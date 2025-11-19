「撃墜王 坂井三郎」じつは「64機撃墜」も「B-17撃墜」も作られた話だった…一人の零戦搭乗員が「世界のエース」になった意外なワケ

いま、太平洋戦争中の日本軍機の代名詞のように扱われている海軍の「零式艦上戦闘機」（零戦）。だが、その名が公表されたのは戦争末期のこと。当時は陸軍の一式戦闘機「隼」のほうが国民に広く知られていた。その零戦がなぜ戦後「日本軍機の代名詞」になったのか。そのいきさつを4回にわたって紹介する。

（第2回）

前回記事『「零戦」が日本人の心の拠りどころとなった「意外な経緯」…じつは戦争末期までその名は国民に隠されていたという「まさかの事実」』より続く。

『坂井三郎空戦記録』ができるまで

サンフランシスコ講和条約発効前の占領下の日本では、旧軍人が集まることは連合軍により禁じられていたから、「戦友会」も大っぴらには開けず、そのため地方にいるはずの戦友の消息をたずねたくても情報が集まらない。坂井の列機（僚機）には、その時点ではまだ消息のわからない者もいる。坂井は自らの本によって

「戦友が戦犯の汚名を着せられたり、遺族の感情を傷つけたりすることにつながりはしないかと、そのことだけが心配だった」

と、私に語っている。その頃はわからなかったが、オーストラリア軍の捕虜になり、カウラ捕虜収容所での暴動事件で命を落とした柿本円次二飛曹のような列機もいた。

坂井と福林は、不本意ではあったが意図的に、話のつじつまが合わなくならない範囲で戦闘の順序を入れ替えたり、人の名前を仮名にしたり、部分的に表現をぼかしたりした。

こうして刊行された『坂井三郎空戦記録』（上・下、各160円）は、坂井自身が予想もしなかったほどの反響を呼び、坂井のもとには膨大な量の読者からの手紙が届いた。旧軍人に対する風当たりの強い時代だったが、そのほとんどは感銘を伝えるものだった。

零戦が初めてB-17と対戦したとき

ところが、福林の日本出版協同株式会社は、『坂井三郎空戦記録』発行の翌昭和29年、突然、倒産してしまう。その事情は坂井にもわからない。会社は「出版協同社」と名を変え再建され、『坂井三郎空戦記録』も新会社で「改訂版」として再版されることになるが、旧「日本出版協同」から数回にわたって手形で渡された坂井への印税の一部は不渡りに終わった。その額は、坂井の手元に残っていたものだけで合計約60万円に達し、印税率が仮に10パーセントとしても3万7500冊分に相当する。

本が出版されると、その一部は翻訳されて朝日新聞社が発行していた英字紙「朝日イブニングニュース」に転載された。「朝日イブニングニュース」には、元大本営参謀で海軍中佐であった千早正隆が勤務している。その記事が機縁となって、坂井とかつての敵国軍人との間に交流が芽ばえた。昭和29年3月には米極東空軍のフランク・カーツ大佐に面会を求められ、AP通信社東京支局で会談している。

カーツとの話のなかでも、昭和16年12月10日、零戦が初めてB-17と対戦したときの話題が出た。カーツはクラークフィールド米軍基地の管制塔で、この空戦の一部始終を目撃していた。カーツによると、機長のコリン・ケリー大尉は身の危険を省みず、勇敢に日本艦隊を攻撃したとして、戦時下の米国内で一躍、空の英雄に祭り上げられたという。

カーツは、B-17が投下した爆弾は日本艦隊に命中したか、とたずねた。坂井は、

「8000メートルという高高度からの水平爆撃なので1発も当たらなかった」

と、自分が上空から見た様子を正直に答えた。カーツはがっかりしたような顔をした。

この日、ケリー機と戦った零戦の搭乗員は、そのほとんどが戦死している。防衛省防衛研究所所収の「台南空戦闘行動調書」には、この戦果は豊田光雄飛行特務少尉、菊池利生一飛曹、山上常弘二飛曹、和泉秀雄二飛曹、野澤三郎三飛曹の5機による協同撃墜と記録され、坂井機は1発の機銃弾も発射していない。だが、この会談の時点ではまだ防衛庁（現防衛省）も発足しておらず、戦時中の戦闘行動調書は一般に公開されていない。カーツとの会談が一人歩きして、のちに坂井は、「B-17を最初に撃墜した零戦搭乗員」という誤った伝説が生まれた。

「世界のエース・サカイ」

坂井とカーツとの会談で通訳を務めたのが、AP通信社の記者で日系二世のフレッド・サイトウである。

サイトウは「坂井三郎空戦記録」を読んで、父母の国にこんな、話に聞くサムライのような零戦搭乗員がいたのかと感動し、改めて坂井にインタビューを申し入れた。私欲を微塵も感じさせない好青年のサイトウに坂井も心を許し、自らの体験や感じたことを率直に話した。

そしてサイトウは、坂井の話を英語に翻訳し、旧知の航空記者、マーチン・ケイディンに、アメリカでの出版を持ちかけた。マーチン・ケイディンはまだ30歳にならない若者だったが、16歳で航空雑誌の記者になって以来、すでに10年以上のキャリアがある。パイロットのライセンスを持ち、自らも飛行機の操縦桿を握るケイディンは、のちに作家として航空機を主人公とするフィクション、ノンフィクションの作品を数多く出版し、「インディ・ジョーンズ――魔空の覇者」や「インディ・ジョーンズ――炎の聖剣」なども手がける。（1997年、69歳で死去）

マーチン・ケイディンはフレッド・サイトウの翻訳をもとに、独自の調査による加筆、修正を加えて一冊の本を作り上げ、1957年（昭和32年）、アメリカのダットン社から「SAMURAI!」のタイトルで出版した。

この本は、英語、フランス語、イタリア語など世界10数ヵ国語に翻訳され、世界中で売れた。欧米の読者から届いた便りには、「鬼だと思っていた日本兵が、悩みも、苦しみも葛藤もある、自分たちと同じ人間なのだと再認識した」という趣旨のものが多かったと坂井は回想している。日本海軍でワン・オブ・ゼムに過ぎなかった一人の零戦搭乗員・坂井三郎は、こうして一躍、「世界のエース・サカイ」になった。

何機の敵機を撃墜したか

ところで、坂井は、自分が何機の敵機を撃墜したかということについては、福林にもサイトウにも話したことはない、という。昭和20年12月、AP通信が配信した記事では「63機」とされているが、坂井は、負けた戦争で自らの戦功を誇るなどというのは唾棄(だき)すべきことと考えていた。これは、「エース」という概念を持たなかった日本海軍の戦闘機乗りとして、しごくまっとうな感覚であった。

だが、戦勝国であり、5機以上の敵機を撃墜した戦闘機パイロットを「エース・パイロット」として英雄視する土壌のあるアメリカで本を出す場合、ケイディンが企画を通すためには、出版社の営業や書店を納得させる具体的な数字、あるいは「売り」になる殺し文句がほしい。

「64機」という坂井の撃墜機数は、そんなアメリカでの出版側の思惑からケイディンによって作られた。これは、坂井自身がその勝負哲学を学んだという剣豪・宮本武蔵の真剣勝負の回数に由来し、従来紹介された数字に1機上乗せして採られた数字である。これについては坂井自身が晩年、私に、

「何機撃墜したなどというのを検証するのは不可能。私が撃墜したと思っていても、戦後、墜ちていなかったと判明した例もあり、その逆に、撃墜不確実と報告したもので墜ちていたのも5機ある。米軍の記録では、私自身も何度か墜とされたことになっている。実際に撃墜した数は64機よりうんと少ないかもしれないし、多いかもしれない。

私は自分の撃墜機数が何機だとは言いたくない。墜とした敵機には全部、人間が乗ってるんですよ。何機撃墜したかというのは、人を何人殺したかということに等しい。見方を変えれば殺人鬼ですよ。ただ、64機という数字がこれだけ広まっている以上、それをいまさら訂正する気もない。訂正するならば、じゃあ本当は何機だ、という話になるじゃないですか。検証が不可能な以上、それはナンセンスなこと」

と語っている。

戦争体験者の座談記事

「坂井三郎空戦記録」が話題になっていた昭和29年、月刊誌「丸」を発行する潮書房の社長に就任したばかりの高城肇は、「丸」で戦争体験者の座談記事を企画した。

「終戦まで無傷で生き残って、『奇跡の駆逐艦』と呼ばれた『雪風』艦長の寺内正道・元中佐らと一緒に坂井さんも座談に出てもらったと記憶しています。初めて会ったとき、小柄ながら精悍な印象で、ああ、戦闘機乗りらしい人だな、と感じた覚えがあります」

と、平成22年、私のロングインタビューに応じた高城は回想している。

高城は昭和3年、千葉県の生まれ。横浜高等商業学校（現・横浜国立大学）に進学するが、毎日、川崎にあった日立の工場に勤労動員で駆り出され、心身ともに疲れ果てて退校、地元・習志野にあった民間の飛行機会社・伊藤飛行機研究所に就職したものの、半年で終戦を迎えた。価値観の大転換に何を信じてよいかわからなくなり、茫然自失でいたところ、姉から学校へ行くことを強く勧められ、昭和21年から明治学院に進み、英文学を学んだ。

在学中の昭和23年、高城は知人に誘われて「丸」を創刊したばかりの聯合プレス社に入社した。「丸」は、アメリカの雑誌社で発行され世界的に知られていた「リーダーズ・ダイジェスト」のように、多くの出来事を簡潔に要約（ダイジェスト）し、読者の知識の幅を効率よく広げることを理念とし、5、6名いた専属記者が責任をもって記事を書くことで成り立たせようとした雑誌である。

「丸」は毎月3万部から4万部程度の売り上げがあったが、昭和29年、「聯合プレス」から「聯合出版」と名を変えた当時の出版元の経営者が出版業から手を引き、社員たちによって新たに設立された「潮書房」が、雑誌を引き継ぐことになった。

ここで社長に担がれたのが、当時26歳の高城である。

「丸」の戦争体験者の座談記事は、大きな反響を呼んだ。高城は、坂井三郎という人物に惹かれ、坂井の話を通じて、搭乗員と人機一体となって大空を駆け回った零戦という戦闘機に興味をもった。そして改めて「坂井三郎空戦記録」を読んでみた。

「もったいない」

というのが高城の感想だったという。一般向けの本としては無骨な印象があり、それがいいという読者もいるのだろうが、やや雑なつくりで読みにくい。

やがて、アメリカで「SAMURAI!」が刊行され、ベストセラーになっているという情報が伝わってくる。それを機に高城は、これを翻訳して日本で刊行しようともくろんだ。高城はケイディンの共著者、フレッド・サイトウに依頼し、この本を日本語で出版する権利を得た。

ケイディンはインチキ野郎

ところが、翻訳出版を仲介するタトル商会に在籍していた宮田昇に翻訳を依頼し、日本語に訳した「SAMURAI!」を読んでみると、脚色が多くて空戦活劇になりすぎ、デリカシーが感じられない。アメリカでは受けるかもしれないが、これをこのまま日本で出せば坂井が笑いものになりそうだ。聞けば、同書の出版に際して坂井はケイディンとは一度も会っておらず、印税も約束の金額どころかほとんど支払われていないという。

「ケイディンは、とんでもないインチキ野郎」

というのが、坂井のケイディン評だった。高城は、福林ともケイディンともちがう自分のやり方で、坂井を描くことを決心した。

「SAMURAI!」の中身は捨ててタイトルだけを頂戴し、「大空のサムライ」と題した連載を「丸」で開始する。連載にあたって高城は、防衛庁戦史室に勤務している知友・小山健二から、旧海軍が残し防衛庁が所収する「飛行機隊戦闘行動調書」のうち、坂井に関係する記録をすべて取り寄せた。そして、搭乗員ごとの出撃状況や戦果の記録を、グラフにして作り直し、資料的な裏づけとした。

だが、連載を始めてみたものの、どうしても福林の書いた「坂井三郎空戦記」から離れられない。不本意に思った高城は1年半で連載を打ち切り、冷却期間を置いて、こんどは腰をすえて、毎月1度、神田神保町にあった料亭「加多勢」で坂井の話を聞くことにした。酒を飲まない坂井は、鈴木自動車が発売したばかりの軽自動車「スズライト」を運転して神保町にやってくる。対談中は二人とも茶菓をいっさい口にせず、テーブルの上には「台南空編制一覧表」だけが置かれている。

同じ辰年生まれで一回り齢のちがう坂井と高城は、とても気の合う間柄であった。対談はいつもぶっつけ本番で、事前にテーマを決めておくことなどない。それでも会えばたちどころに話が出来上がった。高城は、坂井以上に坂井になりきったと思えるほど、この仕事に情熱を燃やしていた。

高城が、坂井の話を文章に起こしている途中でわからないことが出てくると、

「坂井さん、零戦が止まっちゃったよ。教えてください」

と電話をかける。

「いままで長い時間をかけて空戦のやり方、考え方、駆け引きなどを教えてもらって、すっかりわかったつもりでいたけれども、この体勢で敵機を狙おうとするとほかの敵機や味方機が邪魔になって、自分が動くことができなくなってしまった」

という。坂井は、高城の執念に内心、舌を巻いた。

高城は、自分が納得するまで執拗に坂井に食い下がった。坂井家への高城の電話が、深夜におよぶこともめずらしくなかった。

大ヒットした「大空のサムライ」

高城は、必要とあらば日本各地に散らばっている坂井の戦友や戦死者の遺族を訪ね歩くことも厭わなかった。佐賀県西与賀村の坂井の生家も訪ねている。その頃は、戦友を装った詐欺や物乞いが頻発していて、高城は、ようやく探しあてた相手に門前払いにされたり、物乞いと間違われて罵られたりしたこともあった。

昭和34年（1959年）、「大空のサムライ」第二部として再開した連載は、昭和36年まで30回にわたって続き、大評判となった。連載とともに「丸」の売り上げも伸び、「丸」はしだいに軍事・戦記専門誌の性格を強めるようになる。

坂井が語り、高城が調べ、書き、二人三脚で作り上げた『大空のサムライ』は昭和42（1967）年、潮書房が書籍出版のために設立した光人社より単行本として刊行され、以後『続・大空のサムライ』『戦話・大空のサムライ』『撃墜王との対話』（『大空のサムライ』完結編）、『写真 大空のサムライ』とシリーズ化され、半世紀以上にわたり、いまも売れ続けるロングベストセラーになった。

〈彼我の距離は二十メートルもない。ガンガンガンッ！ 敵弾があたっている。同時に敵の二機が、一ぺんにバアーッと大きな火焔を噴きあげた。それを見た瞬間、私の飛行機にも異常な振動を感じた。ガラガラッというような音がしたように思ったが、同時に私は、野球のバットで頭を一撃されたような感じがして、スーッと意識が遠くなって楽な気持ちになっていった。〉

坂井がガダルカナル上空で頭部に被弾し、出血多量で朦朧となりながらもラバウル基地に生還するクライマックスシーンの迫真の描写に、読者は手に汗を握った。

〈私はみんなに送られて、波止場で待っていたランチに足をかけようとした。そのとき笹井中尉は、私の手をしっかりと握って、

「貴様と別れるのは、貴様よりもつらいぞ」

といった。その目には涙がいっぱいあふれていた。そしてなにを思ったか、自分のベルトのバックルをパリッと引きちぎって、それを私の手ににぎらせて、

「これを貴様にわたす」といった。

私は掌を開いてそのバックルを見た。咆哮する虎の姿が、浮き彫りにされてあった。〉

というような、極限下における「男の友情」も、多くの読者の共感を呼んだ。（第3回に続く）

