日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比400円高の4万8900円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
53865.24円 ボリンジャーバンド3σ
52599.36円 ボリンジャーバンド2σ
51333.48円 ボリンジャーバンド1σ
50067.60円 25日移動平均
49980.00円 一目均衡表・転換線
49860.00円 5日移動平均
48940.00円 一目均衡表・基準線
48900.00円 19日夜間取引終値
48801.72円 ボリンジャーバンド-1σ
48702.98円 18日日経平均株価現物終値
47535.84円 ボリンジャーバンド2σ
46269.96円 ボリンジャーバンド3σ
46042.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
45927.47円 75日移動平均
44335.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40829.65円 200日移動平均
株探ニュース
