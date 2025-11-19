米大リーグ選手会は18日（日本時間19日）、前所属球団からクオリファイング・オファー（QO）を提示されたFA選手の状況について発表。13選手のうちカブスからFAとなった今永昇太投手（32）ら4人がQOを受諾し、フィリーズからFAとなったナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバー指名打者（32）、ブルージェイズのボー・ビシェット内野手（27）、メッツの守護神エドウィン・ディアス投手（31）ら9人が拒否した。

QOはFAとなった選手に今季の所属球団が規定額で1年契約を結べる制度で、今季の規定額は2202万5000ドル（約34億円）。米東部時間18日午後4時（日本時間19日午前6時）が諾否の回答期限だった。選手が拒否した場合、前所属球団には補償としてドラフト指名権が与えられる。

▽QOを受諾した選手

トレント・グリシャム（ヤンキース）

今永昇太（カブス）

グレーバー・トーレス（タイガース）

ブランドン・ウッドラフ（ブルワーズ）

▽QOを拒否した選手

ボー・ビシェット（ブルージェイズ）

ディラン・シース（パドレス）

エドウィン・ディアス（メッツ）

ザック・ゲーレン（ダイヤモンドバックス）

マイケル・キング（パドレス）

カイル・シュワバー（フィリーズ）

レンジャー・スアレス（フィリーズ）

カイル・タッカー（カブス）

フランバー・バルデス（アストロズ）