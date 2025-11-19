トランプとマムダニNY新市長、正反対のふたり「意外な共通点」とは…左右のポピュリズムをめぐって

世界の先進民主主義諸国では、左右のポピュリズムが跋扈している。右翼と左翼では、政策は対極的だが、国民の不満を背景に大衆扇動的手法で支持を拡大している点では同じである。また、SNSがその傾向を加速化させている。

政策は対極的なふたりだが…

アメリカ第一主義、MAGA（アメリカを再び偉大に）をスローガンとするトランプ大統領は右派ポピュリストである。

これに対抗する左派ポピュリストのスターが誕生した。それは、11月4日に行われたニューヨーク市長選で当選したゾーラン・マムダニである。ウガンダ生まれのインド系で、34歳の若さである。また、イスラム教徒である。

民主社会主義者を自称するマンダニは、物価高に悩むニューヨークの有権者に、家賃値上げの凍結、市営バス無料化、保育無償化、高所得者への増税、格差の是正などを訴え、急速に支持を拡大していった。演説の才能に長けており、SNSを駆使し、10万人近い草の根のボランティアに支えられて、大きな旋風となっていった。

トランプ大統領は、マムダニを過激な共産主義者と呼び、対決姿勢を露わにし、連邦政府のニューヨークへの資金援助を打ち切ると言っている。

政策は対極的であるが、政治手法は、マムダニとトランプに共通するものがある。それはポピュリズムである。左と右の違いはあるが、現状に不満を持つ人々の感情に訴えて支持を拡大する方法は同じである。「MAGA（アメリカを再び偉大に）」と繰り返すトランプ、「格差社会に終止符を打つ」と絶叫するマムダニ、政策実現の前に立ちはだかる障害などを考える余裕などなく、単純な訴えを飲み込んでしまう。

マムダニ市長を誕生させたのは、大都会ニューヨークの特殊性であり、全米各地にこの左翼ポピュリズムが蔓延するわけではない。しかし、最近はトランプ支持率が低下しており、それだけに、マムダニ旋風が来年の中間選挙にどのような影響を及ぼすのか、注目したい。

「宙づり国会」となっているフランス

フランスでは、国民議会で信任投票が否決され、9月9日に退陣したフランソワ・バイル首相の後任に、マクロン大統領はセバスチャン・ルコルニュ国防大臣（39歳）を指名した。2期目のマクロン政権では、実に5人目の首相である。

2024年7月7日に行われた国民議会（定数577）の選挙（決選投票）では、極右の国民戦線（RN)がトップに躍り出ると予想されていたが、結果は、1位が左翼連合で182（＋33）議席、2位が与党連合で168（−82）議席、3位がRNで143（＋55）議席となった。

その結果、3つの勢力のいずれも過半数を獲得できず、「宙づり国会」となってしまった。

財政再建を実現するために、厳しい緊縮政策を断行したそのマクロン政権への反発が、左翼連合やRNへの投票となったのであり、RNは年金改革を撤回すると主張している。また、左翼連合は「大きな政府」を掲げ、社会保障などについて、最低賃金の引き上げなど、大判振る舞いのばら撒き政治の実行を主張する。

左右のポピュリスト政党に、中道派のマクロン大統領は挟撃され、身動きがとれない状況になっている。

こうして、日本の政権と同様に、フランスでは少数与党の政権となり、政治が前に進んでいない状況である。

【つづきを読む】『イギリスで異常事態…左右の「ポピュリズム政党」がここへきて大躍進を遂げている理由』

