名取裕子×友近が魅せる！ 『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』来年2.6公開決定
昭和から平成にかけて隆盛を極めた2時間サスペンスドラマの新たな可能性を、テレビ放送ではなく映画館で届ける企画『2時間サスペンス THE MOVIEシリーズ』の第1弾として、名取裕子と友近が共演する映画『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』が、2026年2月6日より、池袋HUMAXシネマズ、全国イオンシネマで公開されることが決まった。併せて、ティザービジュアルが解禁となった。
2時間サスペンスドラマの主演経験を持つ名取裕子が演じるのは、歴代最高売り上げを誇るレジェンドナビゲーターにしてカリスマバイヤーの青池春香。
青池春香のバディを務めるのは、五社英雄監督のファンであり、特に名取裕子が主演を務めた『吉原炎上』へのリスペクトから親交を深めてきた友近。関西で実演販売の女王として君臨する長野吉江を演じる。
春香と吉江が出演し売り上げ対決を繰り広げるテレビショッピングの生放送中、突如発生した殺人事件。巻き込まれた2人はライバルながらもタッグを組み、事件の真相に迫っていく。
近年、「2時間サスペンス」の世界観を独自の視点でオマージュした作品でも話題を集めた友近と、往年のサスペンスを代表する名取裕子がタッグを組むという、世代と時代を超えた異色の組み合わせが実現。2人の息の合ったコンビネーションが生み出す軽妙なやりとり、丁々発止の掛け合いで生まれる独特のテンポと味わい。ユーモアをちりばめながらも、その奥に人間の葛藤や絆を描き出す。
ティザービジュアルは、テレビショッピングの生放送中のスタジオを舞台に、事件の渦中に立つ2人の緊迫した表情が印象的な一枚となっている。
名取裕子は「最近2時間ドラマがなくなって、同世代がゆったりまったりリラックスして見られる番組がなくなり、『ぜひまた2時間ドラマで泣いて笑って手に汗握らせて！』という声を多くいただいていたところ、今回のお話を頂戴しました。大好きな友近さんと2時間ドラマのエッセンスたっぷり盛り込んだ作品ができあがりましたので、安心して楽しんでご覧いただけますと嬉しいです」とコメント。
友近は「憧れの名取裕子さんと映画で共演！ 名取さんとバディーを組ませていただけるなんて夢のような時間でした！ もちろんサスペンスなんで事件が起きます！ 私達は刑事でもないのにしゃしゃりでています^_^ とにかくご期待ください」とメッセージを寄せた。
『2時間サスペンス THE MOVIEシリーズ』の事業形態は、従来型の製作委員会を組成するとともに、アライアンスパートナーとして、BS日本、日本映画放送も参画し、プロジェクトスキームを構築。製作委員会は、根強いファンがいる2時間サスペンスドラマの新しい見せ方を企画立案し、幹事と制作・配給を担うホリプロ、本作をコンテンツ事業の新たな柱として位置づけて二次利用業務の窓口を担当するミツウロコ、共同配給として全国のイオンシネマで上映を展開するイオンエンターテイメント、各社業務を補完するTK事業開発研究所で構成される。
映画『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』は、2026年2月6日より、池袋HUMAXシネマズ、全国イオンシネマにて公開。
『2時間サスペンス THE MOVIEシリーズ』の事業形態は、従来型の製作委員会を組成するとともに、アライアンスパートナーとして、BS日本、日本映画放送も参画し、プロジェクトスキームを構築。製作委員会は、根強いファンがいる2時間サスペンスドラマの新しい見せ方を企画立案し、幹事と制作・配給を担うホリプロ、本作をコンテンツ事業の新たな柱として位置づけて二次利用業務の窓口を担当するミツウロコ、共同配給として全国のイオンシネマで上映を展開するイオンエンターテイメント、各社業務を補完するTK事業開発研究所で構成される。
映画『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』は、2026年2月6日より、池袋HUMAXシネマズ、全国イオンシネマにて公開。