印刷されることになった。

さらに職員数が応召入隊で減少したことに対応するため、昭和19年8月に「学徒勤労令」「女子挺身勤労令」が公布されると、動員学徒約1000名を印刷局で受け入れる。それと同時に印刷工場も昭和19年1月に西大寺（岡山県）、10月には彦根に新設された。これは生産能力の拡大と同時に、印刷工場の分散・疎開も兼ねた措置だった。

実際、昭和19年8月に満洲国経済部次長（いわゆる経済省次官で日本人官僚が就任していた）から大蔵省印刷局長宛に、「日本印刷局大陸疎開の見地に於て、満洲国印刷廠を急速に拡充強化する」ための支援要請がなされた。大蔵省印刷局で印刷していた満洲国の紙幣（満洲中央銀行券：満銀券）などを、満洲で自給する体制に整えたいということだ。この中には、日本にある印刷機の搬出も含まれていた。

これに対して大蔵省は、日本の印刷機が紙幣印刷などでフル稼働中でもあることから、満洲にある印刷機の最大限活用を支援する旨を回答している。この頃になると、印刷局の「大陸疎開」が議論されるほど、戦況の見通しには暗いものがあった。

同じ大蔵省の外局である造幣局では、金属材料の不足に悩まされた。昭和の初めには、小額硬貨はニッケル（10銭貨・5銭貨）や青銅・真鍮（1銭貨）で作られていたが、日華事変が勃発した翌年の昭和13年から、これらはアルミ貨となった。

ただしアルミは飛行機の材料として貴重だ。そこで昭和16年から量目が減らされた。1.5グラムあった10銭アルミ貨は1.2グラムとなり昭和18年には1.0グラムへ、1.2グラムの5銭アルミ貨も1.0グラムとなって昭和18年に0.8グラムまで量目が削られた。1銭アルミ貨も0.65グラムから昭和18年には0.55グラムと0.1グラム軽くなった。

これでどれだけのアルミが節約されたか、簡単に計算してみよう。昭和18年の10銭・5銭・1銭のアルミ貨製造枚数は、それぞれ6億5000万枚・2億5000万枚・5億2000万枚だ。これと昭和18年の量目減少分の積を合計すると232トンになる。

飛行機の重量は単発戦闘機が2.5トン、双発の爆撃機で7トンだ。この重量のすべてがアルミ合金（ジュラルミン）ではないことを考慮しても、1年かけて飛行機100機分を節約できるかどうかだ。

ちなみに昭和17年10月の南太平洋海戦では、日本は辛勝したというものの1日の戦闘で92機を失っている。またB-29は1機30トンと単発戦闘機10倍以上の重量があり、昭和20年3月10日未明の東京大空襲では、これが334機投入された。硬貨を0.1グラム単位で軽くして飛行機の原材料を賄おうとする時点で、勝敗は決していた。

なお昭和19年8月に軍需省総動員局が最高戦争指導会議に提出した資料には、同年における日本のアルミ生産量見込みは12万トンと記されていた。

昭和19年中に3つのアルミ貨は錫貨に代わった。抜本的にアルミの民生使用を抑制する必要に迫られたわけだ。錫は東南アジアの占領地で産出する。10銭錫貨・5銭錫貨は「穴あき硬貨」となり、原料使用量は極力抑えられた。

ところが占領地で産出する錫が日本に入ってこなくなった。この頃には米軍の攻撃で、海上交通路が遮断されたためだ。こうして錫の入手も困難となったので、10銭錫貨・5銭錫貨は発行開始と同じ昭和19年に製造停止となった。この結果、造幣局で製造される硬貨は1銭錫貨だけとなった。

