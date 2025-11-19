植物に知性があるだなんて馬鹿馬鹿しい？　人間の五感を超える能力で賢く問題解決する植物たち

植物に「知性」があるだなんて馬鹿馬鹿しい？ でもその知性を「問題解決能力」と捉え直したらどうでしょう。植物は実にスマートに高度な知性を駆使して、生存のための問題解決を図っています。

植物に「知性」だなんて馬鹿馬鹿しい？

植物に「知性」だなんて馬鹿馬鹿しい──よくわかります。ぼくも若かりし頃はそう思っていました。パスカルに従えば「人間は考える葦である」わけですから、植物（葦）はそもそも思考しないので、すなわち知性があるはずもありません。

ＡＩ（人工知能）が高度に発達した現代で、「知性」をどう定義するかもとても難しい問題です。ここでは仮に知性を「問題解決力」だと定義してみましょう。するとどうでしょうか？

前回、園芸家の視点からすると植物は動いていることを確認しました。ではなぜ動くのでしょうか？ 植物は生存に有利な環境を自ら選んでいるからです。主体的に環境の最適化を求めて動く、これは問題解決力の別の言い方です。植物は問題を解決するための優れた知性を持っています。今となってぼくはそう確信しています。

人間を見守る「竹」

まず、頭の準備体操として植物の知性を描いたＳＦ小説を紹介します。スー・バークの『セミオーシス』（ハヤカワ文庫ＳＦ）です。原書はアメリカですが、日本では2019年に翻訳されました。

2060年代の地球、もはや人が暮らすことが難しいまでに悪化した環境から逃れるべく、一部の人々はある惑星に植民を遂げました。この惑星は地球より10億年くらい古い歴史の星で、地上の多くが繁茂する植物相に覆われていました。そしてなかには高度な知性を持った植物がいて、敵対的な動物を攻撃し排除してきます。地球で犯した失敗を繰り返さないために、人は植物とどのように意思疎通しながら共存の道を探っていくのか？ このようなあらすじです。

物語に登場する植物のなかで、中心的な役割を担うのが「竹」です。この竹はひときわ高度な知性を持ち、人々からは「スティーブランド」という名前も与えられます。人とのコミュニケーションのために文字まで覚え、地球のあらゆる本を読み学習もします。幹にあたる竹稈をディスプレイにして自然言語での意思疎通すら可能になりました。

人についてあらゆることを学習した竹は、人の健康に最適なサプリ（実）を提供してくれます。問題行動を治療するための化学組成も竹は熟知しています。さらに地下に張り巡らされた地下茎には視聴覚器官もあり、人の行動をいつも温かく見守ってくれています。

こうして多くの人々は健康と治安を竹にすっかり依存するようになります。人々から厚い信頼を寄せられた竹は市民となり、やがて議会で議長にまで選出されます。政治の意思決定をも植物に頼ることになった人間社会の運命がどうなったかは同書でご確認ください。

植物には五感以上の感覚がある

植物神経生物学の世界的第一人者が、植物の知性を科学的に明らかにした歴史的な一冊があります。イタリアの植物学者ステファノ・マンクーゾと科学ジャーナリストのアレッサンドラ・ヴィオラとの共著『植物は〈知性〉をもっている──20の感覚で思考する生命システム』（ＮＨＫ出版）です。日本では翻訳版が2015年に発売されています。この本は、植物は多岐に及ぶ感覚を持って世界と対峙していることを、さまざまな研究結果から示しています。マンクーゾはそれらの帰結として、植物は問題を解決するための「優れた知性をもった生物だ1」と断言しています。

副題の通り、植物には人の五感以上にさまざまな感覚があることを、多くの事例とともに明らかにしています。いくつかの事例を紹介しましょう。

まずは「視覚」です。いきなりツッコみたくなる気持ちはよくわかります。当然植物に目は存在しないはずですから。しかし「光学的な刺激を知覚する能力」と定義してみたらどうでしょうか？ 植物は光合成をするための非常に発達した視覚能力を備えています。植物は「屈光性」という光源に向かって屈曲していく性質があります。そのため、光を感知するセンサーの「光受容体」が葉だけではなく、芽や茎や幹や巻きヒゲに至るまで備わっています。マンクーゾは「小さな無数の目で全身が覆われているようなものだ2」と表現します。

次は「嗅覚」です。植物にとって匂い（揮発性物質）はとても重要な意味を持ちます。周囲の環境からの情報源だからです。昆虫や動物との、そして植物同士のコミュニケーションに欠かせないのが匂いです。トマトは害虫の攻撃を受けると、同胞への警告として数百メートル先まで届くほどの大量の揮発性物質を出すそうです。マンクーゾは「においは植物の『言葉』なのだ！3」と強調しています。そんな大切なメッセージを聞き逃さないために、植物の匂いの感覚器は体全体に散らばっています。

次は「味覚」です。よく肥えた「舌」を持つのが、植物学者が最初に発見した肉食植物「ハエトリグサ」です。発見当時の18世紀のイギリスでは肉食植物の存在は冒険小説のなかだけのものでした。かのリンネですら目の前の現実を認められずに、肉食植物の存在も否定し続けたそうです。時代が下り19世紀にダーウィンが活躍すると、ようやく科学界でも「昆虫を食べる植物」が認められるようになったそうです。少し見方を変えて、植物にとっての味覚の感覚器、つまり栄養物質を吸収する受容体という意味では、植物の根が「舌」であるとも言えそうです。

次は「触覚」です。極度に発達した触覚を持つ植物として有名なのは「オジギソウ」です。触れると葉が閉じる、という特徴については多くの人が知るところでしょう。実は刺激の種類を区別して学習する能力まであるのです。その証拠に人が手で触れば葉が閉じるのに、雨や風などの自然現象で葉が閉じることはありません。また学習能力についても実験で明らかにされています。19世紀のパリで、街路を走る馬車にたくさんのオジギソウを乗せて観察をしました。最初は馬車の振動でどのオジギソウも葉を閉じましたが、やがて時間が経つと再び葉を開きだしました。オジギソウは危険がないことを理解し、無駄なエネルギー消費を抑える行動を学習したのです。

次は「聴覚」です。植物の聴覚の感覚器は体全体に備わっています。地上で暮らす多くの動物たちには、音の媒質として空気が利用されています。植物が音の媒質として大きな信頼をおくのは土です。土は振動が非常に伝わりやすい優れた媒質です。だから植物は耳のような特別な器官を進化させる必要がありませんでした。「植物にとって地面は、毎日開いているディスコのようなものだ4」とマンクーゾは言います。根には「屈音性」という、音の影響を受けて成長する方向を決める能力があるそうです。また2012年の研究では根が音も発生できることがわかっています。植物が音を発生させたり音を聞いたりすることができるならば、ぼくたちが知らないうちに地下では日夜密談が行われているのかもしれません。

人にとっての五感によく似た感覚に加えて、植物には温度や重力や磁場なども感知する能力が備わっているそうです。また、空気中や土壌中に含まれているさまざまな科学物質を探知し測定する能力があることもわかっています。同書を読むと、植物が人よりもいかに多感な生物で、高度な感覚を駆使して世界を精密に捉えているか、蒙が啓かれます。

記憶だってある！？

同じく、イスラエルの植物学者ダニエル・チャモヴィッツも『植物はそこまで知っている──感覚に満ちた世界に生きる植物たち』（河出書房新社）で、植物が多くの感覚に加え「記憶」すら備えて、いかに世界の複雑さを「知っている」のかを科学の最前線に照らして解き明かしています。

先に肉食植物として紹介したハエトリグサですが、実は一度触れただけでは葉は閉じません。まず罠として分泌した糖類に誘き寄せられた獲物が、葉の中心までやってくるのを待ちます。そして葉が作動するのは20秒以内に感覚器に二度触れたときだけです。食べるに値しないものを捕獲しようとしたり、獲物に逃亡されたりするのを避けるための仕組みです。葉を閉じるのには大量のエネルギーを消費するので、獲物を確実に捕獲すべき瞬間だけを狙うのです。この仕組みが意味しているのは、ハエトリグサは「短期記憶」によって判断し行動しているということです。

植物には「長期記憶」もあります。同書で「コセンダングサ」というキク科の植物に、針で刺激を与える実験について紹介されています。専門的すぎるので詳細は省きますが、要は刺激から起こる反応の時間を観察すると、最長で２週間も「記憶」が保持されていたという結果が得られました。コセンダングサの芽は、２週間前に受けた針の刺激を憶えていなければできなかった振る舞いをしたのです。

「記憶」について園芸家としての視点も付け加えると、「休眠打破」という植物の習性があります。休眠状態にある花芽などが、特定の刺激を受けて活動状態に変化することです。有名なのが桜で、冬の寒さを経験しないと咲かない（咲きが悪い）というものです。多くの花芽は夏に形成され、翌年の春に咲くために休眠状態になります。この休眠を解除するために、冬の一定期間に低温にさらされる必要があります。この寒さが花芽の眠りを打ち破り、開花の準備へと向かわせることを「休眠打破」と呼びます。入学式や花見のとき以外は注目を集めない桜ですが、実は冬にもちゃんと仕事をしていました。世間の動向をつぶさに観察し、虎視眈々と「記憶」しているのです。

自分と他人を区別できる！

また植物は「自他分離」もしています。自他分離とは、自分と他者を意識し区別することです。人の場合は、１歳頃になるとようやく自分と他者の境界がぼんやりとわかるようになるそうです。植物生理学者の園池公毅は『植物の形には意味がある』（ベレ出版）で、実験をもとにその仕組みを紹介しています。

まず、鉢植えにした「バッファローグラス」の根の成長を観察します。同じ鉢内に他株の根があったとしても、自らの根はお構いなしに伸ばし続けます。これに対して行く先に自らの根があるところでは、それ以上先に根を伸ばすことは抑えました。自分の根と競争することには意味がないので納得の反応です。

次に、株分けした二つの株（ラメット）同士の根が、同じ鉢内でどのように伸びるかを観察します。株分けしたとはいえ同一遺伝子なので、自分だと認識する（根を伸ばさない）のではと思われました。しかし、元は同じ株だったはずの二つの株の根は、互いに競争しあい根を伸ばし続けたのです。

今度は地下ではなく地上で、つる性植物の「ヤブカラシ」を使った実験です。何にでも絡みついてしまうイメージのつる性植物ですが、根と同様に自分自身に絡むことはあまりありません。そしてこちらも株分けした二つの株（ラメット）同士のつるが、どのように伸びるかを観察しました。するとやはりバッファローグラスの根と同様に、二つの株のつるが絡んでいったそうです。

ここからわかるのは、植物は自他を明確に区別しているということです。たとえ同一遺伝子であっても株分けされてしまうと、互いが別人であることを確認しあえる何かが働き、他人行儀になってしまうのです。この仕組みについての具体的なメカニズムはまだ謎だそうです。

