夫が太ったのは嫁のせい？ 義母から突然「夫の体重管理」について呼び出された嫁の話

臨床心理士・公認心理師として精神科に勤務する2児の母で、白目をむきながら子育てに奮闘するママの姿をユーモアあふれる漫画にして Instagram や X で発信している漫画家・イラストレーターの白目みさえさん。現在、二世帯住宅で義父母と一緒に暮らしている白目さんは、善意が悪意に感じてしまうほどお世話好きで独自の価値観を持っている義母にたびたび悩まされており、その詳細とともにうまく付き合うコツなどをお伝えしています。

今回は、白目さんの夫の体重が増え続けていることを嫁の管理不足だと言わんばかりに義母に呼び出された話をお伝えします。たしかにスリムとはいえない夫の体型。その原因はさまざまありますが、どれも本人が原因なのでは……と思う内容。嫁・義母・夫の三者間でどのようなやりとりが繰り広げられたのか教えてもらいました。

「体重増加をどうにか助けてやって」

ある日、私が帰宅すると、二世帯住宅に住む義母から突然呼び出しをくらいました。私が帰ってきた音を聞きつけて「みさえちゃーん！ちょっといい？」とドアを鬼ノック。この習性は相変わらずですね、お義母様。どうしたんですか、冷凍のエビでも届きましたか？

ドアを開けて話を聞くと「夫の体重が増え続けているのをどうにか助けてやってくれないか」との相談でした。心の底から「知らんがな」と思いましたが、口に出さなかった私を褒めていただきたい。

夫は現在、誰が見ても「スリムだね」とは言えないくらいのダイナマイトボディ。でも幼少期はかなりの少食で、むしろ体重が増えなくて周りからとても心配されたんだとか。

両親や祖父母、親戚から「食べろ食べろ」と言われ、夫は大人たちの言うことに従って素直に食べ続けた結果、体重は標準になったのですが……。大人になって運動量は減っても食べる量は変わらないどころか増え続けているので、そりゃそうなるよね？という体型に成長しています。

私と出会った頃は、すでに今の体型に近い仕上がりでしたので、私はさほど気になりませんが、やはり幼少期を知っている人から見ると心配になるのでしょう。お義母さん、そのお気持ちはわかります。が、食べることを勧めていた張本人でもありますよね？

間食、爆食い…太る原因はたくさん

とはいえ、健康診断では引っかかることもなく、正直アラフォーなので体重管理は自分でしていただきたいので私は放置しています。

私自身も年齢に抗えず決して痩せてはいないけれど、そもそもあまりカロリーの高い食事は作らないので、私の作った料理だけ食べていたとしたらそこまで太ることはないはずです。

原因は毎晩の晩酌（スナック菓子1袋とともに）、移動中の間食（ピーナッツチョコが大好き）、昼食の爆食い（何を食べているかは知らないけれどヘルシーなわけがない）、そして運動といえば、犬にボールを投げる（走っているのは犬）、ファイティングゲーム（戦っているのは画面上のキャラ）くらいなので、そりゃ太るわなという現状です。

夫も時折思い出したように「痩せなきゃ！」などと言うので、多少は気にしているのでしょう。24時間いつでも利用可能なジムに入会しており、気分が乗ればちょっと行って鍛えてきた筋肉を見せびらかしたりしています。

ただし「いつでも行ける」ということは「今日じゃなくても良い」ということなので……明らかに会費の元は取れていないけれど確実に支払いだけはしてくれる、ある意味「優良会員」として利用させていただいている状態です。

義母から言われたことを夫に話すと…

以上のことをオブラートに包まずに全て義母に説明し、「夫に直接言ってくれ」と伝えるも、「私から言っても怒って聞いてくれない」とのこと。だとしても私が言っても聞かないと思いますし、そもそも私は夫の体重管理までしている暇がありません。

そして、本人がやる気にならない限りダイエットは無理なのではないかと、やんわりではなくストレートに伝えるも「ご近所の誰それさんが太って入院した話」が始まります。いやだから、それは夫に直接言ってくれませんかね……。

「一応私からも夫に話してみます」と伝えると、やっと話は止まりましたが、しれーっと鶏ささみのサラダを「作りすぎたから」と渡されました。そんなもん「作りすぎる」ことありますか……？

という流れを帰宅した夫にそのまま話し、「私の管理不足かのように言われて大変迷惑している。どうにかしてくれ」と言うと「オカンはほんまに！」と怒る夫。いやいやこっちのセリフです。

世話好きということもあり、本当なら夫の食事を全て義母がヘルシーに作り、お弁当を持たせ、お酒のおつまみ（これまたヘルシーなもの）を用意して、体重管理をしてあげたいのだと思いますが、一応嫁に遠慮してそれができないのでしょうとも伝えました。

もし仮に、夫が私にそれを望んでも私は応えられないので、「（あなたが望むなら）私はもうお義母さんにやってもらうのでも構わないけど」と伝えるも、「さすがに結婚してるアラフォー男性が母に食事の支度をお願いしているのは情けない」とプライドの高さを見せつけてくれました。

痩せるために夫が自ら始めたこと

でも私は知っています。義母の料理はたしかに美味しいけれど、夫が喜ぶ味ではありません。胡麻豆腐より肉汁たっぷりのチーズinハンバーグ、ほうれん草のおひたしより唐揚げ、雑穀米よりも餃子のタレをワンバウンドした白米をかきこみたいのです。今日もらった鶏ささみのサラダもほとんど食べずにハヤシライスをおかわりしていました。

そんなこんなで、夫は「自分でお弁当を作って持って行く」と義母に宣言して、お弁当を作るようになりました。「節約も兼ねて」とのことですが、だとしたら行かないジムを解約しては？とは思いましたが、そこは黙っておきました。

そんな夫のお弁当生活、しばらくは頑張って作っていましたが、当然長続きはせず。そして、毎晩コンビニで買ったスナック菓子とともに晩酌をしているので、ダイエットも節約も叶っておりません。

本人は開き直っているのか何もなかったかのように、すっかり元の生活に戻っています。体型は相変わらずですが、お菓子を頬張る姿がなんか幸せそうなのでまぁいっか？

でもしばらくするとまた義母から「近所の太って入院した誰それさんのその後」を聞かされると思います。そのときはお義母さん、お願いですから夫に直接言ってください。

妊娠中、義母のストレスで入院した嫁が、病室で聞いた的確すぎる「嫁姑トラブルの対処法」