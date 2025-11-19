ÍýÁÛ¤Î¡Ö¿Æ»Ò¡×¤À¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¡¡Âè1°Ì¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¡ª
¡¡¡ÖÍýÁÛ¤Î¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤À¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¿Æ»Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âè1°Ì¤Ë¤Ï¹â¶¶±Ñ¼ù¡õ¹â¶¶¿¿Ëã¿Æ»Ò¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡Ú10°Ì¡Á2°Ì¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡ÈÍýÁÛ¤Î¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10
¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¡ÖPGFÀ¸Ì¿¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î9Æü¡Á11Æü¤Î3Æü´Ö¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î¼Â¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ë40¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷2000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤ÎÀ¸³èÄ´ºº2025¡×¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
Âè1°Ì¡§¹â¶¶±Ñ¼ù¡õ¹â¶¶¿¿Ëã
Âè2°Ì¡§´Øº¬¶Ð¡õ´Øº¬ËãÎ¤
Âè3°Ì¡§ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡õIMALU
Âè4°Ì¡§ÅÏÊÕ¸¬¡õ°É
Âè5°Ì¡§»°±ºÍ§ÏÂ¡õ»°±ºÍ´ÂÀÏ¯¡¢»°±ºµ®Âç
Âè6°Ì¡§¥Ò¥í¥ß¡õ¾®±àÎ¿±û¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õCocomi¡¢Koki¡¤
Âè8°Ì¡§Æ£²¬¹°¡¢¡õÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¢ Å·æÆ°¦¡¢ Å·æÆÅ·²»¡¢ Æ£²¬Éñ°á
Âè9°Ì¡§¾®Àô½ã°ìÏº¡õ¾®Àô¹§ÂÀÏº
Âè10°Ì¡§ÉÍÅÄ²í¸ù¡õ¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È
¡¡ÍýÁÛ¤Î¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡×Âè1°Ì¤Ï¡¢¹â¶¶±Ñ¼ù¡õ¹â¶¶¿¿Ëã¿Æ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£»þÂå·à¤Î¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½ÐÇ¯¤âÂ¿¤¤±Ñ¼ù¤È¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¿Ëã¡£²óÅú¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¹ç¤¤¡¢ÄøÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2023Ç¯¡¢24Ç¯¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¹â¶¶¿Æ»Ò¤Ï1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú10°Ì¡Á2°Ì¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡ÈÍýÁÛ¤Î¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10
¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¡ÖPGFÀ¸Ì¿¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î9Æü¡Á11Æü¤Î3Æü´Ö¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î¼Â¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ë40¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷2000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤ÎÀ¸³èÄ´ºº2025¡×¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
Âè2°Ì¡§´Øº¬¶Ð¡õ´Øº¬ËãÎ¤
Âè3°Ì¡§ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡õIMALU
Âè4°Ì¡§ÅÏÊÕ¸¬¡õ°É
Âè5°Ì¡§»°±ºÍ§ÏÂ¡õ»°±ºÍ´ÂÀÏ¯¡¢»°±ºµ®Âç
Âè6°Ì¡§¥Ò¥í¥ß¡õ¾®±àÎ¿±û¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õCocomi¡¢Koki¡¤
Âè8°Ì¡§Æ£²¬¹°¡¢¡õÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¢ Å·æÆ°¦¡¢ Å·æÆÅ·²»¡¢ Æ£²¬Éñ°á
Âè9°Ì¡§¾®Àô½ã°ìÏº¡õ¾®Àô¹§ÂÀÏº
Âè10°Ì¡§ÉÍÅÄ²í¸ù¡õ¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È
¡¡ÍýÁÛ¤Î¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡×Âè1°Ì¤Ï¡¢¹â¶¶±Ñ¼ù¡õ¹â¶¶¿¿Ëã¿Æ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£»þÂå·à¤Î¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½ÐÇ¯¤âÂ¿¤¤±Ñ¼ù¤È¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¿Ëã¡£²óÅú¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¹ç¤¤¡¢ÄøÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2023Ç¯¡¢24Ç¯¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¹â¶¶¿Æ»Ò¤Ï1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£