グロース先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の679ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
765.62ポイント ボリンジャーバンド3σ
754.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
749.92ポイント 75日移動平均
749.08ポイント ボリンジャーバンド2σ
736.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
732.54ポイント ボリンジャーバンド1σ
716.00ポイント 25日移動平均
715.12ポイント 200日移動平均
705.00ポイント 一目均衡表・基準線
699.46ポイント ボリンジャーバンド-1σ
697.80ポイント 5日移動平均
697.00ポイント 一目均衡表・転換線
682.92ポイント ボリンジャーバンド2σ
679.97ポイント 18日東証グロース市場250指数現物終値
679.00ポイント 19日夜間取引終値
666.38ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
