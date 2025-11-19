【小川 裕夫】【立花孝志容疑者】永田町関係者「逮捕は想定外だった」SNSが育てた”選挙モンスター”の末路はどうなる

ネット時代が生んだ「選挙の異端児」

2025年11月9日、兵庫県警は元参議院議員の立花孝志容疑者を名誉毀損の容疑で逮捕した。街頭演説やSNSで、1月に亡くなった兵庫県の竹内英明元県議に対して、虚偽の発言を繰り返すなどし、名誉を傷つけた疑いが持たれている。

竹内氏は、兵庫県の内部告発文書の真偽を調べる県議会調査特別委員会（百条委員会）の委員を務めていた。この逮捕までの経緯には、2024年11月に行われた兵庫県知事選と深い関わりがある。

兵庫県知事選では、県議会の不信任を受けて出直し出馬した斎藤元彦氏が当選した。同選挙には立花も立候補していた。

選挙に出るからには、当選を目指すのが当然だろう。勝ち目がないという情勢でも、投票箱が閉ざされるまで全力を尽くす。それが立候補した人の努めでもある。

しかし、立花は違った。当初から斎藤氏の支援を明言。街頭演説では集まったギャラリーに対して、斎藤氏の応援や百条委員会の委員の批判に終始した。それが実質的に斎藤氏への投票を促す空気を形成した。

選挙前の情勢調査で、斎藤氏は苦戦が予想されていた。しかし、選挙に突入するとSNSを中心に支持が広がり、ドラマチックな逆転で再選している。

斎藤氏の再選には多くの要因があると分析されているが、そのひとつに立花による後方支援があったことは忘れてはならない。兵庫県知事選における立花は、あたかも斎藤陣営の別働隊のように振る舞った。そうした立花の働きぶりは、斎藤陣営から当選の一因になったとの声が出るほどだった。

だが、自身の当選を目的とせず、他候補を応援するため選挙に出馬することは“二馬力選挙”だと問題視された。

民主主義の隙間を突く「選挙ハック」とは

選挙における立花の“奇行”は、今に始まった話ではない。これまでも立花は選挙について熱心に研究していて、公職選挙法の抜け道を探すことに長けていた。

とはいえ有権者は、選挙を“民主主義の根幹をなす制度”と認識しているはずだ。たとえ法に違反していないと言われても、その抜け道を突くやり方には違和感を覚えるのが普通だろう。特に立花の行為は極めて過激だったため、眉をひそめる有権者が多かったことは当然と言える。

選挙の抜け道を活用して別の目的に利用する手法は、「選挙ハック」とも呼ばれる。だが、たとえば選挙に出ることで自身の知名度を高める、いわゆる売名行為については、それだけで選挙ハックとみなされることはない。選挙に出馬することは憲法に保障された正当な権利だからだ。それに、たいていの場合は、“泡沫”候補とみなされてテレビ・新聞に大きく取り上げられることはなく、ほとんどの有権者に認知されずに選挙を終えてしまう。

選挙では候補者を平等に扱う原則がある。だが、これはあくまでも建前に過ぎない。実際、テレビ・新聞は平等に候補者を扱っていない。候補者が多くなれば、全候補を同じように取り上げることは難しい。テレビなら放送時間、新聞であれば紙面のスペースといった物理的な問題が立ちはだかる。

そこで、テレビ・新聞は主要候補・泡沫候補を独自基準で線引きし、主要候補に多くのリソースを割く。そして、泡沫に区別した候補者は名前と簡単なプロフィールを紹介するだけにとどめる。

数年前までの選挙報道は、テレビ・新聞によるものが大半で、有権者が情報を得るにはそこだけが頼りだった。だが、これらは物理的にも制約があるため、候補者の政見をすべて伝えることができない。この制度下では、資金力のある候補者が自然有利となるため、そうした差をなくし、公平・公正な選挙を実現するために公職選挙法は存在する。

しかし、公職選挙法ではインターネットで発信する量についての制限がない。そのため、スマホひとつで大量の動画をSNSに流すという選挙戦略が幅を利かせるようになった。

さらに、スマホがあれば誰でも簡単に動画を制作・投稿できる環境も整った。これにより候補者の陣営とは無関係な人たちが、YouTubeなどに応援の動画を投稿して勝手に政見を広めるといった行為が横行していく。インターネットとスマホによって、選挙は大きく様相を変えてきた。

立花を好意的に見ていた永田町

筆者は、霞が関・永田町を約20年にわたって取材してきた。その経験に照らし合わせると、世間から選挙ハッカーと目される人たちは、みな例外なくSNSをフル活用している。

立花もYouTubeをはじめ、さまざまなSNSを利用して選挙に臨み、知名度・存在感を増大させてきた。そうした選挙ハックがもっとも先鋭化し、頂点に達したのが、2024兵庫県知事選ということになる。

県知事選後には、報道関係者の間で「立花が逮捕されるかもしれない」という噂は絶えなかった。しかし、それは期待値込みの話であり、実際に逮捕されることを想定していた者は多くないだろう。今回の逮捕は、兵庫県知事選の投開票から約1年もの歳月が経過しているが、兵庫県警が慎重に捜査を進めていたゆえに時間がかかったと推測できる。

だが、報道関係者以上に立花の逮捕を想定していなかったのが、政治家・政党関係者を中心とする、いわゆる永田町の住民たちだ。

日本維新の会の藤田文武幹事長（当時）は立花を「頭のいい人」と評しているし、昨年からYouTubeなどSNSで党勢拡大を続ける国民民主党の玉木雄一郎代表も、自身のYouTubeチャンネル「たまきチャンネル」で立花をゲストに招いて対談をしている。

▲国民民主党の玉木雄一郎代表は立花とYouTubeで公式的に対談し、立花を大いに評価した（Photo by Gettyimages）

立花はNHKから国民を守る党（N党）を一人で立ち上げ、2019年の参議院議員選挙では自身の当選とともにN党を国政政党へと引き上げており、その手腕は確かなものがある。

藤田・玉木両氏が党勢拡大を意図して立花に近づこうとしたことは明らかだが、それは政権与党の自民党も同じだった。自民党は高市早苗総裁が誕生した直後に、参議院でN党と統一会派を結成。立花との良好な関係を築こうとした。

立花が逮捕された後、高市総裁は無所属議員を会派に入れたという認識を示し、N党だと認知していなかったと国会で答弁した。会派を組んでいるとはいえ他党のことであり、高市総裁が多少の責任を感じることはあっても、責任問題になるほどのことではない。軽率との誹りを受けることは甘受しなければならないが、他方でN党と認識していなかったとの答弁は詭弁と言わざるを得ない。

▲高市総裁体制の発足直後、自民党は参議院でN党と統一会派を組んだ（2025年10月撮影：小川裕夫）

N党が自民党と会派を組んだことで、同党はさらに権力の中枢に近づいた。報道関係者が「逮捕が遠のいた」と見た背景には、こうした政治的な距離の縮まりも大きく影響していた。

一連の流れから永田町界隈は立花を好意的に評価していたと受け止められる。その理由は各人・各党によって異なるだろうが、彼が持つ発信力や存在感、知名度がポイントになっていることは疑いようがない。

「NHKをぶっ壊す」で影響力を拡大

立花が永田町で存在感を発揮するようになったのは、2019年の参議院議員選挙に当選した前後の時期からだろう。

立花は「NHKをぶっ壊す」というフレーズを連発し、それは選挙戦で威力を発揮した。政見放送でも「NHKをぶっ壊す」のフレーズはそのまま放送される。NHKが、自局の解体を主張する候補者の声をそのまま放送する様子は、ネットで大きな話題を呼ぶことになった。

だが、この輝かしい当選から約3か月後、立花は参議院議員を辞職する。これは、参議院議員の大野元裕氏が埼玉県知事選に出馬したことで、埼玉県選挙区の補欠選挙が実施されることになり、その補選に立候補するための辞職だった。

念願の参議院議員になったばかりなのに、参議院の補選に出馬するという行動は、奇異に映るだろう。この時点で立花の言動を奇妙に感じる有権者は多かっただろうが、いまになってその意図を理解し、ある種の“納得”を覚えた有権者もいるかもしれない。

立花が選挙に出るのは、政治家になりたいわけではなく、また世の中をよくしたいという気持ちからでもなかった。ライフワークになっている「NHKから国民を守ること」への使命感はあったかもしれないが、それも参議院議員に当選した2019年前後から薄れていったと思われる。

筆者は2019年の参院選の初当院日に、多くの報道陣とともに国会正門前で参議院議員になったばかりの立花を取材している。報道陣が立花を取り囲み、私は近づくことすらできなかったが、その様子を遠目から見ていて、テレビ・新聞が立花を我先にと取材する日が来ることに驚きを禁じ得なかった。それまでにも立花を繰り返し取材してきたが、こうした事態は全くなかったからだ。

立花とはこの参院選のずっと前から面識があり、選挙に対する考え方や振る舞い方について何度も直接話を聞いたが、当時の私は、彼の振る舞いを選挙ハックと認識できなかった。「公職選挙法の抜け道を見つけることに長けた、変な人」という受け止めしかしていなかった。

立花の行動を選挙ハックと認識できなかった理由は、言い訳がましい表現をすれば、霞が関・永田町取材において横紙破りをする政治家を多く見てきたことに起因している。

橋下徹が起こした「インターネット選挙運動」革命

例えば、今は選挙で当たり前に活用されているインターネットによる発信も2012年までは多くの制限が課されていた。2012年は今ほど多くの人がSNSを使っていたわけではないが、それでもTwitter（現・X）は情報を迅速に伝える手段として認識されていた。

公職選挙法では、頒布や掲示できる図画・文書を厳しく制限しており、インターネットによる情報発信もこれに該当されると解釈されていた。そのため、選挙期間中は候補者の情報が少なくなり、誰がどんな政策を訴えているのか？ 今の政治状況をどう考えているのか？といった細かな情報を得られなくなる。

選挙が近づいているのに反比例して情報が少なくなる。それに真っ向から異を唱えたのが大阪市の橋下徹市長（当時）だった。

橋下氏は大阪維新の会を立ち上げ、大阪を中心に党勢を拡大。その勢いはとどまることを知らず、全国にも候補者を擁立していく。2012年の衆院選では前東京都知事だった石原慎太郎氏と組んで「日本維新の会」として全国に候補者を送り出す。2012年の衆院選は、橋下氏にとって維新を全国区に広げる戦いだった。

▲橋下氏は選挙期間中でもツイッターをフル活用。それが公職選挙法を変えるきっかけになった（Photo by Gettyimages）

大阪で無類の強さを発揮していた橋下氏だったが、東京を中心とする関東では選挙に強いとはいえなかった。橋下氏の強さは大阪圏のテレビを味方につけることで成り立っていたからだ。

東京圏では、それが通じない。テレビを通じて情報発信ができない状況を打破するため、橋下氏が着目したのがTwitterだった。他の政治家たちは公職選挙法を気にして使用を自粛していたが、橋下氏はそれを無視して選挙期間中でも大量の投稿を繰り返した。

こうした行為は選挙管理委員会や警察から問題視されることはなく、結果、橋下氏の強行突破によって公職選挙法が改正されることになる。いま選挙期間中もインターネットによる情報発信が当たり前になったのは、橋下氏がこのとき堂々と法を破ったからだ。

橋下氏は、ネットでの選挙活動が解禁される契機をつくった最大の功労者といえる。だが、一方で、政治家という権力を持つ側であった以上、その行動は一歩誤れば社会の破壊者となる危うさも常にはらんでいた。

話を立花に戻すと、兵庫県知事選に出馬していた時点の彼は公人ではない。しかし、地方議員や国会議員を務めた前歴があり、なによりも国政政党の党首という権力者でもあった。非議員だからといって、一般人と同等に扱うことはできない。

なぜ当選後も出馬を繰り返すのか？

立花は選挙ハックを繰り返すことで永田町に地位を築いてきた。それまでの政治・選挙遍歴は、今を語るうえで重要になるので簡単におさらいしておこう。

立花が選挙に初めて立候補したのは、2013年の大阪府摂津市議選だ。摂津市議選でもNHKをぶっ壊すことを主張していたが、その訴えは市民に浸透することなく落選した。この時点では特に注目されることはなく、ネットでも話題にならなかった。

次に挑戦した東京都町田市議選でも落選。そして3度目の挑戦となった2015年の千葉県船橋市の市議会議員選挙で当選を果たす。

初めて選挙に当選したことで、立花は船橋市議という肩書きを手に入れた。選挙に何度も出馬する人は立花以外にも多く存在する。しかし、いったん当選したことで「目標を達成した」と考え、その後は議員として腰を据えて活動を続ける例も少なくない。

しかし、立花は違った。翌2016年にあっさりと船橋市議を辞職して、東京都都知事選に挑戦した。誰もが無謀な挑戦と思うだろう。立花自身もそう認識していたはずだ。

▲立花氏は2016年の都知事選に立候補したが、青年会議所の候補者討論会には呼ばれず、ニコニコ動画が主催したネット討論会に参加（2016年7月撮影：小川裕夫）

▲ニコニコ動画による2016都知事選のネット討論会で、立花は他候補と並んで政策を訴えた（2016年7月撮影：小川裕夫）

だが、この挑戦により立花の知名度・存在感は増大した。立花が船橋市議を投げ出しても手に入れたかったのは、これらをバックにした発信力だったのだ。

・・・・・・

【つづきを読む】『《電撃逮捕》「変わった人が来るらしい」記者が目撃した、ジャーナリスト時代の立花孝志が見せていた「異様な振る舞い」』

【つづきを読む】《電撃逮捕》「変わった人が来るらしい」記者が目撃した、ジャーナリスト時代の立花孝志が見せていた「異様な振る舞い」