　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比400円高の4万8900円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

53865.24円　　ボリンジャーバンド3σ
52599.36円　　ボリンジャーバンド2σ
51333.48円　　ボリンジャーバンド1σ
50067.60円　　25日移動平均
49980.00円　　一目均衡表・転換線
49860.00円　　5日移動平均
48940.00円　　一目均衡表・基準線
48900.00円　　19日夜間取引終値
48801.72円　　ボリンジャーバンド-1σ
48702.98円　　18日日経平均株価現物終値
47535.84円　　ボリンジャーバンド2σ
46269.96円　　ボリンジャーバンド3σ
46042.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
45927.47円　　75日移動平均
44335.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40829.65円　　200日移動平均


