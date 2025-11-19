「零戦」が日本人の心の拠りどころとなった「意外な経緯」…じつは戦争末期までその名は国民に隠されていたという「まさかの事実」

いま、太平洋戦争中の日本軍機の代名詞のように扱われている海軍の「零式艦上戦闘機」（零戦）。だが、その名が公表されたのは戦争末期のこと。当時は陸軍の一式戦闘機「隼」のほうが国民に広く知られていた。その零戦がなぜ戦後「日本軍機の代名詞」になったのか。そのいきさつを4回にわたって紹介する。

（第1回）

戦後の日本と復興の経緯

昭和27（1952）年4月28日、日本と連合国との戦争状態を終結させるため、前年に批准されたサンフランシスコ講和条約が発効し、占領軍の支配化にあった日本はようやく独立を取り戻した。

朝鮮半島では、北緯38度線を境に、北はソ連、南はアメリカが占領し、それぞれ傀儡政権を置き分断状態となっていた。昭和25（1950）年6月25日、ソ連の支援を受けた北朝鮮軍が突如、38度線を越えて韓国を攻撃、朝鮮戦争が勃発する。

朝鮮戦争が始まると、日本に駐留する米軍の大半は朝鮮半島に派遣され、日本を共産国の脅威から防衛するための戦力が手薄な状態になった。そこで米軍の要請で日本国内の治安維持を名目に「警察予備隊」（のち保安隊、陸上自衛隊）が創設され、実質的な日本の再軍備が始まる。サンフランシスコ講和条約発効の直前には、「海上警備隊」（のちの海上自衛隊）が発足した。

占領軍にいっさいの活動が禁じられていた航空機の運行も認められることとなり、昭和26年8月、日本航空株式会社が設立され、同年秋には羽田‐伊丹‐板付（福岡）、次いで羽田‐千歳間に旅客機の定期便が就航する。

昭和28年7月27日の停戦まで約3年間続いた朝鮮戦争による米軍の物資の消耗は、日本に「朝鮮特需」と呼ばれる経済成長をもたらした。皮肉なめぐり合わせだが、日本が戦争で失った活気を取り戻すきっかけになったのもまた、戦争であった。

昭和28年2月1日、NHKが日本で初めてテレビの本放送を開始する。放送開始当初の受信契約数は866件に過ぎなかったが、同年8月28日には初の民放、日本テレビも開局、街のあちこちに街頭テレビが置かれるようになった。

なかでも人々を熱狂させたのがプロレス中継である。この年、力道山が日本プロレス協会を設立し、翌昭和29年2月19日、東京・蔵前国技館で行われた初の国際試合「力道山・木村政彦対シャープ兄弟 ノンタイトル61分三本勝負」はNHK、日本テレビがともに生中継で放送した。このとき、新橋駅西口広場の街頭テレビを見ようと集まった人は約2万人といわれている。

当時の日本人にはまだ、敗戦による“外人”コンプレックスが色濃く残っていた。外人の巨漢レスラーをなぎ倒す力道山の空手チョップに人々は夢を託し、明日への希望を見出そうとしていたのだ。

日本人自慢の「零戦」、人気の理由とは

敗戦後、日本人の心の拠りどころとなったものはほかにもある。

その代表的なものが、「零戦」である。

大戦初期、連合軍機を圧倒した零戦の無敵の活躍ぶりは、「日本の技術は実は欧米よりすぐれていた」「戦力で負けたんじゃない、生産力で負けたんだ」と、それが負け惜しみに過ぎないにせよ、日本人のささやかな自負心を満足させるものであった。

だが実は、「零戦」の名は戦時中、国民にほとんど知られていなかった。ニュース映画や新聞で、たびたびその勇姿が映し出されていながら、「零式戦闘機」の名が初めて国民に公表されたのは、戦争も終盤に入った昭和19年11月23日の新聞が最初である。昭和15年7月24日の制式採用からすでに4年以上の年月が経っていた。

この日の朝日新聞一面で、〈『零戦』『雷電』肉薄攻撃 海鷲戦闘機隊に凱歌〉との見出しで、11月21日、九州西部に来襲したB-29を海軍戦闘機隊が大量に撃墜したとの記事が掲載されているが、そこに、〈覆面脱いだ『零戦』『雷電』〉と題する解説がある。

〈この戦闘に参加した海軍新鋭戦闘機『零式戦闘機』および最新鋭戦闘機『雷電』の名前が初めて公にされた。『零式戦闘機』は荒鷲たちからは『零戦』と呼び親しまれてゐる。大東亜戦開戦前既にその俊秀な姿を現はしてゐたが、その真価を発揮したのは開戦以来で、緒戦このかた太平洋、印度洋各戦域に海軍戦闘機隊の主力として無敵の活躍を続けてゐることは周知の通りである。

旋回性能、火力、速力の優秀は敵の各種戦闘機に対し卓越してをり、殊に第一線の敵米航空部隊の搭乗員達は零戦と会へば必ず墜されるといふので『地獄への使者』とあだ名をつけてゐた。又敵は零戦を『ゼロ・ファイター』と呼んでゐるがその呼称が非常に神秘的な響きがあり、底知れぬ威力と相まって敵国民に畏怖の情を湧き起してゐたのである〉

「零戦」にわざわざ「ゼロセン」とルビがふられ、記事につけられた写真には、四機編隊で飛ぶ零戦五二型とおぼしき機体が、ローアングルから力強く捉えられている。

陸軍は戦闘機に「隼」「鍾馗」「飛燕」「疾風」などの愛称をつけ、国民にその活躍ぶりをアピールした。戦時中の戦意高揚映画でも、「隼」が主役の「翼の凱歌」（昭和17年・東宝）、「加藤隼戦闘隊」（昭和18年・東宝）といった作品がある。ところが海軍は、「ハワイ・マレー沖海戦」（昭和17年・東宝）、「雷撃隊出動」（昭和19年・東宝）のように零戦の実機が飛び交う映画はあるものの、「隼」と対照的に「零戦」の名はまったく表に出てこない。

ではなぜ、戦時中、国民に広く親しまれた「隼」ではなく、「零戦」のほうが戦後、人気が高まったのか。

ここに1人の元零戦搭乗員が登場する。

坂井三郎。

昭和28年10月5日、日本出版協同株式会社から出版された『坂井三郎空戦記録』はまたたく間にベストセラーとなった。

佐賀県の貧しい農家に生まれ、さまざまな挫折を味わいながら憧れの戦闘機乗りになり、自己を律して、見張り能力を磨くため昼間の空に星を見つけるほどの鍛錬に励み、太平洋戦争初期、零戦の力がもっとも輝いていた時代に連合軍機を圧倒する。絶体絶命のピンチに陥ってもけっして諦めることなく、しかも小隊長として列機を1機も失うことなく、昂然と戦い勝ち抜いたという坂井の空戦記は、力道山と同じように、敗戦国日本の人々に誇りを取り戻させ、夢と希望と勇気を与えた。

『坂井三郎空戦記録』の出版は、昭和25年秋、日本出版協同株式会社社長・福林正之が、東京・両国駅近くの長屋の一隅で「香文社」という謄写版印刷の会社を営んでいた坂井を訪ね、回想記の執筆を依頼してきたことに始まる。

香文社は、大西瀧治郎中将未亡人・淑恵が名目上の社長を務め、坂井が実務を切り盛りしていた。

坂井は、海軍航空育ての親であり、終戦のとき、特攻で死なせた部下のあとを追って割腹自決を遂げた大西中将に心服していた。坂井が敬愛していた台南空分隊長・笹井醇一中尉の母が大西淑恵の姉であった縁もあり、また夫の自決後、遺族へのお詫び行脚を続けている淑恵の姿に心打たれて、坂井は淑恵に社長就任を依頼したのである。

福林と坂井の出会い

福林は明治34年、札幌市出身。東大文学部を卒業後、報知新聞記者となり、昭和18年、「日本出版会」の編集室長となる。昭和20年、出版用紙を一括して荷受する機関として設立された「日本出版助成株式会社」の専務取締役に就任、終戦後の昭和21年、同社が「日本出版協同株式会社」に改組されるとともに社長に就任していた。

福林は、日本の国家と民族に大きな変革を与えた戦争の正しい史実を、後世のために残すのは出版人としての使命だと考え、戦後、早い時期から旧軍人と接触を図っていた。

昭和25年、福留繁・元海軍中将に回想記の出版を持ちかけた（昭和26年4月、『海軍の反省』として出版）ことがきっかけとなり、終戦時、海軍軍令部作戦部長だった富岡定俊・元少将と出会った。富岡も、海軍の正しい戦記を作るべく第二復員省（旧海軍省）に「史実調査部」を作り、それがほどなく占領軍の意向で解散させられると、旧海軍の機密費で「財団法人 史料調査会」を設立していた。旧海軍の書類の多くは終戦時、焼却されたが、焼却を免れた史料の多くは富岡の手によって東京・目黒の旧海軍大学校の建物に秘匿されている。

福林は富岡に、史料調査会の持っている史料をもとに、海軍戦記の編集から出版まですべてを引き受けることを提案し、富岡もこれに賛同した。富岡は大本営海軍参謀を務めた奥宮正武・元中佐をその文才を見込んで福林に紹介し、このようないきさつから、『ミッドウェー』（淵田美津雄、奥宮正武共著）、『機動部隊』（同）、『神風特別攻撃隊』（猪口力平、中島正共著）の3冊を昭和26年に、零戦の設計者、堀越二郎と奥宮の共著『零戦』を28年に、それぞれ刊行した。

〈当時はわが国は占領下にあり、占領軍の手前もあり、また国民感情の上からいっても、この種の記録の公刊は並々ならぬ苦心と勇気を必要とした。しかし私たちは何としてもこれを公刊しておきたかった。理由はただ一つ、貴重な記録は、公刊さえしておけば、どんなことがあっても永久にどこかに残るだろうからである〉

と、奥宮はのちに版を重ねた『ミッドウェー』のあとがきに記している。

これらの企画は同時進行的に進められたが、いずれも参謀など上層部の立場にあった人や機体設計者による著作で、ものごとを大所高所から俯瞰的に捉えている感は否めない。ここはぜひ、現場で直接、敵と戦火を交え、生々しい体験をしてきた下級士官や下士官兵の手記を出版したい。ただそれも、決められた配置で戦う軍艦の乗組員だと、本人の目の届く範囲がかなり限られてしまう。本としてまとめやすいのは、行動範囲の広い飛行機乗り、なかでも一人の搭乗員が一つの独立した戦力になる戦闘機乗りである。

そこで、福林は坂井に白羽の矢を立てた。

日本海軍の元零戦搭乗員は多くが戦死しているが、それでも当時、海軍航空隊で名を馳せた歴戦のつわものたちがかなり生き残っている。そんななか、無名、とまでは言えないまでもきわだって目立つ存在ではなかった坂井がなぜ選ばれたのか。

そのきっかけは、終戦直後の昭和20年12月、「日本の撃墜王に会いたい」というAP通信社東京支局長ラッセル・ブラインズの要望を、当時、第二復員省史実調査部に勤めていた奥宮正武・元中佐が坂井に伝えてきたことに遡る。奥宮に坂井を推薦したのは、坂井が台南海軍航空隊時代の飛行隊長だった中島正・元中佐。中島も、第二復員省で海軍の後始末のような仕事にあたっている。歴戦の零戦搭乗員ならほかにもいるはずだが、東京在住で連絡のとれる者が坂井しかいない、という事情もあった。

ブラインズとの対談で、昭和16年12月10日、零戦がクラークフィールド上空で初めてB-17と戦火をまじえたときの話題が出た。坂井はこの戦闘に参加していたものの有効弾を与えておらず、B‐17は「撃墜不確実」だったと記憶していたが、ブラインズによると、あのB‐17は確実に墜落していたという。AP通信の配信で12月19日、日本の新聞に掲載された記事は、英語記事からの翻訳のため「坂井」を「酒井」と誤って記しているが、撃墜機数63機の「嘗ての撃墜王」と紹介した。ここで坂井は、

〈自分は日本では二位に位する飛行士で、第一位の岩本哲（正しくは徹三）海軍中尉は確実に百機以上を撃ち止めましたがその場所は不明で、この人は未だ生きてゐる筈です。〉

と述べている。坂井が「第一位」と言う岩本徹三は故郷の島根県で健在だった。もし東京にいれば、このときインタビューを受けたのは岩本になったかもしれない。

熱心な説得で「空戦記録」執筆へ

ともあれ、そのときの縁があって、福林から出版の企画を聞かされたとき、奥宮の頭にまっさきに浮かんだのが坂井であった。

ベレー帽にグレーの三つ揃いの背広をきっちりと着こなし、まだ焼け跡の残る埃っぽい東京の街には不似合いな姿をした福林の突然の来訪に「面食らった」と、坂井は晩年、私のインタビューで回想している。当時、福林は49歳、坂井は34歳。

「奥宮君に聞いたが、君はずいぶん戦ったそうじゃないか。どうです、本を書いてみませんか」

という福林に坂井は、

「戦ったということなら、私よりもっと戦って戦果を挙げた先輩がほかにもいるはずです。だいいち、私は戦闘機に乗ることしか知らないから文章など書けない。私の体験を書くことに価値があるとも思えない。日々の生活に精一杯で、書く時間もありません」

と断った。しかし福林はあきらめず、その後も坂井を訪ねてきた。

「戦争そのものの是非善悪の論は別にして、歴史的事実は事実としてあくまでもその正確な記録を残すのが、われわれ現代人の義務だ。とくに空戦については書くべき人のほとんどが戦死してしまったのだから、それはいま生き残っているものに課せられた義務だ」

力説する福林の言葉に坂井も心を動かされ、やむを得ず、福林が来たときに戦争の話をするようになった。記憶の糸をたぐっていくと、死んだ戦友たちの姿が瞼にまざまざと甦る。彼らが、「俺たちのことを忘れないでくれよ」と語りかけてくるような気がして、坂井の話はだんだん熱をおびてきた。

坂井の右目は、ガダルカナル島上空での負傷で視力を失っている。昭和17年8月7日、敵SBD艦爆8機編隊を戦闘機と誤認し、後上方から攻撃をかけようとして後部旋回機銃に撃たれ、頭部に重傷を負ったのだ。話をしているときも、左目はするどい眼光を放っているが、右目は力なく、少し下を向いたように見える。瀕死の重傷を負い、出血多量で半ば失神しながら奇跡的にラバウル基地に帰りついたくだりを話したとき、福林は、

「そう、その話を柱にして本が書けるじゃないか！」

と、膝を叩いた。

しかも坂井は、昭和19年6月24日に始まり、日本側の敗北に終わった硫黄島上空の空戦にも参加している。一人の体験のなかに起承転結が明確にあり、クライマックスシーンもあればさまざまな人間臭いエピソードもある。

それから3年近く、福林は毎月のように坂井を訪ね続け、その話をもとに文章を書いた。そうして出来上がったのが『坂井三郎空戦記録』である。

戦争犯罪人の逮捕、訴追の記憶がなまなましいこの時期、坂井が本を出すと聞いて、交流のあった台南空の元同僚・田中國義は、「サブちゃん、そんなもの出したら危ないよ！ 捕まるぞ」と本気で心配したと言う。（第2回に続く）

次回記事『「撃墜王 坂井三郎」じつは「64機撃墜」も「B-17撃墜」も作られた話だった…一人の零戦搭乗員が「世界のエース」になった意外なワケ』へ続く。

＜つづきを読む＞「撃墜王 坂井三郎」じつは「64機撃墜」も「B-17撃墜」も作られた話だった…一人の零戦搭乗員が「世界のエース」になった意外なワケ