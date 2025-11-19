TOPIX先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比27.0ポイント高の3265ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3447.16ポイント ボリンジャーバンド3σ
3394.28ポイント ボリンジャーバンド2σ
3341.40ポイント ボリンジャーバンド1σ
3317.10ポイント 5日移動平均
3315.25ポイント 一目均衡表・転換線
3288.52ポイント 25日移動平均
3265.00ポイント 19日夜間取引終値
3251.10ポイント 18日TOPIX現物終値
3235.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3225.75ポイント 一目均衡表・基準線
3182.76ポイント ボリンジャーバンド2σ
3164.51ポイント 75日移動平均
3162.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3129.88ポイント ボリンジャーバンド3σ
3073.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2895.06ポイント 200日移動平均
株探ニュース
