　19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比27.0ポイント高の3265ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3447.16ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3394.28ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3341.40ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3317.10ポイント　　5日移動平均
3315.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3288.52ポイント　　25日移動平均
3265.00ポイント　　19日夜間取引終値
3251.10ポイント　　18日TOPIX現物終値
3235.64ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3225.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3182.76ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3164.51ポイント　　75日移動平均
3162.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3129.88ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3073.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2895.06ポイント　　200日移動平均


株探ニュース