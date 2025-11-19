あのM-1王者のネタは「圏論」でできていた…？　関係性のネットワークを描く「21世紀の現代数学」

「現代数学の最重要理論」をわかりやすく――！21世紀の数学界をにぎわす「圏論」。「モノとモノを矢印でつなぐ」というシンプルな発想が、数学の新たな扉を開いた。高度な抽象性と普遍性をあわせもつ圏論には難解なイメージもつきまとうが、数学者の加藤文元さんは「圏論は実学である」と断言する。本連載では、今もっとも注目される「未来の数学」の本質を、身近な例をベースにやさしく解説する。

本記事は、『はじめての圏論』(加藤文元・著)を一部抜粋・再編集したものです。

もなかの家系図

2019年12月のM-1グランプリ決勝戦、ファイナルラウンドまで勝ち残ったのは、ぺこぱ、かまいたち、ミルクボーイの3組だった。その中で、ボケ担当の駒場とツッコミ担当の内海の軽妙なかけあいを披露したミルクボーイが、2019年のM-1グランプリ王者に輝いた。

このときのミルクボーイのM-1グランプリ最終決戦ネタ『もなか』には「もなかの家系図」なるものが出てくる。

駒場 オカンが言うには、お菓子というよりもスイーツに近いって……（中略）……関係性で言うと、もみじ饅頭のいとこらしい……（中略）内海 もなかの親父の弟の子どもが、もみじ饅頭やねん。もなかに決まりそんなもん！（中略）もなかの家系図わかってる？ マカロンの先祖がもなかや。ほんで，もなかのいとこがもみじ饅頭。ほんで、もなかの腹違いの兄弟が八ツ橋とおたべ。ほんで、もなかの双子が最中。ほんで、もなかとアイスの子どもがモナ王やないかい！

要するに、もなかと生八ツ橋は兄弟で、もみじ饅頭はもなかのいとこ、モナ王はもなかの子どもで、マカロンはもなかの子孫であるということだ。この親戚関係を一目瞭然に見せるのが、もなかの家系図である。実際に描いてみると、もなかの家系図は、おおむね図1.1のような感じになる。

この図は上から下に世代が進む。矢印は親子関係を示している。こんな簡単な家系図でも、もなかと他のお菓子との関係がよくわかる。それだけでなく、実体がなんだかわからない空欄（白丸）にも注意が向けられることだろう。もなかと生八ツ橋が兄弟なので、この二人には共通の親がいるはずだ。この親が誰なのかはわからないので、とりあえず白丸で示してある。もなかのいとこであるもみじ饅頭を家系図に含めるなら、もなかの親の兄弟や、そのまた親までも遡らなければならないが、具体的には不明なので、それらも白丸で描いてある。

モノとモノとの関係性のネットワーク

そもそも、もなかとはなにか？ それは餡を焼いた餅米の皮で包んだお菓子だ。しかし「餡を焼いた餅米の皮で包んだお菓子」という特徴だけで、もなかの全容を捉えたとは言えないだろう。実際、似たようなお菓子は他にもいろいろあるからだ。

お菓子の家系図を描くと、もなかと他のお菓子との差異が際立ち、もなかの位置付けがよくわかる。家系図とは、親戚関係のネットワークのことだ。さまざまなお菓子のネットワークの中に置かれてみると、もなかがどのようなお菓子なのか、いろいろとわかってくる。単に「餡を焼いた餅米の皮で包んだお菓子」というだけでは伝わらない特徴が、おぼろげながら浮かび上がってくるだろう。

「餡を焼いた餅米の皮で包んだお菓子」というのは、確かに、もなかの説明として妥当なものだ。それはもなかを、それ自体の内在的な性質や特徴で説明しようとしたものである。しかし家系図はもっと違った角度から、もなかというお菓子の特徴を教えてくれる。家系図のネットワークから見えてくることは、他のお菓子との関係や差異の中で浮かび上がってくる外在的な特徴である。

ここで重要なのは、モノ自体ではなく、それらの関係に注目することだ。モノとモノを「矢印でつなぐ」ことは、その出発点である。「モノを矢印でつなぐ」とは、モノとモノとの関係性のネットワークを明らかにしていく作業である。そうすることによって、モノ自体の「内在的」性質からは捉えきれない、他のモノとの差異や相対的な位置付けといった「外在的」特徴が浮かび上がってくる。

「似ている」が似ている

関係性のネットワークから浮かび上がってくるのは、それだけではない。たとえば「ネットワーク自体の形」という、より抽象的な特徴がある。もなかの家系図とシュークリームの家系図を比べてみて、その全体の形がまったく違っていたら、それはそれで、もなかとシュークリームのあいだの（ある種の）違いを表していると考えられるだろう。それは、これらのお菓子の原材料や製造工程などからは推し量れない、意外な違いかもしれない。

逆に、もなかの家系図によく似た家系図を持つ食べ物が他にもあったら、それはそれで興味深い。

家系図によれば、マカロンはもなかの子孫であった。これと同じように、クレープを手巻き寿司の子孫だと考える人も多いだろう。そういう人にとって、クレープと手巻き寿司が似ている理由は、単に外見が似ているというだけではないだろう。もしそうなら、手巻き寿司の家系図は（それが存在するなら）もなかの家系図に、ある程度は似たものになりそうだ。

残念ながら、ミルクボーイは手巻き寿司の親戚関係についてなにも語っていないが、私の考えでは手巻き寿司の家系図は図1.2のようになる。

この家系図はネットワークの形だけを見ると、もなかの家系図（図1.1）とまったく同じである。そして、この「形が同じ」ということから、我々はこれらの家系図のあいだのより深い関係を読み取ることができる。

たとえば、手巻き寿司とクレープは（外見が）似ているわけだが、そのあいだの関係は、もなかとマカロンの関係に対応している。つまり、単にモノとモノが似ているという関係ではなく、その「似ている」という関係自体が似ているのである。たとえば「和風の先祖と洋風の子孫で、しかも形がそっくり」という意味での「似ている」が似ているというように。

「クレープとマカロン」の共通点

これは抽象的すぎてわかりにくいかもしれないので、もう少し丁寧に事態を整理してみたい。

まず、「もなかとマカロンのあいだには似たところがある」というのは、ひとつの家系図（もなかの家系図）の中での相似である。親戚だったら当然似ているだろう、というわけだ。

しかし、「クレープとマカロンのあいだにも似たところがある」というのは、ひとつの家系図の中には収まらない、家系図を超えたところの相似だ。クレープが属している家系図は、マカロンが属している家系図と異なっているからである。

家系図という関係性のネットワークを超えて成立している、この後者の「似ている」を、我々はどのように理解したらいいだろうか？その鍵は、手巻き寿司やクレープ、マカロンなどの「モノ」のあいだの相似だけでなく、それらが似ているという「関係」自体の相似に注目するところにある。すなわち「手巻き寿司とクレープが似ているという関係」が「もなかとマカロンが似ているという関係」と似ているということ、つまり「関係と関係が似ている」ということだ（図1.3）。

「モノの関係」から「関係の関係」へという、ワンランク上（ひとつ階層が上）の関係が、ここには隠されている。このような関係と関係のあいだの関係に想いをは馳せることができたら、もうあなたは圏論の最初の関門を突破していると言っても過言ではないのだ。

＊ ＊ ＊

本連載では、「現代数学の最重要理論」といわれる圏論の本質を、人気の数学者がやさしくレクチャーする。

