「名探偵の父」のあまりにも数奇な生涯…シャーロック・ホームズを生んだ作家コナン・ドイルは驚きの「お騒がせ男」だった！

世界一有名な名探偵シャーロック・ホームズを生んだ英国人作家、アーサー・コナン・ドイル。『名探偵コナン』の名前もドイルに由来しており、日本でも馴染み深い作家といえるだろう。

しかし、科学的推理が身上のホームズを生んだドイルは、とんでもない「お騒がせ男」だった！ 愛国と心霊に没頭したドイルの数奇な生涯を描いた篠田航一著『コナン・ドイル伝 ホームズよりも事件を呼ぶ男』（2025年11月20日発売）より、同書の「はじめに」を全文掲載する。

読者の心をつかむ天才

読まれる本とは何だろう。

具体的に言えば、読者が書店で手に取った後、ちゃんとレジまで持っていき、おカネを払ってまで買う本とはどういう本だろう。

ホラー小説の大家スティーヴン・キングは『書くことについて』（田村義進訳）の中で、こう述べている。

「ひとに本を買いたいという気持ちを起こさせるものは文学的価値ではない。飛行機のなかで気楽に読めるかどうか、読みだしたらとまらなくなるかどうかである」

これは小説でもノンフィクションでも変わらないと思う。私は新聞社で原稿を書く仕事を約30年続けているが、読み始めたら止まらない文章を書くのは本当に難しい。

面白い取材をした。さあ原稿を書こう。そう思ってパソコンに向かい、いざ書いてみると、これがちっとも面白くない。そんなことばかりだ。だからこそ書き出しの数行で読者の心をつかむ文章にはあこがれてしまう。ノンフィクション・ライターの野村進氏は『調べる技術・書く技術』の中で、「書き出しで見放されたら、あとにいくらよいことが書いてあっても、読んでもらえない。だからこそ、書き出しに全神経を注ぐべきなのである」と書いている。

その通りだと思う。その点、「これはすごい」といつも驚くのが、名探偵シャーロック・ホームズのシリーズだ。作者は英国の作家アーサー・コナン・ドイル（Arthur Conan Doyle 1859〜1930年）。ホームズ物語は19世紀以降、世界で約140年もベストセラーであり続け、「聖書の次に世界で読まれている本」との説もあるくらいだ。

改めてよく読むと、書き出しからスイスイ読ませてくれる筆力にうなってしまう。ドイルは自伝『わが思い出と冒険 コナン・ドイル自伝』（延原謙訳）の中で、ホームズを書く時は「自分で面白いと思うもの以外は決して書くまいと心に決した。それが人を面白がらせる必要条件だと思うからである」と記し、そのうえで「私はこの特性をながく保つことができた」と自己分析している。

ちなみにコナン・ドイルはいわゆる「複合姓」で、これで一つの名字と言えるが、本書では便宜上、単にドイルと記す。

ホームズのシリーズは長編４作品、短編56作品の計60作品だが、中でも特に人気なのが長編『バスカヴィル家の犬』（1902年）だ。私は小学生の時に子供向けのダイジェスト版で初めて読んだ時、最初から最後まで一気に読めてしまう面白さに心底興奮した。以来、大人になるまで何回読んだか分からない。

なぜ『バスカヴィル家の犬』は面白いのか。映画や演劇などカルチャー全般におけるホームズの立ち位置を研究する英ノッティンガム大学のロバータ・ピアソン名誉教授に聞いてみると、こんな答えが返ってきた。

「ドイルは雰囲気作りが得意な作家でした。そして、序盤からサスペンスを構築するのが上手かった。読者は何を喜ぶか。それを熟知していたのです」

即座にドキドキする場面を読者に提示する。読者の好奇心を刺激する雰囲気を作る。今回この本を書くにあたり、改めてホームズの全作品を読み直してみて、ドイルのその技術を再認識した。中には書き出しでややダラダラする作品もあることはあるが、多くは冒頭から読者の興味をそらさず、早く次を読みたくなる構成になっている。リズムやスピード感が圧倒的なのだ。

だがドイルは、実は不本意だった。自身は推理作家ではなく、歴史作家として認められたいと思っていたからだ。その承認欲求は常に満たされなかった。

時代のインフルエンサーだった

ドイルとはどんな人物なのだろう。医師、作家であると同時に、実はかなり強烈な「心霊主義者」で「愛国者」だった。本書ではその点についても触れたい。ドイル自身はホームズ同様、いや、ひょっとしてホームズを上回るくらい面白いキャラクターだ。

身長は約180センチと大柄で、「農場の管理人のよう」と評されることもあった。エディンバラ大学で医学を学び、医師になったがあまり患者が来ない。空いた時間で書き始めた小説が売れた。クリケットやスキーを愛したスポーツマン。そして、とにかく「行動の人」だった。インド系の男性が巻き込まれた事件では「冤罪」を晴らすべく奔走した。軍医として南アフリカに渡った。国政選挙に２回も出馬して落選した。豪華客船タイタニック号の沈没事故の際、新聞紙上で作家仲間のジョージ・バーナード・ショーと激論を交わした。大英帝国を擁護する愛国者で、書斎に引きこもることなく、積極的に社会や政治に関わった。いわば、その時代のインフルエンサーだった。

一方で心霊研究にのめり込み、周囲を困惑させた。死者と交信をしたと何度も主張した。晩年に力を入れたのはホームズではなく、心霊の本の執筆だった。

その人生をざっと概観すると、「器用」「不器用」の両方を併せ持った人に思えてくる。小説の筋書きを決めると、あっというまに原稿を書き上げる器用さがあった。軽快な筆さばきと同様、人間関係の構築も上手で、文壇のみならず、ジャーナリストや政財界の名士など多くの人々と付き合った。当時の英国ではまだ珍しかった日本人とも面会しているくらいだ。

一方で、心霊に凝ってからは明らかにおかしな人になっていく。そこには器用さは見られず、頑固で不器用な「老害」の雰囲気さえ漂う。

ただ、人間は矛盾を抱えた生き物だ。同じ人物にいくつもの人格、特性が備わっているのはむしろ普通だろう。科学的で合理的な推理を身上とする名探偵ホームズを世に出しながら、自身は深く心霊の世界に没頭する。この矛盾を隠さないドイルの姿には、むしろ強く惹かれるものがある。いや、本人はそれを矛盾とも思わず、気にしていなかったのだろう。

密室殺人ものを得意とし、『火刑法廷』『三つの棺』などのヒット作を世に出した米国の推理作家ジョン・ディクスン・カーは、自身もドイルの伝記（The Life of Sir Arthur Conan Doyle）を書いた。邦訳は早川書房から『コナン・ドイル』として出版されているが、翻訳者の大久保康雄氏は「訳者あとがき」でこう記している。

「笑いたいときに心の底から笑うことができ、怒りたいときに思いきり怒りを爆発させることのできる人なんて、めったにいるものではないが、ドイルは、それのできる人であったらしい。それほど純粋な人間であったのだ。ということは、それほど彼は幸福な人間であった、といいかえてもいいかもしれない」

まさにその通りだろう。ドイルは人生を思いきり、好きなように生きた人だった。

世界的ヒーローを生んだ男の「数奇な人生」

私は新聞社のロンドン特派員として3年間英国に駐在した際、日々のニュースを取材する業務の傍ら、ドイルの足跡を追い、専門家に話を聞きに行くのが趣味になっていた。そんなある日、ロンドン郊外の英国国立公文書館（The National Archives）で、一つの資料を見る機会があった。

公文書館は歴史的文書や写真、手紙といった一次資料について、デジタル文書を含め約1100万点所蔵している。中にはホームズに関する資料もある。これは英国在住のホームズ研究者として知られる清水健氏や、同じく在英ジャーナリストの小林恭子氏に教えてもらったものだ。小林氏は英国国立公文書館での取材成果を『英国公文書の世界史 一次資料の宝石箱』というワクワクするような本にまとめている。

ホームズ物語が各国語に翻訳された19世紀末以降、欧州各地からは「事件を解決してほしい」と依頼する手紙がロンドンに届いた。もちろんホームズは私立探偵という設定であり、警察官ではない。だが熱心な読者は、ホームズの住所という設定の「ベイカー・ストリート221B」のほか、スコットランド・ヤード（ロンドン警視庁）にも手紙を送った。

公文書館には現在、こうした「捜査依頼」に加え、警察が回答した文書も保管されている。ボロボロになりかけた紙を破らないように丁寧にめくってみた。依頼人は現在のチェコ、クロアチアなど東欧の読者が多く、そこには「ホームズ氏は今も生きていますか」「本当にいるのか教えてください」といった熱烈な文章がつづられている。

問い合わせに対し、当時の警察は返事を書いている。たとえばロシアのサロウスキー氏という人物からの「ホームズ氏の住所を教えてほしい」との手紙に対しては、1909年4月14日付の文書でこう回答している。

「警視総監から、シャーロック・ホームズは実在の人物ではなく、創作のキャラクターであることをあなたにお知らせするよう指示を受けました」

手紙を受け取ったサロウスキー氏は、さぞがっかりしたことだろう。当時の人々にとってホームズは「実際にいてほしい」と思わせるヒーローだったのだ。すっかり変色した手紙からは、名探偵の実在を願ったそんな人々の思いが伝わってくる。

ここまで世界中の人々を夢中にさせたドイルとは、どんな人なのか。その数奇な人生をたどって書いたのがこの本だ。

といっても、私はホームズを深く研究するシャーロッキアン（英国ではホームジアン、ホーメジアンとも呼ばれる）と名乗れるほどの知識もない。いわば「にわかファン」の一人だ。ドイルの伝記自体、既に多くの研究者による大著が何冊も出ている。私はそこまでの見識がなく、間違いや事実誤認があれば、非は全て浅学な筆者にある。それを承知であえて本書を出すのは、ドイルやホームズの専門家というより、むしろ私のような初心者に「入り口」として読んでほしいとの思いがあったからだ。読者として想定しているのは、遠い昔にドイル作品を読んだけど内容を忘れてしまった、またはまだ読んでいないという方たちだ。

ホームズは楽しい。熱烈なシャーロッキアンは、ホームズ物語の60作品を「Canon」（キャノン、カノン、聖書の「正典」）と呼んで楽しむ。だが前出のノッティンガム大学のピアソン名誉教授は、こうしたファンによる楽しみ方も昔に比べてだいぶ変わったと指摘する。

「ホームズのファンダム（ファンの世界、活動、人々）といえば、かつてはエリート主義的な人々の集まりでした。1920年代頃からケンブリッジやオックスフォードといった名門大学を拠点として、文化人たちがホームズを実在の人物のように崇拝してきました。そして1934年に有名な愛好者団体の『ベイカー・ストリート・イレギュラーズ（BSI）』が米国で設立されます。会員は主に銀行員や医師といった白人男性エリートでした。いわば『メンズクラブ』だったのです。女性の入会は、ようやく1990年代になってからでした」

そんな時代を経て、最近は原作を読まない人も増えたようだ。近年では、英国の俳優ベネディクト・カンバーバッチのホームズ役が人気を博した英BBC放送のドラマ「SHERLOCK（シャーロック）」（2010〜17年放送）シリーズを見て好きになった人も多い。ピアソン氏はそんなファンの楽しみ方を大いに肯定しつつ、「でもやはり原作は楽しいですよね」と話す。

その通りだと思う。ドラマも映画も十分に面白いが、やはり原作は抜群に面白い。そしてホームズ以外のドイルの作品、たとえば有名な『失われた世界』（The Lost World）なども、何度読んでも面白い。

改めて、こうした作品の数々を生んだアーサー・コナン・ドイルとはどんな人物なのか。その足跡をたどる旅に出たいと思う。

