大赤字の病院「医者がいない」「休診だらけ」の壮絶な実態…ネット口コミは「生命に危険があります」

秋田県鹿角市は、かつては「日本最古の銅山」といわれる尾去沢鉱山を擁し、活況を呈していた。最盛期の人口は、およそ6万人。それが今では約2万6000人まで減り、うち4割超が65歳以上となっている。

市内で最大の病院が、病床数161床の「かづの厚生病院」。JA秋田厚生連が運営する、地域唯一の総合病院だ。

ところが、入り口にある掲示板には、こんな張り紙がいくつも貼られていた。

〈消化器内科よりお知らせ 医師不在のため休診〉

〈整形外科よりお知らせ 医師不在のため休診〉

〈脳神経外科の診療体制縮小についてのお知らせ〉

〈症状の安定している患者さんで、担当医が可能と判断した方に、他院への通院をお勧めすることがあります〉

〈予約数が診療可能枠を超過しており、待ち時間の延長や重症患者様の診療遅延に繋がる事態となっております〉

2010年に新築された広い院内はがらんとして、数人の患者しか見当たらない。息子に付き添われた80代の女性患者に聞くと、こう言う。

「この病院は、建物は立派なのに、どういうわけか、すぐに先生が代わっちゃうのよ。診察がお休みの日も、ものすごく増えていて心配です。

噂では、けっこう赤字って聞くしねえ。でも鹿角には、ここ以外には小さい病院しかないから、なくなったら私みたいな老人は困りますよ」

「ここでの入院治療は生命に大きな危険が…」

およそ半数の診療科で、外来は予約制となっている。常勤医師がおらず、秋田市や隣の岩手県などにある、大学病院の非常勤医師が診ている診療科も少なくない。

患者が書き込んだとおぼしき、ネットの口コミは散々だ。

〈1年間だけでも、先生が変わりすぎです。困ります〉

〈ここでの入院治療は生命に大きな危険があります。医療ミスも無視、スタッフとの連携もままならず、信頼できるものではありません〉

〈明らかに症状があっても帰されます。その夜に（注・家族が）また救急車で運ばれていき、何のために病院へ行ったのか〉

〈「前行ってた所（注・病院）は？ そこに行って下さい」と訳の分からない対応〉

今年9月には、同病院で2008年から毎年赤字が続いていることや、今年度と来年度の赤字が3億円を超える見通しであることを受けて、市が経営見直しに着手すると明らかにした。

これから鹿角市民は、向こう3年の間に、赤字を税金で補塡するか、市に経営を引き継がせるかの選択を迫られることになる。

長年、かづの厚生病院に通っている60代女性が言う。

「こんな田舎の病院には、優秀な医者は来ませんよ。いい大学を出た、若いお医者さんがわざわざ田舎に来ますか。高齢者ばかりで、同じような病気しか診察できないと、腕前も上がらないでしょう。

厚生病院は年寄りにやたらとクスリを出したり、時間をかけてムダな検査をしたりして、患者の健康ではなく小銭稼ぎばかり考えている……みんなそう言っていますよ」

同じ秋田の「医者が消える村」として有名な上小阿仁村を訪ねると、さらに状況は悪化していた……。後編記事『秋田「医者が消えた村」のその後…「医療空白地帯」の激増で広がる「残酷すぎる医療格差」』で詳報する。

