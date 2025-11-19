King & Princeの髙橋海人が、映画『君の顔では泣けない』で演じるのは、水村まなみという「15年前、ある出来事をきっかけに男性と入れ替わり、そのまま生き続けている人物」だ。見た目は坂平陸（芳根京子）、けれども中身は結婚を夢見ていた真面目で優しい女の子。髙橋の柔らかな佇まいと、繊細な演技がこの複雑な役どころに静かな説得力を与えている。

本作は、入れ替わり物に多いラブコメでもなければ、「元の体に戻る方法」を探していく物語でもない。入れ替わった状態のままで、お互いが恋愛、結婚、妊娠、出産、育児と人生の節目を、淡々と歩んでいく2人の姿が描かれている。

誰かと入れ替わるということは、つまり他人の人生を生きることである。そして、自分の人生を誰かに「渡す」ことだ。まなみは、「（入れ替わった事実を）受け入れなきゃ」と自分に言い聞かせながらもなお、どこかでやはり「元に戻りたい」という思いを手放せずにいる。その揺れる心は、陸と向き合っている時の視線にも表れていた。陸と他愛ない言葉を交わしていても、その目線はどこか遠い。

けれども、陸が田崎（中沢元紀）と関係を持ったことや、交際を申し込まれて戸惑った気持ちを打ち明けた瞬間、まなみの視線が下りていく。遠くを見ていた目が、そっと陸に向けられていき、そこには陸を気遣う「優しさ」が滲んでいた。

まなみを演じた髙橋は、感情の揺れを誇張するのではなく、微細な心の動きを1つ1つ丁寧に演じていた。だからこそ、まなみが「男性」として生きていく葛藤に説得力が生まれていた。本記事では、髙橋海人の繊細な演技の魅力に焦点を当てて紹介していく。

映画の冒頭、まなみと陸がカフェで楽しそうにお茶をしているシーンから始まる。スクリーンには、笑う時にそっと手で口元を隠し、ストローでジュースを飲む際には両脇をきゅっと締め、ちょこちょこと控えめに飲む髙橋海人の姿が映った。その細やかな所作だけで、髙橋海人が演じている「陸の姿をした人物が、まなみ」なのだとすぐに理解できた。

まなみと陸が入れ替わったことは、家族にも、友人にも知られていない。2人が意を決して真実を伝えようとしても、周囲は結局「見た目」しか信じない。目に映るものがすべてであると、疑いもしない。

誰にも相談できず、当事者にしか理解できない複雑な感情を抱えながらも、まなみと陸は少しずつ、お互いの気持ちを確かめ合いながら大人になっていく。まなみは、陸に交際中の女性の写真を見せることもあるが、その笑顔はぎこちない。女性として生きる葛藤を素直に言葉にする陸とは対照的に、まなみは陸に余計な心配をかけたくないと思っているため、感情を飲み込むことが多いのだ。

気遣いを重ね、自分の気持ちに蓋をしながら生きてきたまなみが、陸から「元に戻る気ないでしょ」と問いかけられた瞬間、「戻りたくないわけないでしょ」と、涙をこらえながら苦しそうに言葉を吐き出す。それは、今まで陸にも伝えられなかった本音が、ようやくこぼれ落ちた瞬間だった。抑えてきた感情が一気に溢れ出すそのシーンには、まなみが何年も抱えてきた葛藤と、言葉にならなかった願いが詰まっていて、静かなシーンでありながらも迫力があった。

髙橋の演技における凄みは、複雑な役どころであっても、違和感なく観る者を物語に引き込めることだ。たとえば、ドラマ『だが、情熱はある』（日本テレビ系）で髙橋が演じる姿は、サラサラの茶髪に大きな瞳が印象的な美青年。そのビジュアルだけを見れば、「オードリーの若林」には到底見えない。

にも関わらず、春日に「普通のことを俺が言う、それに対してお前がズレたツッコミにする」と少しニヤリと語る様子や、漫才の中で「オードリーっていいますけどね」と話す仕草は、まるで本物の若林が憑依しているかのようだ。

ただ似せているだけではない。髙橋は、若林が抱えていた笑いへの情熱はもちろん、コンプレックスや嫉妬心といった揺れ動く内面までも、丁寧に演技で表現していた。たとえば、「俺は全然面白くないから！」と、悔しさをぶちまける様子は、長きに渡り鬱々とした思いを抱えてきた人間にしか表せないものだった。

ドラマ『95』（テレビ東京系）では、地下鉄サリン事件をきっかけに人生が大きく揺らいでいく髙校生Qを演じた。Qはノストラダムスを誰よりも信じ、家族が話しかけても上の空で、会話にもまともに応じない。地に足がついていない素振りで、混沌とした時代をふわりと彷徨う少年の姿を、髙橋は見事に体現していた。

髙橋は、演じる人物が奥底に抱え込む「核」に潜む感情を掬い取り、仕草や目線、言い回しなどの表現に乗せるのが実に上手い。だからこそ、説明がなくても「役」が抱える背景や葛藤が観る人に伝わるのだ。

まなみは成長とともに、少しずつ自分の状況を受け入れながら、強くなっていく。後半、彼女は陸に向かって「私の顔で情けなく泣かないでくれる？」と挑むように言い放つ。その言葉には皮肉も怒りもない。ただ、誰かの人生を「生きる」ことの重みと責任を、彼女なりに伝えようとしていた。

物語の終盤、まなみが静かに本音を語る場面がある。声を荒げることなく、淡々と、でも確かな覚悟をにじませながら。その瞬間、まなみが「誰かの人生」に責任を持ちつつもなお、自分の足で生きてきたことが伝わった。

そして、最後。2人は元の体に戻れるのか、それとも……。ネタバレになるのでラストの詳細は控えるが、映画を観たその日は余韻で胸がいっぱいになることだけは覚悟しておいてほしい。

（文＝みくまゆたん）