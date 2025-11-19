〈《東京30選挙区》衆院選“1月解散”で自民圧勝！ 首都決戦は自民が13勝→20勝で巻き返しの見込み、萩生田光一氏はどうなる？《衆院選全289選挙区完全予測》〉から続く

10月21日に発足した高市早苗内閣の人気がすさまじい。

「共同通信社が実施した11月中旬の全国電話世論調査では、内閣支持率は69.9%。これは前回の10月調査から5.5ポイントも上昇した数字でした。JNNが11月に実施した最新の調査では82.0％と社によってはさらに高い支持率を記録している」（政治部デスク）

近年では稀に見る高い支持率に、自民党内でにわかに浮上しているのが、一部議員が主張する衆院の早期解散論だ。

各選挙区ではどうか？ 前回2024年選挙では多くの議席を失ったのが愛知県だ。愛知県の全16区での自民党の勝敗を見ていくと、自民が6勝を挙げる見込みであることがわかった。前回の2024年選挙では立憲民主党や国民民主党、日本保守党にまで議席を奪われ、獲得できたのはわずか3議席のみ。野党優勢の構図こそ変わらないが、小選挙区での獲得議席は倍増する予測結果となったのだ。

