XGの「韓国の音楽番組」への出演が物議を醸したワケ…K-POPは「韓国語」で歌われるべきなのか

戦後、日本の文化は海外での成功を夢見てきた。音楽や映画、文学、演劇の世界で、世界的な知名度を得ている作家や作品はあるものの、日本カルチャー全体が「輸出商品」として盛り上がっているとは言い難い。

日本文化が全世界的に流行する日は来るのだろうか。そのための条件とは一体なにか。K-POPの成功に学ぶ戦略、英語という壁、外から見出される「日本らしさ」、そしてローカル性と普遍性のせめぎ合い――。

佐々木敦さんの新刊『メイド・イン・ジャパン』ではNewJeansやXG、村上春樹や多和田葉子、濱口竜介や是枝裕和、岡田利規など、さまざまな作品を通してグローバル時代の日本文化の可能性を問い直している。本書より【XGの挑戦】を抜粋して、紹介する。

XGが巻き起こした「賛否両論」

XG（エックスジー）は、2022年3月にデビューした日本人7名から成るガールズグループです。XGとは「Xtraordinary Girls」の略称とのことですが、「未知」を指す記号の「X」も含意されているものと思われます（彼女たちには「X-GENE（＝未知の遺伝子）」という曲もあります）。日本のレコード会社エイベックスが資本を提供する、韓国拠点の新興音楽プロダクションXGALXが行ったプロジェクト「X-Galaxy」から生まれたグループで、オーディションで選抜された候補生たちが2017年から5年間に及ぶ訓練を経てデビューを果たしました。

XGALXの代表でXGの統括プロデューサーのサイモンは韓国人の父と日本人の母の間にアメリカで生まれ、韓国で育ち、ボーイズアイドルグループDMTNのメンバーとして活動、グループ解散後は作詞作曲も手がける音楽プロデューサーとして複数のアーティストに楽曲を提供してきました。プロデューサーとしての名義はJAKOPS（JApan KOrea Produce by Simonの略）。彼はXGをゼロから育て上げ、現在までのところすべての曲をプロデュースしています。

XGはデビュー曲「Tippy Toes」はそれほど話題になりませんでしたが、3ヶ月後にリリースされた２曲目の「MASCARA」で一気に知名度を上げ、この曲に合わせて韓国の人気音楽番組に初出演、そしてK-POPファンの間で物議を醸すことになりました。なぜならXGは全員が日本人であるばかりでなく、歌詞が英語のみであったからです。音楽的な方向性やヴィジュアル面を含むイメージの打ち出し、マーケティングやプロモーションのスタイルは明らかにK-POP（的）であり、韓国でデビューしていながら、XGは韓国人メンバーが1人もおらず、韓国語では歌わないグループなのです（日本語でも歌っていないのですが）。

当然ながらこのやり方は賛否両論を巻き起こしました。この点についてサイモンは、XGはJ-POPともK-POPとも違う「X-POP」を志向するグループであり、オーディションには日本国外からも参加者があったが、最終的なメンバーが日本人だけになったのは結果に過ぎないと（一部の批判に答えるかたちで）表明しています。とはいえ、その後もXGのこのような「ねじれ」はたびたび問題視されることになりました。しかしそうした─ある意味では無理もない─揶揄や反感を跳ね返すように、XGは卓越したスキルと魅力（メンバーの歌やラップやダンスは現在のK-POPシーンでもトップクラスと言えます）、楽曲の個性と完成度によって人気と評価を高めつつ現在に至っています。海外での活動ぶりが「逆輸入」されるかたちで日本における存在感も増していき、2024年ごろから日本の国内メディアにも頻繁に登場するようになりました。

K-POPという方法論とローカライズ

XGのようにK-POPを「韓国」と切り離して一種の方法論として捉える考え方は当のK-POP側からも出てきています。以前の章でも述べたように外国人メンバーを入れることでそれぞれの国のファンを取り込んだり韓国国外での活動がしやすくなるということもありますが、現在はほぼ全面的に外国人にも門戸が開かれているグローバル・オーディションとはまた別に、韓国以外の国でオーディションを行って、その国に住むメンバーでグループを組み、活動もそれぞれの国を拠点とするというローカライズ（現地化）と呼ばれる戦略が増えています。

日本で有名なのはJ.Y. Parkことパク・ジニョン率いる大手音楽事務所JYPエンターテインメント所属のNiziU（ニジュー）でしょう。JYPと日本のソニーミュージックが合同で主催したオーディション「Nizi Project」から誕生したグループで、メンバーはアメリカ出身のニナ以外は全員日本人です。結成は2020年ですがコロナ禍だったこともありしばらくは日本のみで活動（日本語曲）、2023年の秋にようやく韓国でもデビューを果たし、シングル「HEARTRIS」（韓国語曲）で韓国人メンバーがいないグループとして韓国音楽番組史上初めての1位を獲得しました。JYPはローカライズに熱心で、2023年にはアメリカのリパブリック・レコードと組んでグローバル・オーディション「A2K」を開催、アメリカ人5名とカナダ人1名から成るVCHA（ヴィーチャ）をデビューさせました（が、その後、メンバー2名が相次いでグループの脱退を表明し、現在は名称をGIRLSETと改めて4人組で活動しています）。

同様に、BTSやSEVENTEEN、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、NewJeans（ニュージーンズ）、ILLIT（アイリット）などを擁するHYBEも2023年に米ゲフィン・レコードと合同でオーディション番組「The Debut: Dream Academy」を行い、アメリカ人3名、フィリピン人1名、スイス人1名、韓国人1名のKATSEYE（キャッツアイ）を送り出し、ブレイクさせています（英語曲）。今後こういうケースはさらに増えるでしょう。また最近、日本のメディアでは「日本人のみのK-POPグループ」としてUNICODEという新人が話題になりました。こちらはABEMAで放映されたオンライン・オーディション番組から誕生したグループで、韓国の中堅事務所XXエンターテインメントの所属。日本と韓国で活動しており、歌詞も曲によって二言語を使い分けています。同じく日本人メンバーのみから成る4人組グループcosmosy（所属事務所はNTTドコモと吉本興業系列のFANYが共同出資したNTTドコモ・スタジオ＆ライブ）も、日本語と韓国語をミックスした歌詞とサブカル要素溢れるコンセプチュアルな楽曲で、韓国デビューを果たしています。

逆ローカライズ（？）とでもいうべきこのパターンにはすでにNiziUという成功モデルがいるわけですが、日本の吉本興業と韓国CJ ENMの合弁会社LAPONEエンタテインメントが運営母体のオーディション番組企画「PRODUCE 101 JAPAN」から誕生したJO1、INI、ME:I、IS:SUE（イッシュ）も、日本でデビューした後、韓国の音楽番組にも出演、その際には韓国語ヴァージョンを披露しています（これはK-POPグループの日本語ヴァージョンと同じですが、あとでも触れるように最近は日本語のままで歌うことも少しずつ増えてきています）。

