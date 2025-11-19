中村敬斗が後半途中から流れを変える活躍を見せた

サッカー日本代表は11月18日、「キリンチャレンジカップ2025」でボリビア代表（同76位）と対戦し、3-0で勝利した。

この試合でMF中村敬斗がチーム3点目を決め、「惚れ惚れする」「シュートが上手すぎる男」など注目を集めている。

試合は前半4分にMF鎌田大地のゴールで先制すると、後半26分には中村のクロスからFW町野修斗が決めて追加点。圧巻だったのは後半33分だった。FW上田綺世がDF瀬古歩夢の縦パスを受け、相手DFとうまく駆け引きをして抜け出すと、ゴール前に構えた中村にラストパス。中村が切れ味鋭いステップワークで相手守備陣を振り切り、右足を一閃。グラウンダーのシュートをゴール左隅に沈め、3-0の勝利に大きく貢献した。後半途中出場から一気に流れを変える活躍ぶりだった。

SNSでは「シュートが上手すぎる男」「これ好きすぎて何回も見れる」「惚れ惚れする」「後ろに目付いてるのか？」「オシャレすぎる」「マジですごいなぁ」「フランス2部にいていい選手じゃない」「足裏で引いたやつ痺れすぎた」「永遠にリプレイ見ていられる」などコメントが寄せられ、圧巻ゴールを決めた中村に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）