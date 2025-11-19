『WIND BREAKER』水上恒司vs濱尾ノリタカの“本気”伝わる炎の友情アクションシーン＆メイキング解禁
映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』より、主演・水上恒司が演じる桜遥と、水上と同い年の濱尾ノリタカが演じる十亀条とのタイマンアクションシーンとメイキングが解禁となった。
【動画】同い年2人の“本気”が伝わる！ 『WIND BREAKER』特別映像（桜vs十亀編）
本作は、にいさとるの漫画『WIND BREAKER』を萩原健太郎監督、政池洋佑脚本により実写映画化。ケンカだけが取り柄で、「仲間なんて邪魔なだけだ」と群れることを嫌う一匹狼の桜遥（水上）が、町を守る正義の不良集団“防風鈴”の仲間たちと出会う中で、守るために闘うことを知り、成長してゆく物語となっている。
桜の前に立ちふさがるのは敵対勢力“獅子頭連”の副頭取・十亀条（濱尾ノリタカ）。何度か拳を交える2人はまさにライバル。仲間たちを引き連れ、“防風鈴”が住む街を荒そうとする十亀を止めるために桜が立ち向かう。建物の屋上で向き合う桜と十亀、風の吹く音だけがその場で響く中、十亀の野性味あふれるタックルや桜が高く飛び避ける、リアリティーがありながらも大迫力な攻防が始まる。
全身を使った応酬が繰り広げられるなか、最大瞬間風速25m／s超えの突風を生かした、本作ならではの“ウィンドアクション”もさく裂。そして、げたを履きながらもぎこちなさを感じさせず、体の一部であるかのように扱う濱尾の動きはまさに圧巻。十亀というキャラクターの奇想天外さと底知れない強さを感じさせる。水上も、投げられそうになるところを側転で回避したりとその身体能力を遺憾なく発揮し、ダイナミックなシーンを生み出している。健闘する桜だったが、徐々に防戦一方で映像の最後では蹴り飛ばされてしまう。果たして桜は強敵・十亀を倒すことはできるのか？
タックルによるたたきつけや、げたを履いてのアクション。アクロバットな動きも必要とされるシーンだが、果たしてどのように出来上がったのか。水上と濱尾の“本気”が伝わるアクションメイキングも解禁。拳を交え、話し込む2人。アクション部による休憩の呼びかけに、まだいけると言わんばかりに練習を続ける様子や、休憩に入るも気づいたら拳を交えている2人が捉えられており、水上が「休憩だって！」とツッコミ、笑いが起こる場面も。
濱尾は、アクション練習の段階から主演の水上に引っ張ってもらったと振り返りながら、「同い年で彼みたいな役者に出会えたことは、この役者人生ですごく”大きい”。本人には絶対言いたくないですけど（笑）」と照れながらも水上への信頼を語る。ハードなアクション練習に繰り返しひたむきに向き合う濱尾を見て、水上は「最後までなんとか撮り切る事が出来たのはすごく意味があると思います」と、互いを高め合った撮影を振り返った。
映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』は、12月5日より公開。
