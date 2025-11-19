「娘がお金を盗もうとした──？」私の財布から“お札を抜き取る姿”を目撃。告げられた『衝撃の理由』

ある日、筆者の知人は自宅で財布の中身が減っていることに気づきました。

まさかと思いつつ様子を見ていると、娘の不審な行動を目にしてしまいます。

そのとき知人がどう対応したのか──。

今回は、そんな家庭内で起きた出来事をお話しします。

娘が手に持っていたもの

自分の子どもが親のお金を持ち出していた。そんな出来事が起きたら、思わず感情的に叱ってしまう人も多いでしょう。

けれど、そうした行動の背景には、子どもなりの“言えない理由”が隠れていることもあります。

頭ごなしに叱る前に、きちんと話を聞くことで、本当の気持ちや問題に気づけるかもしれません。

【体験者：40代・女性パート、回答時期：2025年9月】

