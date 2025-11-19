　19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の679ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

765.62ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
754.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
749.92ポイント　　75日移動平均
749.08ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
736.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
732.54ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
716.00ポイント　　25日移動平均
715.12ポイント　　200日移動平均
705.00ポイント　　一目均衡表・基準線
699.46ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
697.80ポイント　　5日移動平均
697.00ポイント　　一目均衡表・転換線
682.92ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
679.97ポイント　　18日東証グロース市場250指数現物終値
679.00ポイント　　19日夜間取引終値
666.38ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース