新車98万円！ 3人乗れる「新型トライク」に注文殺到＆“即完売”も！ 屋根の「ソーラーパネル」利用で“めちゃ長距離”走れる！「ミニカー登録」も可能な超便利マシン「新型スリールオータ」が凄い！

2025年10月30日から11月9日まで開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」には、今後要注目のEVモデルが多数登場しましたが、会場でひと際注目されたのが、手軽に利用できる「3輪モビリティ」でしょう。

そんな3輪モビリティの中でも、EVジェネシスが展示した新型「3RUOTA（スリールオータ）」は、高性能な乗り物でありながら災害時にも活用できるとして、今後の活躍が期待されている一台です。

この新型スリールオータは、開発元のEVジェネシスによって2024年から実証実験が行われている3輪EV（電動）モビリティで、2025年8月1日に販売がスタートしました。

ボディサイズは全長2270mm×全幅1190mm×全高1570mmと非常にコンパクトで、軽自動車よりも小さなサイズを採用。

車体重量はボディの仕様によって異なりますが、左右ドアを省いたモデルでは、わずか206kgしかありません。

エクステリアは、丸目ライトを備えたクラシカルなデザインとなっており、ひと昔前の「オート三輪」を彷彿とさせるもの。

先述のように左右ドアの「あり／なし」は選択可能で、左右ドアなしだと「側車付き軽二輪車」登録となるため定員が3名、左右ドアありの場合は「ミニカー」登録となり、乗車定員は1名に変わります。

運転は、バイクのようなバーハンドルで操舵するタイプ。

メーター類はバーハンドル中央のディスプレイにまとめられており、誰でも使いやすいシンプルな設計です。

シート配置は、フロントに運転席があり、リアに2人が座れるベンチシートが設置されています（ミニカー登録時はリアシート使用不可）。

そして新型スリールオータの大きな特徴といえるのが、用途に応じてボディ構造のカスタムが可能という点でしょう。

モーターは「ノーマル」と、トルクを高めて登坂能力を引き上げた「ハイスペック」の2種類を設定。

どちらも最高速度は50km／hですが、加速時のパワフルさが異なります。

バッテリーには、「リン酸鉄リチウムイオン」「ナトリウムイオン」のほか、寒冷地向けの「セルフヒーターフィルム内蔵リン酸鉄リチウムイオン」の3種類を用意しています。

いずれも家庭用100Vコンセントで充電でき、6〜8時間ほどでフル充電できるとのこと。

最大航続距離はバッテリーのタイプやサイズで変わりますが、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーのSサイズで最大50km、Lサイズだと最大180kmの走行が可能となっています。

さらに航続距離を長くしたい、または寒い地域で使用する、坂道が多い場所を多く走行したいなど希望の用途があれば、それに合わせて車体構造とともにバッテリーやモーターも個別に幅広いカスタムが可能です。

そのほかには、太陽電池ベンチャーのPXPが開発した「曲がる太陽電池」こと「ペロブスカイト太陽電池」をルーフに搭載しているモデルがあるのも特徴。

これは厚み約1mmという薄さにも関わらず高い発電効率を誇り、1日で蓄えた電力で約15〜20kmの走行が可能だとされています。

ソーラーパネルは高性能なモデルへとアップグレードすることも可能で、さらに、ソーラーパネルで充電可能な90Ahの電配用バッテリーも用意されているので、災害などの緊急時には、電配用バッテリーで外部に電気を提供する電力支援を行うこともできます。

このように、利便性に優れながらカスタム性も高い新型スリールオータ。

第1弾は30台限定で発売されましたが、税込み115万円という手ごろな価格も後押しになり、注文が殺到したため早々に完売。

追加生産された30台も残りわずかという状況だといいます。

さらに廉価な98万円のスタンダードモデルも発表され、ラインアップの拡大を図っていることから、今後の展開にも大きな期待が寄せられています。