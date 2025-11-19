AKB48全盛期に「1億円プレイヤー」が何人もいた意外な理由…元AKB48劇場支配人が振り返る〈震災復興支援ライブ、あのプライベート写真流出騒動の全貌〉

2005年、秋元康氏のプロデュースにより「会いに行けるアイドル」をコンセプトとして誕生したAKB48。大規模な握手会、選抜総選挙など画期的な手法で一時代を築いたこの国民的アイドルグループの黎明期から最前線で戦い続けた男がいた。元AKB48劇場支配人・戸賀崎智信氏が初めて明かす、激動と奮闘の記録。

連載第7回前編

AKB48と2011年

僕にとってAKB48と過ごした2011年は、アイドルの存在価値を改めて認識した印象深い年だった。

この時期のAKB48は、破竹の勢いで成長を続けていた。シングルでも、アルバムでも、CDを出せばオリコン1位は当たり前で、前年11月にリリースの18枚目のシングル『Beginner』では初のミリオンも達成した。アリーナクラスの会場でも確実に満員だ。結成時からの夢だった東京ドーム公演も現実味を帯び始めていた。

今後も成功が約束されたような状況で、一体何を目指せばいいのか--。

正直に白状したい。この頃の僕は成功に慣れてしまい、ある種の倦怠感さえ覚えていた。いま振り返っても非常に傲慢だったと思う。

そんなときに迎えたのが、2011年3月11日だった。

この日、僕はAKB48グループの海外展開の話を進めるために何人かの関係者と香港にいた。確か16時過ぎ だっただろうか。携帯が鳴った。窪田さんからだった。

「あ、もしもし、トガちゃん？香港は大丈夫なの？こっち、ヤバいことになってる。さっきでかい地震が起きて、東北のほうが津波でめちゃくちゃになってんだよ」

現実感がまるで湧かなかった。目の前の香港 の街並みは昨日と変わらない景色が広がっている。日本で大地震？津波？そんなことがあり得るのか。それでも窪田さんの声は深刻だ。いま聞いたことは実際に起きたことなんだろう。けれど、なかなか話が入ってこない。

あまりに突然の出来事に状況を飲み込めずにいる僕をよそに、窪田さんは極めて冷静だった。このときすでに義援金の話をしていたはずだ。

実際の動きも早かった。3月14日には「AKB48プロジェクト義援金口座」を開設。16日には5億円の義援金寄付を発表している。その後ファンからの寄付は1ヶ月も経たないうちに1億円を突破し、あわせて約6億1700万円を寄付した。

一方、帰国後の僕が深く関わったのが、被災地訪問の準備だった。

震災直後は自粛ムードが強かった。少しでも派手なことをやれば「不謹慎だ」と叩かれ、被災地支援を行う有名人も「売名行為をするな」と心ない声を浴びていた。しかし、そんな状況とはいえ、AKB48が被災地のためになにか役立てるのであれば、どんな些細なことでも絶対にやるべきだと僕は考えていた。

そして僕たち運営側が出した結論が、被災地でのミニライブだった。

震災直後のミニライブ

まず実施したのがウィングボディの大型トラックの購入だ。メンバーたちが荷台で踊れるように改造もした。さらにレコード会社などに掛け合って被災地で配るグッズを集め、被災した自治体とも水面下でスケジュール調整を重ねた。

被災地訪問メンバーに選抜したのは、大島優子、篠田麻里子、柏木由紀、指原莉乃、松井玲奈、山本彩の6人だ。すでに知名度は高かったとはいえ、被災地にはAKB48をよく知らない人も大勢いる。誰もがライブを楽しめなければ訪問する意味などない。知名度の高いメンバーを中心に選んだのはそういう理由からだった。

そして2011年5月22日、AKB48は初めて被災地を訪問する。訪れたのは、岩手県大槌町と山田町だ。地震発生時、両町を含む沿岸部は地震と津波に加えて、津波火災にも見舞われた。いずれも被害は壊滅的で、多くの住民が避難生活を余儀なくされていた。

この日のライブは混乱を防ぐため、直前まで開催を知らせなかった。メンバーたちも正直不安だったはずだ。果たして住民は集まってくれるのか。どんなテンションでパフォーマンスをしたらいいのか。なにより自分たちがライブを開催して本当に喜んでくれるのか。

しかし、蓋を開けてみれば、最初の会場となったふれあい運動公園野球場には300人もの住民の方々が集まってくれた。そして 白いTシャツとデニムのショートパンツ というシンプルな装いの6人が「ポニーテールとシュシュ」を歌い出すと、会場は秋葉原の劇場と変わらない大きな熱気に包まれた。

子どもたちは本物のメンバーの姿に大はしゃぎし、大人たちも笑顔で手を叩いてくれている。なかには、頭を揺らしながら涙ぐんでいる方もいた。ライブ後の握手会や記念撮影会も予想以上に好評で、皆さん心の底から楽しんでくださっている様子だった。

AKB48全盛期には「1億円プレーヤー」が何人も

いつだったか、被災地訪問のインタビューで指原が語った「アイドルになった意味がわかりました」 という言葉を思い出す。

言ってしまえば、アイドルは不要不急だ。空調を動かす電力を作り出すわけでもない。空腹を満たしてくれるわけでもない。寝床を提供するでもない。けれど、訪れた被災地の方々は確かにAKB48のパフォーマンスを喜んでくれていた。

人は、ただ生きているわけではない。誰もが日々の生活に彩りを求める。彩りとは感情の変化にほかならない。そして、それをもたらすものこそがアイドル、ひいてはエンターテイメントなのだ。

僕は、このときほどアイドルが持つ力の大きさを感じたことはない。

震災から時が経つにつれてメディアの報道は少なくなっていったが、以降は被災地訪問を毎月のように実施し、最終的に2019年までこの活動は続いた。

ただ当然、こうしたボランティア活動にも資金が必要だ。裏を返せば、表でしっかり稼いでいたからこそ継続できたといっても過言ではない。

2011年は東日本大震災の発生でライブやCDのリリースが予定通りにいかない期間もあったが、それでもオリコン年間シングルランキングは、実に1位から5位までをAKB48が独占し、上位5作品すべてが100万枚を突破するという前代未聞の快挙を成し遂げた。

勢いは2012年に突入しても衰えず、1月にはCD総売り上げ枚数が1178万枚を突破。モーニング娘。を抜いて女性グループ歴代1位の記録を達成した。

昔の芸能界ではたとえ売れてもアイドルは薄給だった、といった話も聞く。少なくともAKB48ではそういった酷い経験をしたメンバーはいない。人気メンバーともなれば殺人的なスケジュールをこなさければならず、休む暇はほとんどなかった。けれど、相当の報酬は得ていたと断言できる。

当時1億円プレーヤーは何人もいたし、一等地のマンションをキャッシュで買ったメンバーも知っている。総選挙で上位に選ばれないようなメンバーでも、サラリーマンの平均給与以上は確実にもらえていた。

活動辞退の発端となった男性とのプライベート写真

AKB48の活動に惜しみなく投資し、主にグループのスポンサーでもあった窪田さんは、アイドルからお金を搾取しようなど微塵も考えない人。「儲からなくてもいいんだよ。思い出になれば」と言って、自分が作ったAKS（多くのメンバーが所属した芸能事務所）のビルの名前を「思い出ビル」にするぐらいだった。

ときには多忙なメンバーを労うために、彼女たちを息抜きの買い物に連れていくことさえあった。もちろん、すべてポケットマネーだ。メンバーにとって居心地の良い環境を整えていたのは、間違いなく窪田さんだろう。

ちなみに、潤っていたのは運営側も同じで、僕でさえ月に500〜600万円をもらえていた。2012年8月には「ぱちんこAKB48」が登場し、全国で数十万台が導入されたと聞いている。これも数百億円が動いた案件だ。

世間的な評価や金銭的な報酬を考えたら、AKB48は「いつまでも所属していたいグループ」だったと思う。その一方で、やむを得ず去る、あるいは自らの意思で去るメンバーが増えたのもこの年だ。

2012年にまず活動辞退を発表したのは、平嶋夏海と米沢瑠美だった。発端になったのは、インターネット上に流出した男性とのプライベート写真だ。

そもそもAKB48では恋愛禁止を明文化していないが、暗黙のルールとして存在している。若い女の子が恋をしたいのはよくわかる。ただ、アイドルはファンによって成り立つ存在だ。自分の推しメンの恋模様を知って嬉しいファンなどいない。幻滅されたらアイドルはそこで終わる。この関係性を受け入れられない人間はアイドルに向いていない。

ファンを裏切ってしまったとはいえ、平嶋と米沢はこれを痛いほど理解していた。だからこそ活動辞退の申し入れを運営側にしたのだろう。彼女たちの決意は固かった。

それでも1期生の平嶋と3期生の米沢は、黎明期からAKBを支えてくれた大切な存在だ。正直なところ「せっかくここまで大きくなったのにもったいねえだろ……」という気持ちはかなり強かった。運営的な非情な判断と個人的な寂しさ。僕はこの狭間で葛藤した。恥ずかしながら涙も流してしまった。

その後の彼女たちの対応が粋だったこともよく覚えている。

最期までアイドルでいようとした平嶋と米沢

ファンに向けて活動辞退の挨拶を行う場合、これまではブログでメッセージを投稿するパターンがほとんどだった。ところが、彼女たちは「今回の騒動に対するお詫びとこれまで応援してくれた感謝をどうしてもファンに直接伝えたい」と言ってきたのだ。

特に平嶋の態度は頑なだった。

「本当に大丈夫ですから信じてください。私たちのファンはそんな人たちじゃありません。ちゃんと説明すれば話を聞いてくれます。それに最後になにを言われたっていい。これまで支えてきてくれたファンに直接お詫びもしないで、逃げるようにいなくなるのだけは絶対に嫌なんです」

もしかしたら会場のファンとの間にトラブルが起きるかもしれない。少なくとも野次やブーイングは覚悟しなければならないだろう。

実際に2ちゃんねるなどのネット上でのバッシングは酷く、ファンから「最後の握手会でトラブルが起こるのではないか」という声が寄せられた。これに対して僕は公式ブログでこう答えている。

「僕も今回のような厳戒態勢の中での握手をすることは初めてですので正直心配もありました。ただ、当日は通常の警備にプラスして、元警察OBのOJS48メンバーが2名、マネージャーが1名、後は僕も支配人部屋を一旦閉鎖して、警備に当たりますので、ご安心ください。その前に、レーン受付の本人確認を厳重に行います。ファンの皆様には必要性をご理解頂き、ご協力頂けると嬉しいです！！」

「二人の最後の握手会ですので、みんなで協力して綺麗な想い出で最後を締めくくれると良いですね！殺伐とするのは悲しいです。」

思いはきっと伝わるはず…僕は現場のファンを信じた。

2月5日に東京ビッグサイトで開催の「上からマリコ」劇場盤大握手会を最後の挨拶の場に設定したのだ。

この日の会場は約1万5000人のファンが集まっていた 。ステージ上に平嶋と米沢が登場すると、荒れるどころか、会場は水を打ったような静けさに包まれた。静寂のなか、2人は自分の言葉で謝罪と感謝をファンに述べる 。声を荒げる人間は誰もいなかった。

平嶋と米沢はファンを裏切ったかもしれない。けれど、罵声を浴びても構わないという覚悟でファンの前に現れ、最後の最後までアイドルであろうとした。当然憤っていたファンもいたはずだ。そんな彼らも二人に誠意を感じ、同じく最後まで善きファンであろうとした。

僕は、この関係性に思わず心を打たれて涙してしまった。

ただ、2012年はその後もメンバーの活動辞退や卒業発表が続く。

中編記事『吉本興業が〈前田敦子卒業発表〉に激怒したワケ、指原莉乃の文春スキャンダル対応のモヤモヤ…元AKB48劇場支配人がいまだから語れる「ホンネ」』へ続く。

