『誰カブキ』の#3が放送。村重杏奈の胸元あらわなセクシーショットが公開され、「まぶしい！」「神々しい！」などの声があがった。

【映像】村重杏奈の胸元あらわなセクシーショット

『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得できるという笑いとドキドキが止まらない新感覚のエンタメ番組。MCはさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、進行役に瀧山あかねアナウンサー、スタジオゲストには村重杏奈と福澤朗アナが出演。この日は特別に、福沢アナが実況も務めた。

これまでの放送では、2回続けて五輪メダリストが登場した同番組。今回は、どんな豪華ゲストが六本木を激走するのか、スタジオメンバーは期待しながら待っていた。

舞台となる六本木の様子を見てみると、そこには真っ赤なカツラを装着した誰カブキの姿が。スタジオからInstagramのフォロワー数について質問すると、なんとフォロワー数は243万人を誇る国民的スターだということが判明した。

そこで、スタジオでは村重のInstagramの話題に。最近、投稿したとされるランジェリーの上に直でデニムを羽織った健康的でセクシーな写真が公開されると、森田は美しい胸もとに注目した。すると村重は「私、胸が本当に綺麗で」とアピール。この下着は、村重がプロデュースする下着ブランドのアイテムで、村重曰く「爆売れ中」だという。森田がこの写真の実況をリクエストすると、福沢アナは「髪をかき上げて。胸もとがまぶしい！神々しい！」と解説した。