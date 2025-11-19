「早苗さんは本気や！」高市早苗総理と日本維新の会が仕込む「議員定数削減」で解散総選挙

旧安倍派の番頭・萩生田氏が維新を牽制

9月下旬に皆さんのご家庭にも届いたであろう国勢調査の封筒。5年に一度行われるこの調査が高市政権の行く末を左右しようとしている。

「（国勢調査の）数字が出てくるのが来年なので、せっかく国民の皆様の税金で協力いただいてやっている調査がある以上は、直近の数字を生かした制度改革にならなくちゃいけないんじゃないか」

10月23日、自民党幹事長代行の萩生田光一氏がYouTubeチャンネル『NEXTV LAB』に出演、自民党と日本維新の会の連立条件のひとつになっている「衆院議員定数の1割削減」について問われ、こう答えたのだ。

両党が結んだ合意書には〈一割を目標に衆議院議員定数を削減するため、令和七年臨時国会において議員立法案を提出し、成立を目指す〉とある。衆議院議員の定数は現在465。そのおよそ1割にあたる50議席を減らす方針だ。

これは「身を切る改革」を掲げてきた維新が自民党に要求したもので、吉村洋文代表は定数削減を連立の「絶対条件」と位置づけてきた。

藤田文武共同代表は「個人的には比例でバッサリいったらいいと思う」と述べ、区割りの見直しが必要ない比例代表の現176議席から50議席を削減すべきだと主張した。

萩生田氏の発言はこれに待ったをかけたものだ。自民党関係者が説明する。

「定数削減に対して自民党と維新の間には温度差がある。多くの自民党議員は、次の臨時国会で法案は提出するにしても、最終的な結論までは持っていかず、議論がうやむやになることを期待している」

「公明党を完全に敵に回してしまうことになる」

「国勢調査の結果をもとに議論すべき」などと言って審議を先送りにし、ごまかそうという腹なのだ。定数削減はいわば「国会議員のリストラ」。できればやりたくないというのが、議員たちの本音だろう。

さらにこれまで連立を組んできた公明党との関係もネックになっている。自民党若手議員が嘆く。

「自公連立は解消しましたが、地方では長年の信頼関係から、今後も選挙協力をしていこうというところもあります。しかし、比例定数を削減するとなれば、比例代表の議席数が多い公明党を完全に敵に回してしまうことになる。公明党から支援を受けてきた我々、小選挙区の議員も深刻な影響を受けることになります」

とある自民党ベテラン議員はこう囁く。

「比例定数の削減なんて、比例で議席を稼いできた参政党やれいわ新選組などの新興政党にとっても死活問題で反発は必至。法案を出したところで通るはずがない。維新も無理だとわかっているから、『成立を目指す』という表現にしている。格好をつけたいだけで、成立させる気なんて、はなからないだろう」

しかし、自民党議員たちは甘く見ている。今回ばかりは維新も本気なのだ。

総理補佐官が「解散はありうる」と断言

10月29日、首相補佐官兼維新の国対委員長を務める遠藤敬氏が、インターネット番組『ニコニコニュース』に出演、その際の発言が永田町を激震させた。定数削減を大義にした解散が「ありうる」と豪語したのだ。遠藤氏本人が発言の真意を語る。

「あれぐらい言わんと。自民党の中には、まだ（定数削減の話は）お茶を濁して終わりにできると思っている人がたくさんいる。『維新には話のわかるエンちゃん（遠藤氏のこと）がいるから、最後はなんとかなるだろう』と。しかし、そうはならない。自民党に対してやるのかやらないのかハッキリさせる」

そして、遠藤氏はこうも付け加えるのだ。

「抵抗しているのは自民党の幹部たち。しかし、（高市）早苗さんは本気や。木原稔（官房長官）もやる気や」

比例定数削減にこだわっているのは他でもない、総理大臣の高市氏だと言うのだ。

