「真面目で優しい人」安倍昭恵さんが手紙で明かした「安倍晋三氏の知られざる人柄」

昭恵さんが語る「いつも通りの朝」

《夫の死を実感できるようになり、あの日のことを思い出したり、夫のことを考えると涙が溢れます。気をはって、なんとかこの1年を過ごしてまいりました。一周忌の法要で夫が親しくしていた人が集まったとき、皆様とワイワイと楽しく過ごすのが好きだった夫のことが脳裏に甦り、「なんでここに夫がいないのだろう」との思いで涙が溢れました。

悲しみを昇華することはできません。

ただ、生きていてほしかった。長生きしてもらいたかった。それが私の願いです》

これは安倍晋三元首相の妻・昭恵さんがつづった手紙の一部だ。2025年11月13日、奈良地裁で行われた山上徹也被告（45歳）の裁判員裁判で、検察官により昭恵さんの上申書が読み上げられた。

手紙は事件翌年の2022年8月５日に書かれた。昭恵さんは手紙の中で、事件当日の様子を振り返っている。

《令和4年（2021年）7月8日、自宅3階の夫の母のところで、夫と3人で朝食をとり、午前8時くらいに夫は「いってきます」と言って元気に出かけ、「いってらっしゃい」と見送りました。いつも通りの朝でした。

午前11時半ごろ、母のところにいたところ、安倍事務所から「夫が撃たれた」と連絡があり、「えー」っと大きな声を出してしまいました。急いでテレビをつけると夫が撃たれたことが報道されていました。あまりの衝撃に理解が追いついでいなかった》（昭恵さんの上申書より、カッコ内は編集部註）

耳元で「しんちゃん」と名前を呼んだ

昭恵さんは新幹線に飛び乗り、奈良県へと向かった。京都駅で警察官と合流し、近鉄に乗り換え、さらに車を乗り継いで午後5時少し前に安倍氏が搬送された病院に到着した。

《病院までは走った方が早いのではないかと思うほどの渋滞でした。とても長い時間だった。

病院に着くと医師から容態の説明がありました。「あーダメだったんだな」と夫の死を悟とともに、頭が真っ白になりました。

やっと夫に会えた時、穏やかな顔をして笑っているようでした。

夫の手を握って、耳元で「しんちゃん、しんちゃん」と名前を呼び、手を握るとほんの少しだけ、握り返してくれた気がしました》（同前）

昭恵さんは医療スタッフに心臓マッサージの中止を頼み、午後5時3分に安倍氏は静かに息を引き取った。

《夫の死に接し、頭の中が真っ白で夢の中のような感覚でした。悲しいとか、辛いという感情が湧く余地はなく、涙も出ませんでした》（同前）

さらに昭恵さんは安倍氏の人柄についてもつづっている。

もっと一緒に過ごしたいと願っていた

《真面目で、優しい人、どんな相手にも分け隔てなく、誠実に接していました。偉そうなことを言ったり、偉そうな態度を取ったこともないです。

（中略）

夫は母親思いでした。高齢の母との思い出を作りたい、と自宅の屋上にのぼったり、近所を散歩したり、親孝行に勤めていました。母を残して逝くことは心残りだったのではないしょうか。桜の季節になれば母を連れてドライブに行っただろうな、とこの1年は何かにつけて頭をよぎります。

（中略）

夫は家族であり、同志であり、友人であり、かけがえのない人です。

潰瘍性大腸炎の薬が効かず、令和2年（2020年）に総理を辞めました。その後、薬が効き元気を取り戻しました。首相時代ほど過密スケジュールではなくなったので2人で過ごす時間が増えました。

保護犬のロンを連れて他愛もない話をして近所を散歩したり、事件の少し前も近所で散歩しました。これから2人で過ごす時間がもっと増えると思っていました。もっと過ごしたいと思った。自宅を出た3時間後に突然、銃撃され、逝ってしまいました。

平成3年7月8日に出馬宣言をしました。父・安倍晋太郎と同じ67歳。運命だと思いました。持病と闘い、今回は世界中の人が祈ってくれたのに助からなかった。私はこれが運命だと思いました》

この日、法廷では山上被告と家族とのメールも公開された。

