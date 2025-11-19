これが数学ってマジか…「モノとモノを矢印でつなぐ」というアイデアが「未来の数学」として大注目される理由

「現代数学の最重要理論」をわかりやすく――！21世紀の数学界をにぎわす「圏論」。「モノとモノを矢印でつなぐ」というシンプルな発想が、数学の新たな扉を開いた。高度な抽象性と普遍性をあわせもつ圏論には難解なイメージもつきまとうが、数学者の加藤文元さんは「圏論は実学である」と断言する。本連載では、今もっとも注目される「未来の数学」の本質を、身近な例をベースにやさしく解説する。

「圏論」をもっと身近に

「圏論」の基本的なアイデアは、単に「モノとモノを矢印でつなぐ」という、とてもシンプルなものです。シンプルであるだけでなく、それは驚くほど豊かな構造を持ち、数学のみならず数理科学一般や、さらに広い領域への応用可能性を秘めた、とても強力な理論です。すでに圏論は数学の多くの分野で基本的な言葉になっています。その意味で、圏論は21世紀の現代数学における最重要理論のひとつです。

圏論はとてもシンプルなアイデアから始まっているわけですから、その基本的な考えかた自体はそれほど難しくはないはずです。しかし現実には、圏論は多くの人にとって近寄りがたいものだとされています。「抽象的すぎるから」というのが、その理由です。

抽象的な理論を理解するためには、多くの具体例を体験することが、どうしても必要です。なぜなら、具体例とは単に記号でしかなかった抽象概念が、実際に活躍している現場だからです。圏論が活躍している姿を目の当たりにすることで、抽象的な概念たちの意味合いがわかってきます。

しかし、 圏論においては、 大抵の具体例は高度な数学を背景としたものになりがちです。これは圏論がそもそも数学の一分野として創始され、 今でもそのように認識されているという理由によります。圏論を理解するには、 具体例を理解しなければならない。しかし、 そもそも具体例を理解するためには、 あらかじめ高度な現代数学を勉強しておかなければならない。もしそうなら、 多くの人にとって圏論は遠い存在になってしまうでしょう。つまり「身近な具体例」がない、 ということが圏論を近寄りがたいものにしているわけです。

しかし、 圏論を勉強するには、 本当に数学を知っておかなければならないのでしょうか？ 確かに、 圏論の中にもさまざまな側面があって、 その中にはとても高度な数学を必要とするものもあります。とはいえ、 私がこの本で描こうとしている基本的な「圏論」像をつかもうとするなら、 多くの場合、 たとえ数学の知識がなくてもその基本的な考えかたにアクセスできるはずです。

暮らしの中にある「圏論」

実際、 実社会の中にもさまざまな「圏論的現象」があります。たとえば、 カツ丼を注文するとき、 ラーメン付きの「Aセット」にするか、 おそば付きの「Bセット」にするか、 という日常の場面を想像してみてください。Bセットにするなら、 むしろ親子丼のほうがいいか？ となると、 親子丼Aセットというのも存在するはずではないか？ つまり「カツ丼Bとカツ丼Aの関係における親子丼Bとの関係にあるべきもの」として（実際にあるかどうかはわからない）親子丼Aが浮かび上がってくる……このような思考を、 我々は普段自然にやっています。

ここで重要なのは、 我々は「親子丼Aと親子丼Bの関係」と「カツ丼Aとカツ丼Bの関係」のあいだの関係、 つまり「関係と関係のあいだの関係」という、 一段階層の上がった「高次の関係」に、 自然に注目していることです。

この場面で、 もうひとつ注目してほしいことがあります。メニュー表を見ている私には、 単品のカツ丼と単品の親子丼が見えます。そしてその同じページの下のほうには、 「Aセット」と「Bセット」というメニューが書かれていて、 それぞれ（追加される）料金も添えられています。

しかし、 AセットやBセットは、 そもそもカツ丼や親子丼などと同じようなメニューではありません。カツ丼は単品で注文することができますが、 「えーっと、 私はAセットだけにします！」とか言ってA セットだけを単品で注文することはできません。A セットというのはそれ自体が料理なのではなく、料理を定食化するものであり、カツ丼や親子丼のような料理自体とは概念的に異なるものです。

さらに、この「定食化の枠組み」には変換の概念があります。たとえば、Aセットのラーメンを引っ込めてそばに取り替えれば、AセットからBセットへの（枠組み自体の）変換が得られてしまいます。さらに、Aセットのラーメンをチャーシュー麺に替えれば「デラックスAセット」に変換することもできるのです。

全ての人がしている「圏論的思考」

今述べたようなことを、今くらいの精度で構造化して考えることができれば、あなたはもうすでに圏論的な思考を行っているのです。前頁の例では、カツ丼や親子丼といった「料理」たちはひとつの「圏」をなします。「Aセット」や「Bセット」は、単品料理を定食化する「関手」という概念で説明できます。また、AセットからBセットへの変換や、デラックスAセットへの変換は「自然変換」というものになります。

これらの例は、確かに数学的な精密さはありませんが、圏や関手、自然変換といった基本概念がどのように活躍するかを言い表す上で、とても身近な実例を与えています。私の考えでは、人間が見ているこの世界や社会には、圏論的な構造がいたるところにあります。それらを上手に使うことで、圏論の抽象的な概念を説明する身近な具体例をいくつも作ることができる、と私は思うのです。

圏論は社会のさまざまな諸相を、より精密に理解するための有用なツールを提供します。それは現代を生きる我々が現実を見る目を強化し、世界を高度に構造化された姿で表現するのです。ですから、世界中の人々が圏論の基本的な言葉を使えるようになれば、きっと我々の社会は大きく変わるだろうと思います。

モノや、モノとモノとの関係、さらにモノとモノとの関係のあいだの関係……といった関係性のレベルの違いを明らかにできて、しかもそれによって各々のモノや関係の役割を明確化できれば、人間のコミュニケーション能力は格段に向上するはずです。圏論は「我々の現実を見る目を強化する」と私が言うとき、そのひとつの真意はここにあります。圏論は実社会に近い学問であり、とても有用な実学なのです。

『はじめての圏論』では「圏論は実学である」という基本思想に基づいて、圏や関手、自然変換といった圏論の基本的な対象を説明し、その基本的な役割や本質的な側面について解説します。そして、いわゆる「米田の補題」を理解することを一応の目標に据えます。

もちろん、実用的な圏論といえども、だんだん難しくなってくると、かなり高度な数学的思考（数学的知識ではない）が必要になってくるのは事実です。それでも自然変換を説明する第7章くらいまでは「実学的センス」で、かなり攻略可能だと思います。第8章以降は、多少忍耐力が必要かもしれません。しかし、それは数学の素養が必要という意味ではありません。ロジカルシンキングのチェーンの長さが、それまでより長くなるということです。ですから、時間をかけてゆっくりじっくり取り組んでほしいと思います。

『はじめての圏論』を通じて、「圏」という奥深く、多彩な側面と応用例を持つ理論の本質的な考えかたに触れてほしいと思います。

