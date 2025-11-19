今日19日は、師走並みの寒さが続く見込みです。明日20日には平年並みに戻る所が多いでしょう。三連休は関東から九州で20℃くらいまで上がる所もあり、日差しが暖かく過ごしやすい陽気になりそうです。

今日19日も師走並みの寒さ続く

今日19日は、上空の寒気の影響が残り、各地で師走並みの寒さが続くでしょう。札幌は3℃、仙台は10℃、東京、名古屋、広島、福岡は14℃、大阪は12℃と、昨日18日よりさらに低く、今シーズン一番の寒さになりそうです。高知と鹿児島は15℃でしょう。





日中は札幌は冬のコートが必須となりそうです。仙台や金沢、大阪は裏地付きのトレンチコートが良いでしょう。東京や名古屋、福岡などもジャケットが必要な寒さです。日差しがあっても空気が冷たく感じられますので暖かくしてお出かけください。夜は冷えますので、さらに厚手のコートで寒さ対策をすると良いでしょう。

三連休は札幌でも10℃を超える 福岡は20℃と過ごしやすい陽気に

明日20日の最高気温は、平年並みに戻る所が多い見込みです。札幌は9℃まで上がるでしょう。仙台は14℃の予想です。東京は引き続き14℃と、12月並みの気温が続くでしょう。名古屋や大阪は16℃、福岡は17℃と、東海から九州は15℃以上で日差しが暖かく感じられそうです。



明後日21日は、東京でも15℃以上になるでしょう。名古屋や大阪などは18℃と、さらに気温が高くなるでしょう。22日からの三連休は、23日と24日は札幌でも10℃を超えて、寒さが緩むでしょう。福岡は20℃くらいまで上がり、過ごしやすい陽気になりそうです。その後も関東から九州は15℃以上の暖かさが続きますが、26日には再び寒気が流れ込み、札幌では4℃と、厳しい寒さが戻るでしょう。